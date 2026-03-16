El Marineda se vuelve a dejar dos puntos contra el Tres Cantos

Una acción del partido entre Marineda y Tres Cantos en el pabellón del Agra Javier Alborés

No pudo sumar su victoria número 17 de la temporada el Marineda, que empató a 2 contra el Tres Cantos en el pabellón del Agra. Las coruñesas volvieron a ceder dos puntos contra el único equipo que lo había conseguido hasta el momento, con idéntico resultado que en la primera vuelta.

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Los goles de Raquel Rubio y Elena Arganda pusieron 0-2 a las madrileñas, pero Efe Muñoz recortó distancias antes del descanso. En la segunda parte, Alba Garrote hizo el 2-2 definitivo a falta de cuatro minutos para el final. Un punto que, sumado a la derrota del Alcalá, deja la distancia entre el Marineda y el tercero en ocho puntos. Por su parte, el Cambre se quedó a las puertas de volver a puntuar, pero cayó por 2-1 a domicilio contra el Oviedo Roller.

En OK Plata masculina, jornada de empates para los equipos coruñeses. Dominicos no pudo pasar del empate a cero a domicilio contra el Sant Cugat, mientras que el Compañía de María, ya sin Pablo Cancela, vio cómo se le escapaban dos puntos en los últimos minutos contra el Jolaseta (2-2).

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En OK Bronce, el resultado llamativo del fin de semana lo protagonizó el Oleiros, que cayó por 10-8 en la pista del Mieres. Miguel González marcó un hat-trick, mientras que Íñigo Varela y Diego Fonte firmaron sendos dobletes. Ignacio Fernández completó la anotación oleirense. También cayó el filial del Liceo, que cedió por 3-5 contra el Traviesas. La nota positiva de la jornada la puso el CDM B, que fue capaz de imponerse por 1-0 al Oviedo Roller.