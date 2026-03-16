Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Hockey

El Marineda se vuelve a dejar dos puntos contra el Tres Cantos

La derrota del Alcalá contra el Raxoi acerca aún más a las coruñesas al ascenso a OK Liga

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
16/03/2026 11:03
Una acción del partido entre Marineda y Tres Cantos en el pabellón del Agra
Una acción del partido entre Marineda y Tres Cantos en el pabellón del Agra
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

No pudo sumar su victoria número 17 de la temporada el Marineda, que empató a 2 contra el Tres Cantos en el pabellón del Agra. Las coruñesas volvieron a ceder dos puntos contra el único equipo que lo había conseguido hasta el momento, con idéntico resultado que en la primera vuelta.

Pablo Cancela durante el partido entre CDM y Sant Cugat

Pablo Cancela no terminará la temporada en Compañía

Más información

Los goles de Raquel Rubio y Elena Arganda pusieron 0-2 a las madrileñas, pero Efe Muñoz recortó distancias antes del descanso. En la segunda parte, Alba Garrote hizo el 2-2 definitivo a falta de cuatro minutos para el final. Un punto que, sumado a la derrota del Alcalá, deja la distancia entre el Marineda y el tercero en ocho puntos. Por su parte, el Cambre se quedó a las puertas de volver a puntuar, pero cayó por 2-1 a domicilio contra el Oviedo Roller.

En OK Plata masculina, jornada de empates para los equipos coruñeses. Dominicos no pudo pasar del empate a cero a domicilio contra el Sant Cugat, mientras que el Compañía de María, ya sin Pablo Cancela, vio cómo se le escapaban dos puntos en los últimos minutos contra el Jolaseta (2-2).

Partido entre el Liceo y el Noia disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor

El orgullo del Liceo rescata un punto contra el Noia (4-4) en su cuarto empate seguido

Más información

En OK Bronce, el resultado llamativo del fin de semana lo protagonizó el Oleiros, que cayó por 10-8 en la pista del Mieres. Miguel González marcó un hat-trick, mientras que Íñigo Varela y Diego Fonte firmaron sendos dobletes. Ignacio Fernández completó la anotación oleirense. También cayó el filial del Liceo, que cedió por 3-5 contra el Traviesas. La nota positiva de la jornada la puso el CDM B, que fue capaz de imponerse por 1-0 al Oviedo Roller.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una acción del partido entre Marineda y Tres Cantos en el pabellón del Agra

El Marineda se vuelve a dejar dos puntos contra el Tres Cantos
Raúl Ameneiro
Una acción del Marineda-AlcaláHockey patines femeninoMarineda - Alcalá 2-0

El Marineda recibe al único equipo que le ha robado puntos este curso
Raúl Ameneiro
Pablo Cancela durante el partido entre CDM y Sant Cugat

Pablo Cancela no terminará la temporada en Compañía
María Varela
Lucía Castro y Lola Suárez defienden a Efe Muñoz en el partido contra el Marineda

El Cambre estrena su casillero de puntos con una victoria frente al Alcorcón (2-1)
María Varela