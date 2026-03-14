El Marineda recibe al único equipo que le ha robado puntos este curso

Una acción del Marineda-AlcaláHockey patines femeninoMarineda - Alcalá 2-0 Javier Alborés

El Marineda encara el último tercio de la temporada regular como el único equipo invicto de OK Plata. Sin embargo, hubo un rival que fue capaz de robarle puntos, el Tres Cantos, a quien recibe mañana (12.00 horas). Las madrileñas remontaron el gol inicial de Alba Garrote con una gran salida de vestuarios en la segunda parte, pero Efe Muñoz hizo el 2-2 definitivo en la primera vuelta. Por su parte, y tras conseguir su primera victoria del curso, el Cambre visita al Oviedo (hoy, 20.00 horas) en una nueva oportunidad de puntuar.

Lección de pundonor del Liceo con un empate en la pista del Sporting (4-4) Más información

En OK Plata masculina, los dos equipos coruñeses tienen duelos favorables, al menos a nivel clasificatorio, este fin de semana. El Compañía de María recibe esta tarde (19.30 horas) al Josaleta, penúltimo con diez puntos. El Dominicos visita mañana (19.45 horas), al Sant Cugat, que ocupa la novena plaza con 16.

La jornada en OK Bronce está marcada por el difícil compromiso del filial del CDM, que recibe mañana (13.30 horas) al líder, el Oviedo Roller. Por su parte, el Liceo B actuará también como local (mañana 12.30 horas) contra Traviesas Hockey, sexto clasificado con 30 puntos en su haber. El único de los tres equipos coruñeses que juega a domicilio este fin de semana es el Oleiros, que juega mañana (12.00 horas) a domicilio contra el Mieres. Ambos equipos llegan empatados a 29 puntos.