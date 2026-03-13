Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Hockey

Pablo Cancela no terminará la temporada en Compañía

Desde el club apuntan a incompatibilidades entre su vida deportiva y laboral

María VarelaRaúl Ameneiro
María Varela y Raúl Ameneiro
13/03/2026 22:11
Pablo Cancela durante el partido entre CDM y Sant Cugat
Pablo Cancela durante el partido entre CDM y Sant Cugat
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Fue uno de los movimientos más sonados de todo el mercado de fichajes de OK Plata, pero Pablo Cancela no terminará la temporada en las filas del Compañía de María, como ha adelantado el portal Noticias Coruña. El jugador coruñés, que llegó durante el pasado verano al CDM, ya no jugó en las últimas dos jornadas, aunque contra Sant Cugat cumplía ciclo de azules. 

Pablo Cancela celebra uno de sus goles contra el Tordera

La primera gran tarde de Pablo Cancela en la OK Plata

Más información

Según apuntan desde el propio club, los motivos de la salida de Cancela se deben a incompatibilidades para compaginar su vida deportiva y laboral. Una baja sensible para el Compañía, que pierde a su máximo anotador de lo que va de temporada justo para el tramo final.

Pablo Cancela estaba firmando unos buenos números en su experiencia en OK Plata con el Compañía de María. El coruñés consiguió marcar 17 goles y repartir cuatro asistencias en los trece partidos que jugó con el equipo colegial, ayudando a sumar 16 de los 20 puntos que tiene en su casillero el CDM.

En los dos partidos que Compañía ha jugado sin Cancela esta temporada, contra Sant Cugat hace dos semanas por sanción y contra el GEIEG la pasada por estos desacuerdos, el club consiguió puntuar. El gol de Torrado a falta de cinco minutos para el final permitió traerse un punto de Sant Cugat, mientras que el doblete de Fran García dio al CDM su cuarto triunfo de la temporada. El siguiente encuentro del equipo será este sábado, cuando recibirá al Jolaseta (19.30 horas en Monte Alto).

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Pablo Cancela durante el partido entre CDM y Sant Cugat

Pablo Cancela no terminará la temporada en Compañía
María Varela
Lucía Castro y Lola Suárez defienden a Efe Muñoz en el partido contra el Marineda

El Cambre estrena su casillero de puntos con una victoria frente al Alcorcón (2-1)
María Varela
Jugadoras, cuerpo técnico y directiva del Marineda, en la redacción del DXT Campeón

El Marineda presume de Copa Princesa en DXT Campeón
María Varela
Recepción institucional del Marineda

Belén do Campo e Roberto García reciben e felicitan ao Marineda
Redacción