Pablo Cancela no terminará la temporada en Compañía

Pablo Cancela durante el partido entre CDM y Sant Cugat Patricia G. Fraga

Fue uno de los movimientos más sonados de todo el mercado de fichajes de OK Plata, pero Pablo Cancela no terminará la temporada en las filas del Compañía de María, como ha adelantado el portal Noticias Coruña. El jugador coruñés, que llegó durante el pasado verano al CDM, ya no jugó en las últimas dos jornadas, aunque contra Sant Cugat cumplía ciclo de azules.

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Según apuntan desde el propio club, los motivos de la salida de Cancela se deben a incompatibilidades para compaginar su vida deportiva y laboral. Una baja sensible para el Compañía, que pierde a su máximo anotador de lo que va de temporada justo para el tramo final.

Pablo Cancela estaba firmando unos buenos números en su experiencia en OK Plata con el Compañía de María. El coruñés consiguió marcar 17 goles y repartir cuatro asistencias en los trece partidos que jugó con el equipo colegial, ayudando a sumar 16 de los 20 puntos que tiene en su casillero el CDM.

En los dos partidos que Compañía ha jugado sin Cancela esta temporada, contra Sant Cugat hace dos semanas por sanción y contra el GEIEG la pasada por estos desacuerdos, el club consiguió puntuar. El gol de Torrado a falta de cinco minutos para el final permitió traerse un punto de Sant Cugat, mientras que el doblete de Fran García dio al CDM su cuarto triunfo de la temporada. El siguiente encuentro del equipo será este sábado, cuando recibirá al Jolaseta (19.30 horas en Monte Alto).