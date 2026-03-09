El Cambre estrena su casillero de puntos con una victoria frente al Alcorcón (2-1)

Lucía Castro y Lola Suárez defienden a Efe Muñoz en el partido contra el Marineda Javier Alborés

Y en la jornada 17, llegó la primera. El Cambre estrenó su casillero de puntos de la temporada con un triunfo frente al Alcorcón por 2-1 que aunque no le permite abandonar el puesto de colista, refuerza la inquebrantable fe que ya estaban mostrando sus jugadoras derrota tras derrota, así hasta 16. Venían, de hecho, de una de las más duras del curso tras encajar un 14-0 frente al líder Marineda. Un correctivo del que el equipo madrileño pagó los platos rotos.

Lucía Castro, de falta directa, y Lola Suárez, cuando solo quedaba un minuto, que son precisamente dos de las veteranas del equipo pese a que solo tienen 20 años, fueron las goleadoras del partido, dándole la vuelta al tanto inicial de las visitantes en el primer tiempo. Dos goles que valen tres puntos, los primeros que suben a su marcador, en la antesala de su duelo de la próxima semana contra un rival directo como el Oviedo, tercero por la cola con 8.

El conjunto asturiano fue una nueva víctima del líder Marineda, que siguió a su ritmo al imponerse por 0-8 a domicilio. Un triplete de Alba Garrote volvió a liderar la goleada en la que también participaron Efe Muñoz (2), Mar Franci (2) y Alejandra Martín (1). Las coruñesas mantienen su ventaja de cinco y siete puntos sobre Raxoi y Alcalá respectivamente.

OK Plata masculina

Monte Alto fue talismán para el Dominicos y el CDM, que el sábado completaron el pleno de victorias coruñesas en la OK Plata, en su caso en categoría masculina. Por la mañana, los de la Ciudad Vieja doblegaron al filial del Reus por 3-1 en la que fue su primera victoria de la segunda vuelta. Por la tarde, los colegiales se impusieron por 2-1 al GEiEG confirmando su línea ascendente en 2026.

Gonzalo Varela, del Dominicos, en el partido contra el Reus B Germán Barreiros

El Dominicos llegaba con su peor racha de la temporada y supo reaccionar para cortarla. Lo primero pasaba por recuperar la solidez defensiva porque su calidad arriba es incontestable. Se encontró también el equipo de Pablo Togores con un Reus B muy mermado y con un solo cambio.

Así que le imprimió velocidad desde el inicio en el que Gonzalo Varela abrió brecha con dos goles. Ya en la segunda parte Adrián Candamio sentenció de falta directa. La bola parada no sirvió a los visitantes para recortar. Pero sí lo hizo Oliveras a 49 segundos para el final.

Kiko García, del CDM, en el partido contra el GEiEG Javier Alborés

Unas horas después el pabellón volvía a abrir sus puertas para recibir al CDM y al GEiEG, dos equipos muy parejos no solo en la clasificación, sino también de juego. Le tocó ser el protagonista en el conjunto local a Kiko García. Lesionado buena parte de la temporada, el júnior coruñés regresó a lo grande con los dos goles que a la postre le dieron la victoria a los suyos. Aunque les tocó sufrir hasta el final porque a cinco para la bocina los catalanes recortaron y encima terminaron en inferioridad numérica.