El Marineda presume de Copa Princesa en DXT Campeón

Jugadoras, cuerpo técnico y directiva del Marineda, en la redacción del DXT Campeón Germán Barreiros

“La verdad es que todo esto es nuevo para mí, yo no estaba acostumbrada a esto, pero yo encantada”, responde Lorena Hernández, portera del Marineda. La plantilla, cuerpo técnico y directiva del equipo visitó la redacción del DXT Campeón, todavía con la resaca de la celebración de la Copa Princesa. Aunque en realidad, apenas han tenido a tiempo para hacer una fiesta en condiciones porque nada más terminar el partido tuvieron que ir corriendo a coger el tren de vuelta. Queda aplazada. Porque todas están de acuerdo en que aún no han llegado a la meta, que es el ascenso a la OK Liga. “Ahí ya sí que invitamos a todos”, se ríen. Incluso Nelson Obelleiro, entrenador de día, rapero de noche, casi canta. “Lo prometiste a principio de temporada. Está escrito en el periódico”, le reclaman mientras él niega con la cabeza con una media sonrisa.

El buen rollo es más que evidente. “Es lo mejor, el buen grupo que hay. También el apoyo de la directiva y el entrenador”, resalta Isa Barros. Ella está lesionada y no viajó a Raspeig, pero era una de las cerca de cincuenta personas que las estaba esperando cuando llegaron a la estación a las doce de la noche y también tiene su medalla de campeona. Sí fue Celia Pinacho, que llegó en el mercado invernal como regalo de Navidad. A ella le toca decir lo que cambiaría y no lo duda ni un instante: “Las multas”. Todas se ríen. “¡Lo estaba deseando decir!”, bromean sus compañeras, pero en el fondo les compensa que haya una buena recaudación, porque la utilizarán para irse de cena a final de temporada. “Queremos un buen chuletón”, confirma el entrenador de Monte Alto.

Obelleiro sabe que en el vestuario tiene un tesoro. Una a una, les dedica un comentario. “Empezamos por Fátima Pino: Compromiso”, se arranca. Al principio parece que incluso se va a atrever a hacer unas rimas, pero finalmente no se anima. “Celia, adaptación”, va por orden, según están dispuestas alrededor de una mesa de reuniones. “Alba, esfuerzo. Mar, sabiduría. Coni, constancia”, toma carrerilla y todas ríen el juego de palabras, ya que el nombre completo de la chilena es Constanza. “Fernanda (Efe), desparpajo. Lorena, seguridad. Isa, alegría. Menchu (Mencía), seguridad”, sigue. “¡No vale repetir!”, le replican. “Vale, Menchu, un muro de cemento. Isabella, positivismo. Y Alejandra, perseverancia”. Aplausos.

Quizás no estuviera demasiado convencido cuando allá por el mes de agosto le ofrecieron unirse a un proyecto que recién echaba a rodar. “Yo me fui para casa diciendo que ni de broma”, confiesa. “Después hablé con mi novia, con mis amigos, mi familia, que me dijeron que era una buena oportunidad. Y mira, ahora no me arrepiento para nada”, añade. Eso sí, su idea inicial era otra: “Al principio yo quería transmitir seriedad. Pero al final eso me duró tres semanas”.

Tampoco le dieron muchas más opciones las jugadoras, que le llaman el entrenador permisivo, pero ahí toma la palabra la capitana Alba Garrote para ponerse un poco más seria. “Hay que decir que sabemos diferenciar lo de dentro y lo de fuera”, dice. “Son unas profesionales y se vio en la Copa, en la final y en las semifinales. Cuando estamos ahí, no hay ninguna broma”, incide.

Recta final

Ya ha pasado una semana y media desde la victoria, pero aún se acuerdan de la tensa final frente al Alcalá. “Yo me lo estaba tomando como si no fuera una final, disfrutando, de chill”, responde Mencía Mosquera. Hasta que le marcaron el primer gol. “Ahí ya se fue todo el chill”, bromea. También siguen de visitas institucionales. Estuvieron en la Xunta. Al DXT Campeón llegaron desde la Diputación.

Un anticipo de lo que puede ser la celebración del ascenso, para el que tienen que luchar toda la segunda vuelta. “Para mí los partidos más importantes son los de Tres Cantos, que es donde perdimos los únicos puntos de la temporada. Y el duelo directo con el Raxoi. Pero vamos a paso a paso”, concluye Coni Urbina. Punto a punto hacia la OK Liga.