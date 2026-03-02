El Marineda arrolla al Cambre en el derbi coruñés de OK Plata

Marineda-Cambre Javier Alborés

Hubo y a la vez no hubo derbi entre Marineda y Cambre en el polideportivo del Agra este domingo. El líder y el colista de OK Plata se enfrentaron en el duelo entre los dos equipos de la comarca de A Coruña de la categoría. Sin embargo, el Marineda no dio opción al Cambre y se llevó la victoria por un contundente 14-0.

Las herculinas dejaron el derbi encarrilado en los primeros cinco minutos de encuentro gracias a los goles de Mar Franci y Alba Garrote, pero antes del tiempo de descanso ese marcador se amplió hasta el 7-0. En la segunda mitad, el guion se repitió y el resultado terminó siendo un abultado 14-0 para el Marineda. Las autoras de los goles fueron Alba Garrote (cinco), Mar Franci (tres), Fátima Pino (dos), Fernanda Muñoz (dos), Macarena Urbina y Alejandra Martín.

Un resultado que mantiene al Cambre como colista de la categoría, todavía sin haber sido capaz de puntuar en lo que va de temporada. Por su parte, el Marineda sigue siendo líder en solitario con 46 puntos en 16 partidos y cinco de diferencia con su principal perseguidor, el Raxoi, a quien se medirá el 28 de marzo.

El dato curioso del encuentro estuvo fuera de la pista. El Marineda viene de proclamarse campeón de la Copa Princesa y el club exhibió el trofeo correspondiente durante el derbi. De hecho, la copa estuvo presidiendo el encuentro desde la mesa de anotadores del pabellón del Agra, dejando una bonita, a la par que curiosa, estampa en la instalación durante la mañana de este domingo.