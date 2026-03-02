Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Hockey

El Marineda arrolla al Cambre en el derbi coruñés de OK Plata

El recientemente coronado campeón de Copa Princesa regresó a la liga con un abultado 14-0

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
02/03/2026 15:59
Marineda-Cambre
Marineda-Cambre
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Hubo y a la vez no hubo derbi entre Marineda y Cambre en el polideportivo del Agra este domingo. El líder y el colista de OK Plata se enfrentaron en el duelo entre los dos equipos de la comarca de A Coruña de la categoría. Sin embargo, el Marineda no dio opción al Cambre y se llevó la victoria por un contundente 14-0.

Alejandra Martín, del Marineda, con el trofeo de la Copa Princesa

Alejandra Martín y el triunfo de la abeja obrera

Más información

Las herculinas dejaron el derbi encarrilado en los primeros cinco minutos de encuentro gracias a los goles de Mar Franci y Alba Garrote, pero antes del tiempo de descanso ese marcador se amplió hasta el 7-0. En la segunda mitad, el guion se repitió y el resultado terminó siendo un abultado 14-0 para el Marineda. Las autoras de los goles fueron Alba Garrote (cinco), Mar Franci (tres), Fátima Pino (dos), Fernanda Muñoz (dos), Macarena Urbina y Alejandra Martín.

Un resultado que mantiene al Cambre como colista de la categoría, todavía sin haber sido capaz de puntuar en lo que va de temporada. Por su parte, el Marineda sigue siendo líder en solitario con 46 puntos en 16 partidos y cinco de diferencia con su principal perseguidor, el Raxoi, a quien se medirá el 28 de marzo.

El Marineda, campeón de la Copa Princesa

El Marineda hace historia y se proclama campeón de la Copa Princesa

Más información

El dato curioso del encuentro estuvo fuera de la pista. El Marineda viene de proclamarse campeón de la Copa Princesa y el club exhibió el trofeo correspondiente durante el derbi. De hecho, la copa estuvo presidiendo el encuentro desde la mesa de anotadores del pabellón del Agra, dejando una bonita, a la par que curiosa, estampa en la instalación durante la mañana de este domingo.

Marineda5_14212450
Marineda-Cambre
Javier Alborés
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Marineda-Cambre

El Marineda arrolla al Cambre en el derbi coruñés de OK Plata
Raúl Ameneiro
Imagen de archivo del Dominicos-Tordera de la primera vuelta en el pabellón de Monte Alto

Jornada sin victorias para CDM y Dominicos en Cataluña
Raúl Ameneiro
Los jugadores del Dominicos celebran un gol

Dominicos y Compañía juegan fuera y el campeón Marineda estrena título en un derbi contra el Cambre
María Varela
Los hermanos Gabriel y Tomás Villares, antes de un partido con el Dominicos

Hermanos, compañeros de equipo y ahora de trabajo
María Varela