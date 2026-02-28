Jornada sin victorias para CDM y Dominicos en Cataluña

Imagen de archivo del Dominicos-Tordera de la primera vuelta en el pabellón de Monte Alto Quintana

Le salió cruz este sábado a los equipos coruñeses de OK Plata. Ni Compañía de María ni Dominicos consiguieron regresar de sus respectivos viajes a Cataluña con una victoria, aunque el CDM sí fue capaz de puntuar.

La base más allá de los deportistas en los Premios DXT Más información

Dominicos visitaba la siempre complicada pista del Club Patí Tordera y el encuentro no pudo empezar mejor para ellos con el gol de Gabriel Villares a los cuatro minutos. Sin embargo, los locales empataron antes del descanso por medio de Albert Amores. Ya en la segunda mitad, Ignasi Fernández y Arnau Vidal pusieron tierra de por medio. A pesar de que Miguel López consiguió recortar distancias a falta de 3:42, fue demasiado tarde para su equipo, que terminó cayendo por 4-2.

Con esta derrota ya son tres de manera consecutiva para un Dominicos que se aleja de la zona alta de la tabla clasificatoria de la OK Plata Norte. Los coruñeses se quedan con 20 puntos en su casillero, empatados por la quinta plaza precisamente con el CP Tordera.

Punto para CDM

Por su parte, el Compañía de María visitaba también a un rival directo por alejarse de la zona roja, el Sant Cugat. Tras una primera parte medianamente tranquila, el gol de Oriol Llorens al filo del descanso mandó el partido a los vestuarios con 1-0 en el marcador. El CDM tuvo que sudar y remar en la segunda. Vicente Soto no fue capaz de convertir un penalti, pero su compañero Aron Torrado consiguió el empate a uno que terminaría por ser definitivo.

Un punto que, pese a no contentar del todo a ninguno de los dos equipos, tampoco les deja mal sabor de boca, ya que les permite seguir alejándose de los puestos de descenso a OK Bronce. El Compañía de María se queda octavo con 17 puntos y el Sant Cugat, noveno con 16.

El próximo fin de semana Dominicos recibirá en Monte Alto al Reus B (sábado 12.30 horas), mientras que el CDM actuará como local ante el GEIEG (sábado 19.30 horas).