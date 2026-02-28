Mi cuenta

O Noso Deporte | Hockey

Dominicos y Compañía juegan fuera y el campeón Marineda estrena título en un derbi contra el Cambre

La jornada en la OK Plata deja dos partidos el sábado y uno queda para el domingo

María Varela
María Varela
28/02/2026 06:00
Los jugadores del Dominicos celebran un gol
Los jugadores del Dominicos celebran un gol
Germán Barreiros
La jornada en la OK Plata deja este sábado dos partidos a domicilio en el caso de Dominicos y CDM en la masculina y un derbi coruñés el domingo en la femenina en el que el Marineda estrenará su título de campeón de la Copa Princesa frente al Cambre

El primer compromiso es para el CDM, que juega en la pista del Sant Cugat a las 13.45 horas. Los colegiales están en un buen momento y ya con 16 puntos, siguen diez por encima del descenso, lo que después de los apuros iniciales, es un buen indicativo. El conjunto catalán lleva 15, por lo que será un duelo directo en pos de la tranquilidad en la tabla. 

Los hermanos Gabriel y Tomás Villares, antes de un partido con el Dominicos

Hermanos, compañeros de equipo y ahora de trabajo

Más información

Quince minutos después, a las 14.00 horas, salta a la pista del Tordera un Dominicos que rozó los puestos de cabeza, pero al que no le están acompañando los resultados últimamente. Perdió hace una semana en casa frente al colista Alpicat y querrá desquitarse ante otro rival directo, pues solo están separados por tres puntos: 20 para los coruñeses y 17 para los catalanes. 

Alejandra Martín, del Marineda, con el trofeo de la Copa Princesa

Alejandra Martín y el triunfo de la abeja obrera

Más información

Ya para el domingo queda el Marineda, que se dará un homenaje en su primer partido como campeón de la Copa Princesa en un derbi coruñés en el Agra (12.00 horas) que enfrenta al primer clasificado que solo ha cedido un empate con el último que no ha ganado nada.

