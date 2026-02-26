Hermanos, compañeros de equipo y ahora de trabajo

Los hermanos Gabriel y Tomás Villares, antes de un partido con el Dominicos Germán Barreiros

Llevan juntos 24 años. Desde que Tomás nació y se incorporó a la familia como el tercero de los hermanos Villares Grela. El del medio, Gabriel, tenía cuatro en ese momento (seis Julián, el mayor), y ahora ya con 28, y después de una exitosa carrera en Cataluña, regresó a casa el pasado verano para continuar en A Coruña con su historia como jugador de hockey y, a la vez, asentar su futuro laboral. Y curiosamente, en ambas coincide con Tomás. En la pista en el Dominicos y fuera de ella, en la Farmacia en Arteixo de la que Gabriel acaba de hacerse cargo. Hermanos, compañeros de equipo y ahora, también de trabajo.

Y es que Gabriel, que estudió Farmacia y ahora se titula en Nutrición y Dietética, le gusta rodearse de familia. Desde que el pasado verano tomó la decisión de fichar por el Dominicos, ya sabía que se reencontraría con su hermano Tomás, ambos formados en la cantera del Santa María del Mar, que después pasaron por las filas del Compañía de María y que también coincidieron en el Vilafranca. Durante los primeros meses, Gabriel colaboró en la farmacia de su padre, situada en la Ronda de Outeiro (su madre también regentó una en Vilaboa), pero ahora se ha decidido a dar un paso más para llevar la suya propia, en la Rotonda de Sabón, en Arteixo.

Y para seguir con la tradición, también ha liado a su hermano Tomás, fisioterapeuta de profesión y que está cursando un máster en Psiconeuroinmunología, para que se encargue del área de suplementación, sobre todo orientado a la parte deportiva. “Creemos firmemente en el poder del deporte de la alimentación en la prevención de enfermedades”, sostienen entre los pilares de su forma de trabajar, siempre desde la parte más natural e intentando buscar el origen de los problemas.

La farmacia, además, tiene una parte muy deportiva en la que ambos irán guardando los recuerdos de los deportistas que pasen por allí. De momento tienen fotos de sus compañeros del Dominicos y una camiseta del Deportivo firmada por Manuel Pablo. Vida, deporte y salud que se dan la mano y que son dos caras de la misma moneda. Por la mañana y por la tarde, trabajo. Y por la noche y los fin de semana, su pasión.