Alejandra Martín y el triunfo de la abeja obrera

Alejandra Martín, del Marineda, con el trofeo de la Copa Princesa Cedida

El domingo al mediodía se proclamó campeona de la Copa Princesa con el Marineda. A las doce de la noche, estaba de vuelta a casa después de cruzar España en tren, desde Raspeig, en Alicante, hasta A Coruña. "la revisora hasta nos pidió una foto con la copa", se ríe. Y a las ocho de la mañana del lunes, ya estaba en su puesto de trabajo como fisioterapeuta. El de Alejandra Martín es el triunfo de la abeja obrera, de la que a base de pico y pala se construye su propio camino. Por un lado, el de todo deportista amateur que tiene que compaginar vida profesional y laboral, como es el caso de todas sus compañeras. Pero por otro, también el de una jugadora que ha pasado por todas las categorías, desde la base a autonómica hasta llegar a la élite, bajar, volver a subir, sufrir, caer, y volver a empezar.

“He pasado por todas las fases, ascensos, descensos... Un poco de todo. Y viéndolo con perspectiva, estoy muy contenta con mi camino, con la gente que he ido conociendo, compañeras y amigas para toda la vida”, señala la coruñesa. Hay cosas que en su momento hubiese borrado, pero si todo eso me ha llevado a esto, no lo cambiaría. Este fin de semana ha sido muy emocionante. Si lo escribiera no lo haría mejor. Nunca había ganado nada. Es mi primer título profesional”, añade.

Alejandra Martín no estaba en el debut del Liceo en la OK Liga, allá por la temporada 2016-17, hace casi una década. Pero ya jugó en las filas verdiblancas en la 2018-19, que terminó con el descenso y con ella como segunda máxima goleadora del equipo con siete tantos. Después pasó unos años en categoría autonómica hasta que el club volvió a estar en disposición de ascender a la máxima categoría, ganando la OK Plata, en la 2020-21. Pasó dos años en la élite de nuevo con el Liceo y otros dos en el HC Coruña, dos etapas que no terminaron bien y que la llevaron hasta el Marineda, donde ahora vive uno de sus mejores momentos.

Desde el barro hasta un triunfo en la Copa que ya era un premio y en el que supieron sufrir unidas para levantar el trofeo. Primero en las semifinales contra el anfitrión Raspeig (4-1). “Teníamos claro que no iba a ser un partido como el de liga allí, que el 0-12 fue algo que no nos esperábamos para nada. Ese día nos entró todo y nosotras sabíamos que nos iban a esperar cerraditas y muy fuertes y eso es lo que hicieron. Es más, empezamos perdiendo, aunque a partir del 3-1 ya estuvimos más tranquilas”, analiza.

Y después en la final contra un Alcalá al que conocían muy bien y al que se impusieron por 3-2. “Acabábamos de jugar contra ellas hacía dos semanas, entonces teníamos bastante claro cómo teníamos que plantear el partido, que fue muy duro porque ellas tienen un muy buen equipo”, dice. “Ellas habían hecho un partidazo contra Mataró en semifinales y nosotras queríamos vaciarnos en la pista y darlo todo. Y salió el plan perfecto”, continúa la jugadora.

Dos equipos muy parejos pero con características opuestas. “Nuestra seña de identidad es la presión arriba, 40 metros, asfixiar al rival, intentar jugar con intensidad y ser verticales, con juego rápido. Ellas son más de potencia, de tiro exterior. Y lo hicieron muy bien, también hay que felicitarlas”, analiza.

Martín marcó tanto en las semifinales como en la final en una racha con el gol que ya venía de las últimas cinco jornadas ligueras y que a ella misma le ha pillado por sorpresa. “Este año estoy jugando muy cómoda. Me dan muchos minutos, el entrenador me da confianza y yo intento aportar siempre lo máximo al equipo. Y si puede ser con goles, mejor que mejor”, apunta. Una paz mental que considera fundamental: “Cuando estás a gusto y bien cuidada, cuando no tienes otras preocupaciones que rendir en pista, juegas mejor. Los objetivos se pueden conseguir o no, pero si estás rodeada de gente buena, con buenas intenciones y que hace el trabajo bien, por lo menos disfrutas del camino”.

El ascenso, único objetivo

Entre esos objetivos está el ascenso a la OK Liga. “Único objetivo”, matiza. La Copa fue un premio “muy bonito” que no les puede desviar de su meta final. “Yo pienso que está bien encaminado, pero hay que rematarlo y cerrarlo. Esperemos que sigamos en esta buena dinámica de ganar partidos”, desea sobre los próximos encuentros, empezando este domingo en el derbi contra el Cambre.

El Marineda es líder y tiene un colchón de siete puntos sobre el tercero (ascienden los dos primeros) después de una primera vuelta en la que solo cedió un empate. “Y esperamos mejorarlo en la segunda”, señala. Eso sería la perfección. “No quiero tampoco adelantar acontecimientos. Creo que estamos bien y que podemos cumplir el objetivo”. A ella, seguro, le pillará trabajando.