El Marineda hace historia y se proclama campeón de la Copa Princesa

El Marineda, campeón de la Copa Princesa Cedida

El Marineda se proclamó campeón de la Copa Princesa al ganar por 3-2 al Alcalá en una final igualada, reñida y que no se decidió hasta el último segundo. Exigencia al máximo, como reflejaban al terminar el partido las caras de las jugadoras coruñesas, entre la alegría y la celebración y el cansancio extremo. Las de Nelson Obelleiro levantan el primer título de la historia del club, que nació hacia apenas seis meses. Un impulso para seguir luchando en la segunda vuelta de la OK Plata femenina por su objetivo final, que es el ascenso a la OK Liga, la llegada a la élite, para lo que cuentan con siete puntos de ventaja precisamente con el Alcalá.

El nivel de la final era altísimo. Un equipo estaba el año pasado en la OK Liga Iberdrola, el Alcalá. El otro no, pero sí parte de sus jugadoras, el núcleo duro que llegó al Marineda desde el HC Coruña. Y ambos se conocían a la perfección. Del pasado y de un presente que ya les había enfrentado dos veces esta temporada, dos partidos muy igualados e intensos, con protagonismo de las porterías y las defensas y cada uno obligando al otro a dar lo mejor de sí mismo.

De nuevo se puso en marcha la partida de ajedrez. Y aunque son dos equipos muy parejos de nivel, son completamente opuestos. El coruñés más grácil, con el arma de la velocidad. El madrileño con más cuerpo y potencia. Y sobre todo en la primera parte ambos dedicaron parte de sus esfuerzos en intentar neutralizar al contrario. Costaba mucho encontrar el hueco y cualquier pequeño detalle, bien fruto de un error, bien de todo lo contrario, una genialidad, podía desnivelar la balanza mientras en el juego se mantenía el empate técnico.

El equipo coruñés tuvo un par de cada. Del lado del error, malos pases en la salida de la bola que pudieron costarle caro. En uno Marina Monge, que el día anterior había sido la gran protagonista de la semifinal contra el Mataró al marcar los dos goles de la remontada, robó y salió a la contra, sola contra Mencía Mosquera, a la que no pudo superar. Pero lo bueno acabó por superar a lo negativo. La calidad de la plantilla es mucha. Y lo demostraron en la triangulación de la que nació el gol. Coni Urbina lanzó la transición, abrió para Alba Garrote, que muy vigilada y perseguida, vio desde la derecha perfectamente situada a Alejandra Martín en el segundo palo, metió la asistencia y la coruñesa, en un gran momento de cara a portería, no desaprovechó el regalo para mandar la bola a las redes y hacer el 1-0.

Se había abierto la lata y el equipo coruñés pareció encontrarse más cómodo, con más confianza, y empezó a encadenar buenas jugadas. Una provocó un penalti con el que Alba Garrote pudo ampliar el marcador, pero como el día anterior, en el que había fallado dos en las semifinales frente al Raspeig, se estrelló contra la portera madrileña. Y de una oportunidad perdida, a verse de nuevo contra las cuerdas con una azul a Efe Muñoz que hizo que el Marineda jugara los dos últimos minutos de la primera parte en inferioridad, solventándolos con esfuerzo defensivo y paradas de Mencía Mosquera.

En la segunda parte cambió el planteamiento. Ya no se trataba simplemente de desarmar al rival, también había que potenciar las cualidades propias. Sobre todo al Alcalá, al que no le quedaba más remedio que subir líneas y mostrarse más agresivo en ataque para buscar el empate. El Marineda perdió el control de la bola y así no se siente tan cómodo. Las madrileñas aprovecharon su momento con un potente disparo desde media distancia de María Castelo, una coruñesa convirtiéndose en verdugo de sus paisanas (1-1).

Rápida reacción

La clave fue que quizás cuando peor lo estaba pasando, la respuesta de las de Nelson Obelleiro fue casi inmediata. La clase y elegancia de la chilena Efe Muñoz volvió a desequilibrar el encuentro con una gran jugada individual en la que engañó a su defensa para encarar portería y aunque estaba ya escorada, coló la bola pegada al palo. Quedaban quince minutos y el Marineda se las veía de cara, más cuando la jugadora del Alcalá Eloia Haro vio azul. Sin embargo, las coruñesas no consiguieron inquietar en superioridad y enfilaron la recta final con un solo gol de renta.

Pasaban los minutos, subía la intensidad y el Marineda, que había jugado todo el partido con una sola rotación, introdujo en pista a Celia Pinacho para dar un poco de frescura. Era el momento de, con el rival volcado para buscar el empate, intentar correr para sentenciar a la contra. La recién llegada, que se incorporó en enero tras la desaparición del HC Coruña, aprovechó una jugada de desconcierto tras un rebote que se envenenó hacia el área para anotar el 3-1 que parecía sentenciar. Sobre todo porque quedaba 1:56.

Pero aún le quedaba una vuelta de tuerca a la final. Las madrileñas sentaron a la portera. Sacaron de centro con cinco jugadoras lanzándose al ataque. Y casi en la primera oportunidad, Carlota Antúnez marcó el 3-2 con un gran disparo. Ahora el reloj marcaba 1:25 por disputar, con la diferencia de que sacaba el Marineda y si retenía la bola, podía dejar pasar los segundos. Le duró poco la posesión y otra vez el Alcalá atacó con cinco. Pero ya era como juego revuelto. Caídas y choques. Prisas por marcar por un lado. Prisas por acabar en el otro equipo, al que no le pasaban los segundos y con la portería vacía elegía conservar la bola en vez de tirar hasta que sonó la bocina que le proclamó campeón de la Copa.