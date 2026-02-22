Compañía se estrena en el Palacio con una victoria sobre el Reus B

Vicente Soto, del CDM, perseguido por un jugador del Reus B en el partido de OK Plata disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor Quintana

El Palau d'Esports de Reus, conocido como La Bombonera, es una de las pistas icónicas del hockey sobre patines que este año se visita en el grupo norte de la OK Plata. Allí se midieron al filial del Reus tanto el Dominicos como el CDM, que para recibir a los tarraconenses abrió el sábado las puertas de otro de los escenarios ilustres del planeta stick, el Palacio de los Deportes de Riazor. En Elviña, donde normalmente juega, siguen los problemas de goteras y Monte Alto, su habitual alternativa, estaba ocupado. Así que la pista sirvió de talismán a los coruñeses, que se impusieron por 5-3 y lograron su tercera victoria de la temporada.

Los colegiales se pusieron el traje de gala y jugaron uno de sus mejores partidos del curso. Hugo Mareque abrió el marcador y su tanto fue refrendado poco después por otro del capitán Ignacio S. Buruaga. Ya en la recta final del primer tiempo la bola parada dio una de cal y otra de arena para los locales, con el tercer tanto en una falta directa transformada por Mareque y un penalti que Kiko García no pudo convertir en el cuarto.

La ventaja era muy clara, pero el CDM no se fiaba porque no es la primera vez que domina al descanso y le remontan o empatan en el segundo tiempo. De hecho el equipo es el rey de las igualadas de la categoría, con hasta siete. El tanto de Dídac Vallvé parecía agitar los fantasmas, pero Vicente Soto y Pablo Cancela les dieron carpetazo antes de un final de partido con muchas incidencias. Falló una directa el Reus. Después un penalti CDM. Recortó Roger Fargas. Después CDM volvió a desaprovechar la bola parada desde el punto de la directa que sí sirvió a los visitantes (con Pol Mulet) para seguir acortando la brecha tras una azul a Cancela, que a su vez también falló otra directa en los últimos minutos.

Dominicos

Menos suerte tuvo el Dominicos. No con cambio de ubicación, que jugó contra el Alpicat en Monte Alto, sino de día y hora, ya que lo hizo en la noche del domingo, con una derrota por 3-4 que le hace perder comba con el ritmo de cabeza. Y eso que no empezó mal, con un gol de Gonzalo Varela nada más empezar. Pero el conjunto catalán tuvo casi un cien por cien de efectividad con protagonismo de Arnau Llanes. En 32 segundos le dio la vuelta al resultado con dos tantos y volvió a golpear con el tercero. Le salía todo. Y Aleix Calderón se sumó a la fiesta con el cuarto. Gabriel Villares, a 25 segundos para el descanso, marcó un gol vitamina para los de la Ciudad Vieja. Aún lejos, pero con esperanzas para el segundo tiempo.

Los blanquinegros subieron una marcha a la salida de vestuarios. No se puede decir que no lo intentasen ni que no tuviesen ocasiones, además clarísimas. El campo se inclinó hacia el lado que atacaban los de casa, a los que solo les faltaba el acierto. Ni a bola parada. Ni en las mil y una jugadas en las que robaban y corrían a la contra. Incluso con un palo como colmo de la mala suerte. A punto de entrar en la recta final Gonzalo Varela obró el milagro de marcar el tercero. Y entonces ya fue un acoso y derribo. Al Alpicat le costaba incluso pasar del medio de la cancha por la presión local. Y lo intentó incluso sin portero en los últimos dos minutos. Sin suerte y sin que se moviera el 3-4.

OK Bronce

También fue talismán el Palacio de los Deportes de Riazor para el filial del CDM en la OK Bronce, con una victoria el domingo por 3-0 frente al Santutxu que le permitió abandonar el puesto de colista. Los goles de Aron Torrado, Kiko García y Samuel Pose impulsaron a los de Álvaro Rodríguez, presionados por la victoria del Urdaneta el día anterior precisamente frente al Liceo B.

Los verdiblancos disputaron un partido completamente loco, de alternativas continuas en el marcador, en el que con cuatro goles de Roi Saavedra y dos de Jaime Méndez dominaban por 5-6. Pero encajaron el empate cuando solo quedaban 2:13 con una falta directa por la décima y el séptimo a falta de 8 segundos para la bocina (7-6).

Mejor le fue al Oleiros en A Rabadeira, donde a pesar de empezar perdiendo remontó para ganar por 4-2 al Patinalón. Martín Payero fue el encargado de igualar el tanto con el que se adelantaron los asturianos y Nacho Fernández y Maxi Mereles de poner tierra de por medio. Aunque los visitantes recortaron, los coruñeses aguantaron bien y remataron con un tanto final de Mereles.

La cabeza de la clasificación sigue siendo un mano a mano entre el Oviedo Roller, líder con 43 puntos, y el Ordes, segundo con 42 y que este fin de semana no tuvo problemas para ganar al Oviedo Booling por 10-0. Tercero es el Escola Lubiáns, con 37, pero volviendo a ceder terreno tras su empate en la pista del Mieres (5-5).