O Noso Deporte | Hockey

El Marineda se clasifica para la final de la Copa Princesa

Remontó al anfitrión Raspeig para ganar por 4-1 y se medirá al Alcalá este domingo a las 12.30 horas por el título

María Varela
María Varela
21/02/2026 21:52
La plantilla del Marineda posa en el Palacio de los Deportes de Riazor
La plantilla del Marineda posa en el Palacio de los Deportes de Riazor
Javier Alborés
Seis meses después de su nacimiento el Marineda está a solo un paso de su primer título en la Copa Princesa. El equipo coruñés se impuso al Raspeig por 4-1 tras remontar el gol inicial de las anfitrionas y este domingo se medirán al Alcalá en la final (12.30 horas).

El Marineda había ganado por 0-12 en su última visita a Raspeig, pero desde el primer momento se vio que iba a ser un partido diferente, más con una azul a Mar Franci que obligó a defender más que atacar. La meta local, Agustina Gómez, hizo de heroína frenando el potencial ofensivo de las jugadoras dirigidas por Nelson Obelleiro, incluso dos penaltis a Alba Garrote. Marta Milán, en cambio, sí aprovechó su oportunidad a bola parada para adelantar al Raspeig (0-1).

Las coruñesas tuvieron que unirse todavía más para iniciar la remontada, que llegó ya antes del descanso gracias a los goles de Alba Garrote, la que nunca falla, y de Efe Muñoz. Con la ventaja la segunda parte ya fue diferente. Con paciencia y efectividad, Alejandra Martín y ya en la recta final de nuevo Efe Muñoz, esta vez de directa, cerraron el marcador.

El Marineda se enfrentará ahora al Alcalá, al que ya conoce de la OK Plata femenina, y que eliminó en la otra semifinal a uno de los favoritos, el Mataró, con dos goles de remontada de Marina Monge. Las coruñesas ganaron los dos partidos de la competición doméstica, en la primera vuelta en Madrid por 1-2 y hace tan solo dos semanas en A Coruña por 2-0.

