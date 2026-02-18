El Marineda hace un paréntesis para luchar por la Copa Princesa

La plantilla del Marineda posa en el Palacio de los Deportes de Riazor Javier Alborés

El Marineda hace un alto en el camino de su implacable trayectoria en la OK Plata femenina, en la que solo ha cedido un empate en 15 partidos y que lidera con cinco y siete puntos de ventaja sobre sus compañeros de podio en la clasificación, el Raxoi y el Alcalá, para disputar este fin de semana en Raspeig la Copa Princesa, un premio que se ganó por ser campeón de invierno. “Vamos a disfrutarlo y a competirlo”, dice el entrenador Nelson Obelleiro. Y, por qué no, a intentar ganar el primer título de un club que tiene apenas seis meses de vida. Primero en las semifinales del sábado contra el equipo anfitrión y después, si el resultado es positivo, en la final contra el ganador del Mataró-Alcalá.

“Llegamos bien”, señala el técnico, “nos dio tiempo a descansar la semana pasada, que no hubo partido, y eso nos sirvió para hacer entrenamientos un poco más light, con menos intensidad, para que todas estén en un buen momento de forma”. Solo un susto con la chilena Coni Urbina perturbó la paz y tranquilidad en la que está instaurada la plantilla. “Nada grave, así que están todas perfectas”, anuncia.

La Copa llega, además, justo después de que el Marineda se quitara de encima los dos primeros partidos de la segunda vuelta, dos finales ante el cuarto (Berenguela) y el segundo (Alcalá) que solventó con victorias para poder centrarse ahora en hacer un buen papel en Raspeig. “Salió todo como pensábamos, como queríamos y encima hicimos muy buenos partidos, así que creo que nos va a venir muy bien”, analiza Obelleiro sobre el momento de la temporada en el que se encuentra el equipo nacido como escisión del ya desaparecido HC Coruña.

A priori, las coruñesas son favoritas en su semifinal frente a un Raspeig (sábado, 20.00 horas) al que la última vez que visitaron se impusieron por 0-12. “No fue nada mal”, reconoce el entrenador de Monte Alto, pero pese a esa gran diferencia, no se fía: “Justo ese día yo creo que el Raspeig salió bastante arriba y desordenado en defensa y que lo van a corregir, por lo que va a ser un partido diferente y difícil”.

Obelleiro, de hecho, no destaca a ningún equipo por encima del resto. “En una eliminatoria a partido único todo el mundo quiere plantarse en la final y no hay que fiarse de nadie. Puede que el Raspeig parezca el más asequible por el resultado del partido que tuvimos allí, pero de repente te planta una defensa en zona y se te puede complicar”, matiza el del Marineda.

Al único equipo que no conoce es el Mataró, porque viene de la Liga Catalana y no han coincidido con él en la OK Plata, como sí con el Raspeig y el Alcalá. “Eso puede ser bueno y malo a la vez”, opina. “Ellas pueden ver vídeos, pueden suponer cómo jugamos, pero también jugamos con esa carta de que no está en nuestra liga y tampoco nos conocen tanto”, añade.

Puntos fuertes

Cuando se confía en los puntos fuertes de uno mismo, no hay que mirar tanto al rival. Y el Marineda ha demostrado muchas virtudes a lo largo de los cinco meses de competición. “Creo que se ve a simple vista, son jugadoras con mucha calidad, con un físico de deportista de élite”, enumera, “pero creo que el punto más fuerte que tenemos es que en global todo el club está volcado en el equipo”. Todas a una.

La unión hace la fuerza, que se suele decir. “En estos meses casi no hubo problemas y si los hubo se resolvieron rápido. Todas las jugadoras están tranquilas, están bien cuidadas. Yo también me siento muy bien cuidado. Y hay esa unión de que todo el mundo cree en el proyecto, cree en el Marineda. Somos un grupo, tenemos todos el mismo objetivo y esa unión para mí es el punto más fuerte que tenemos”, incide.

Uno de esos problemas fue la denuncia por alineación indebida en el partido contra el Alcorcón que finalmente fue archivada, aunque pasó mas de un mes hasta que llegó la resolución. “Lo viví con tranquilidad porque era un tema que estaba fuera de nuestras manos, me refiero ajeno a lo deportivo”, recuerda. “Ni siquiera sé”, reconoce, “si llegamos o no a cometer un error”. La Federación les dio la razón, pero él tenía un plan B que pasaba por la pista. “Nosotras hicimos el trabajo ganando los puntos donde tienen que ganarse, que es en la pista. Si por causas ajenas, que es que hicieran una protesta o alguien le dijera al otro equipo que hiciera la protesta o yo que sé de dónde salió eso, nos los quitaban, los íbamos a recuperar con hockey”, continúa. “Además la directiva estaba muy segura de que había hecho las cosas bien, del procedimiento que se tenía que hacer y al final nos dieron la razón, así que estupendo”, sentencia.

Más retos

Después de la Copa, el Marineda afrontará la recta final de la competición en la que el gran objetivo, y nunca lo ha ocultado, es el ascenso a la OK Liga femenina. “Aún queda mucho y hay mucho por hacer, casi una vuelta entera, pero no nos tenemos que olvidar de eso, de que el objetivo principal del año es que estas chicas están en la categoría que les corresponde”, dice.

Para luchar por él el equipo cuenta desde enero con un refuerzo, el de Celia Pinacho, que después de que el HC Coruña renunciase a continuar en la OK Liga Iberdrola, se unió a las verdes. “Estamos encantados con ella. La conocía de cuando era pequeña y yo jugaba en el Cambre. Y me gusta mucho su actitud. Justo su primer partido coincidió con un desplazamiento largo y ya pasamos un montón de tiempo juntos, por lo que está 100% adaptada y lista para aportar”.

Una más a una plantilla llena de calidad. “Todas, desde la primera a la última, tienen el nivel para estar y luchar en la OK Liga”, señala sobre sus jugadoras. “Evidentemente está Alba (Garrote) que cada día me sorprende con un gol diferente con un regate diferente”, se ríe, “pero seguramente la que más me ha sorprendido es Coni, un ejemplo de esfuerzo total en la pista para recuperar bolas y cero egoísta”.