Preocupación por el estado de la pista de Elviña II

Equipos como CDM y el filial del Liceo, de categoría nacional, y otros de base como el Borbolla, llevan semanas sin poder entrenar ni jugar las goteras que inundaron la cancha

María Varela
12/02/2026 21:51
Partido entre CDM y Liceo B en el pabellón de Monte Alto
PATRICIA G. FRAGA
Lleva semanas lloviendo sin parar en la ciudad, el mismo tiempo los equipos coruñeses de hockey sobre patines que desarrollan su actividad en el polideportivo de Elviña II, como el CDM y el Liceo, llevan sin poder entrenar ni jugar con normalidad porque la pista está inundada por las goteras. 

La instalación, sobre la que la Xunta ya ha aprobado un plan de reforma que empezará en junio, sufrió los daños de los temporales que empeoraron el estado de una ya de por sí maltrecha cubierta, lo que dejó la superficie de juego completamente impracticable.

En el caso del CDM, al de la OK Plata no le afectó en cuanto a partidos porque el último que disputó como local, contra el Mataró, fue el pasado 17 de enero y llevaba dos jornadas sin jugar en casa, además de que la competición no regresa hasta dentro de dos semanas. 

Pero a nivel de entrenamientos ha tenido que moverlos a la pista del colegio, modificando el calendario de las categorías inferiores. Al de OK Bronce sí le afectó al derbi de filiales del pasado 25 de enero que tuvo que pasarse al pabellón de Monte Alto.

El filial del Liceo también entrena y juega allí, igual que algunos de los equipos verdiblancos de categorías inferiores y que también han visto paralizada su actividad. Los mayores, que hace dos fines de semana tuvieron que jugar en Monte Alto el derbi provincial contra el Oleiros, se han mudado al Palacio mientras que los pequeños volvieron al colegio, con el club teniendo que redistribuir las horas

Otro equipo de base como el Borbolla también tuvo que cancelar sus entrenamientos en la pista de Elviña, en este caso sin alternativa, aunque el grueso de su actividad discurre en Monte Alto. Lo mismo que en el caso del Santa María del Mar, para el que la pista era refugio sobre todo los fines de semana para jugar partidos.

Si deja de llover, la pista volverá a estar disponible próximamente. Mientras tanto, los equipos coruñeses improvisan soluciones. 

