El Marineda se lleva el duelo directo con el Alcalá (2-0) y acelera hacia el ascenso

Las jugadoras del Marineda defienden su portería en el partido contra el Alcalá Javier Alborés

El Marineda dio un importante paso hacia el ascenso a la OK Liga. Porque el equipo coruñés ganó por 2-0 al Alcalá, con goles de Alejandra Martín y quién sino Alba Garrote, y ahora tiene un margen de siete puntos para ir administrando hasta final de curso. Cierto que queda mucho, casi toda la segunda vuelta, por delante pero hay que tener en cuenta que en los quince primeros partidos solo cedió dos (un empate en Tres Cantos).

Los dos primeros clasificados de la OK Plata femenina ascienden directamente a la máxima categoría. El Marineda es primero con 43 puntos, dejando a cinco al Raxoi santiagués, que se beneficia de la victoria de sus paisanas, para ascender a la segunda plaza. A siete se sitúa ya el Alcalá y ya a doce, aparece el Berenguela. Ahora la competición se tomará un descanso hasta el próximo 1 de marzo y regresará con el derbi coruñés entre las de Obelleiro y el Cambre. Principio y final de la tabla, las naranjas cayeron esta jornada por 1-9 contra el Gatika.

El duelo contra el Alcalá era como un punto de inflexión para el Marineda. Un partido importante que ya había sido igualado en la primera vuelta, con un triunfo coruñés por 1-2. También estuvo nivelado el que se disputó en el Agra, pero un gol en cada parte decidió para las locales. En el primero anotó Alejandra Martín, en racha porque aunque su función es más bien defensiva, ya lleva cinco partidos seguidos marcando. En la segunda no falló a su cita con el gol la pichichi Alba Garrote, que ya lleva 29. Mencía Mosquera también demostró en la portería que es la menos goleada de la competición. La dejó a cero y solo suma 13 en 15 partidos. Defensa y gol, el Marineda sigue imparable.