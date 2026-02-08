Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Hockey

El Marineda se lleva el duelo directo con el Alcalá (2-0) y acelera hacia el ascenso

Las coruñesas refuerzan su liderato de la OK Plata, en el que ahora le sacan cinco puntos al Raxoi y siete a las madrileñas

María Varela
María Varela
08/02/2026 18:39
Las jugadoras del Marineda defienden su portería en el partido contra el Alcalá
Las jugadoras del Marineda defienden su portería en el partido contra el Alcalá
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Marineda dio un importante paso hacia el ascenso a la OK Liga. Porque el equipo coruñés ganó por 2-0 al Alcalá, con goles de Alejandra Martín y quién sino Alba Garrote, y ahora tiene un margen de siete puntos para ir administrando hasta final de curso. Cierto que queda mucho, casi toda la segunda vuelta, por delante pero hay que tener en cuenta que en los quince primeros partidos solo cedió dos (un empate en Tres Cantos).

Partido entre el Marineda y el Alcorcón disputado en el pabellón del Agra

La Federación Española archiva la denuncia por alineación indebida contra el Marineda

Más información

Los dos primeros clasificados de la OK Plata femenina ascienden directamente a la máxima categoría. El Marineda es primero con 43 puntos, dejando a cinco al Raxoi santiagués, que se beneficia de la victoria de sus paisanas, para ascender a la segunda plaza. A siete se sitúa ya el Alcalá y ya a doce, aparece el Berenguela. Ahora la competición se tomará un descanso hasta el próximo 1 de marzo y regresará con el derbi coruñés entre las de Obelleiro y el Cambre. Principio y final de la tabla, las naranjas cayeron esta jornada por 1-9 contra el Gatika.

Bruno Saavedra durante el Liceo-Barça

Una genialidad de Bruno Saavedra y la defensa del Liceo mandan a la lona al Barça (1-0)

Más información

El duelo contra el Alcalá era como un punto de inflexión para el Marineda. Un partido importante que ya había sido igualado en la primera vuelta, con un triunfo coruñés por 1-2. También estuvo nivelado el que se disputó en el Agra, pero un gol en cada parte decidió para las locales. En el primero anotó Alejandra Martín, en racha porque aunque su función es más bien defensiva, ya lleva cinco partidos seguidos marcando. En la segunda no falló a su cita con el gol la pichichi Alba Garrote, que ya lleva 29. Mencía Mosquera también demostró en la portería que es la menos goleada de la competición. La dejó a cero y solo suma 13 en 15 partidos. Defensa y gol, el Marineda sigue imparable.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Miguel Loureiro, durante el duelo con el Albacete

Loureiro: "Temos que aprender a xestionar mellor as vantaxes"
Zeltia Regueiro
Imagen del Torre-Olímpico, uno de los partidos de la tarde

La jornada | El Olímpico remonta al Torre y sigue su escalada
Santi Mendoza
Los jugadores del Dépor, celebrando la victoria frente al Albacete junto a la afición

ASÍ LO VIVIÓ RIAZOR | La afición del Dépor recupera la voz y la sonrisa
Lucía Dávila
Arnau Xaus e Ignacio Alabart durante el Liceo-Barça

Las notas del Liceo-Barça
María Varela