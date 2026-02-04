Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Hockey

La Federación Española archiva la denuncia por alineación indebida contra el Marineda

El equipo coruñés conserva los tres puntos que sumó frente al Alcorcón y sigue al frente de la OK Plata femenina con 4 puntos de ventaja sobre el Alcalá y 5 sobre el Raxoi

María Varela
María Varela
04/02/2026 21:46
Partido entre el Marineda y el Alcorcón disputado en el pabellón del Agra
Partido entre el Marineda y el Alcorcón disputado en el pabellón del Agra
Carlota Blanco
La Federación Española de Patinaje comunicó ayer al Marineda que archiva el expediente abierto contra el equipo coruñés después de que el Alcorcón protestara el acta del partido que enfrentó a ambos el pasado 14 de diciembre por alineación indebida. Con esta resolución, las de Nelson Obelleiro siguen al frente de la clasificación de la OK Plata femenina (un liderato que no llegó a peligrar) con tres puntos de ventaja de 4 puntos sobre el Alcalá, que precisamente visita este domingo A Coruña (Agra, 12.00 horas) y cinco con respecto al Raxoi.

Las jugadoras del Marineda celebran un gol

El Marineda salva la jornada en la OK Plata al ganar el derbi al Berenguela (0-4)

El conjunto madrileño basó su protesta en que según la normativa, por cada ficha de una jugadora extracomunitaria debe haber tres españolas de la misma categoría. El Marineda en ese momento tenía dos de las primeras, Efe Muñoz y Lorena Hernández; dos comunitarias, Cony Urbina e Isabella Schiaraffia (chilenas con pasaporte italiano); cuatro séniors nacionales (Alba Garrote, Mar Franci, Alejandra Muñoz e Isa Barros) y dos españolas júniors (Fátima Pino y Mencía Mosquera). Por lo tanto, como no se cumplía la normativa con una de las dos fichas de fuera de la Comunidad Europea, consideraba que ninguna tenía que ser aceptada y que entonces la presencia de Efe Muñoz en el encuentro (no jugó Hernández), que terminó con victoria coruñesa por 5-1, incurría en una alineación indebida.

Alba Garrote, jugadora del Marineda

La vuelta perfecta de Alba Garrote

El Marineda se defendió alegando que todas sus fichas habían sido homologadas y validadas por los canales oficiales sin ningún tipo de requerimiento, advertencia u objeción por parte de la Federación y que el Alcorcón nunca pudo probar que no fuera así. El Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva, que se reunió el martes, decidió archivar el procedimiento en lo relativo a la alineación indebida e instó al club coruñés a regularizar la situación administrativa de las fichas, lo que ya hizo hace semanas al cambiar las de Pino y Mosquera de júnior a sénior. Así ya tiene tres nacionales sénior por cada extracomunitaria. Todo sigue igual y será la pista la que dicte sentencia en el final de temporada.

