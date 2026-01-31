El Marineda salva la jornada en la OK Plata al ganar el derbi al Berenguela (0-4)

Las jugadoras del Marineda celebran un gol Patricia G. Fraga

El Marineda salvó la jornada en la OK Plata con la única victoria de los equipos coruñeses de la segunda categoría. En la femenina, las de Nelson Obelleiro se impusieron al Berenguela en el derbi gallego (0-4) mientras que el Cambre no pudo hacer nada frente al Alcalá (7-1). En la masculina, el Dominicos cedió terreno al perder claramente en Mataró (6-1) mientras que el CDM empató en Tordera (3-3).

La vuelta perfecta de Alba Garrote

El mejor resultado del sábado correspondió al Marineda. Las coruñesas afrontaban un duro inicio de la segunda vuelta visitando al cuarto clasificado, el Berenguela. Un gol de Efe Muñoz nada más empezar allanó un camino que no fue fácil, con una azul a Celia Pinacho y como demuestra el 0-1 al descanso. Alba Garrote desequilibró la igualdad nada más comenzar un segundo tiempo en el que Alejandra Martín marcó por partida doble. Ya en la recta final, una azul a Garrote propició una directa para las locales, que falló Claudia Mella, y una superioridad.

Un pulmón que respira por el hockey

El Marineda sigue al frente de la tabla con cuatro puntos de margen sobre el Alcalá, que será su próximo rival la semana que viene y que esta también ganó, en su caso por 7-1 a un Cambre que solo pudo marcar el tanto del honor, de Aneli del Pozo, en el último minuto.

Dominicos: un "infiltrado" en la lucha por el ascenso

El peor parado fue el Dominicos. Avisaba Pablo Togores de que el Mataró era el equipo más en forma y con más recursos ofensivos. Se enfrentaba el más goleador contra el que menos encajaba y el ataque se impuso a la defensa. Dos goles en el primer tiempo y otros dos en un mismo minuto del segundo sirvieron a los catalanes para encarrilar un partido en el que aún anotarían otros dos, incluso fallaron una directa y un penalti. Gonzalo Varela, ya en la recta final, marcó para los de la Ciudad Vieja. El Manlleu mantuvo el liderato con un punto de ventaja sobre Vic, Mataró y Lloret. Queda un poco más descolgado el Dominicos, a cuatro.

Compañía: Una vuelta a medias y otra para recuperar

Compañía, por su parte, sumó un nuevo empate, el séptimo del curso, en un partido de alternativas en Tordera. Se adelantaron los coruñeses por medio de Hugo Mareque, le dieron la vuelta los locales. Pablo Cancela y de nuevo Mareque pusieron por delante a los de Canosa, con el empate posterior catalán. Cancela tuvo una directa para la victoria, pero la falló. El partido terminó 3-3, con un punto más que le sirve para aumentar su renta con el descenso, ya a nueve puntos. Y también 3-3 fue el resultado de su filial en la visita al Patinalón.