Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Hockey

El Marineda salva la jornada en la OK Plata al ganar el derbi al Berenguela (0-4)

El Dominicos claudicó en Mataró (6-1) y el Cambre en Alcalá (7-1) mientras que el CDM se confirmó como el rey del empate en Tordera (3-3)

María Varela
María Varela
31/01/2026 21:34
Las jugadoras del Marineda celebran un gol
Las jugadoras del Marineda celebran un gol
Patricia G. Fraga
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Marineda salvó la jornada en la OK Plata con la única victoria de los equipos coruñeses de la segunda categoría. En la femenina, las de Nelson Obelleiro se impusieron al Berenguela en el derbi gallego (0-4) mientras que el Cambre no pudo hacer nada frente al Alcalá (7-1). En la masculina, el Dominicos cedió terreno al perder claramente en Mataró (6-1) mientras que el CDM empató en Tordera (3-3).

Alba Garrote, jugadora del Marineda

La vuelta perfecta de Alba Garrote

Más información

El mejor resultado del sábado correspondió al Marineda. Las coruñesas afrontaban un duro inicio de la segunda vuelta visitando al cuarto clasificado, el Berenguela. Un gol de Efe Muñoz nada más empezar allanó un camino que no fue fácil, con una azul a Celia Pinacho y como demuestra el 0-1 al descanso. Alba Garrote desequilibró la igualdad nada más comenzar un segundo tiempo en el que Alejandra Martín marcó por partida doble. Ya en la recta final, una azul a Garrote propició una directa para las locales, que falló Claudia Mella, y una superioridad.

Lucía Castro, jugadora del Cambre, posa en Os Campóns

Un pulmón que respira por el hockey

Más información

El Marineda sigue al frente de la tabla con cuatro puntos de margen sobre el Alcalá, que será su próximo rival la semana que viene y que esta también ganó, en su caso por 7-1 a un Cambre que solo pudo marcar el tanto del honor, de Aneli del Pozo, en el último minuto.

Pablo Togores da indicaciones a los jugadores del Dominicos en un partido de esta temporada

Dominicos: un “infiltrado” en la lucha por el ascenso

Más información

El peor parado fue el Dominicos. Avisaba Pablo Togores de que el Mataró era el equipo más en forma y con más recursos ofensivos. Se enfrentaba el más goleador contra el que menos encajaba y el ataque se impuso a la defensa. Dos goles en el primer tiempo y otros dos en un mismo minuto del segundo sirvieron a los catalanes para encarrilar un partido en el que aún anotarían otros dos, incluso fallaron una directa y un penalti. Gonzalo Varela, ya en la recta final, marcó para los de la Ciudad Vieja. El Manlleu mantuvo el liderato con un punto de ventaja sobre Vic, Mataró y Lloret. Queda un poco más descolgado el Dominicos, a cuatro.

Los jugadores del Compañía de María celebran uno de los goles anotados durante la victoria por 6-3 contra el Tordera

Compañía: Una vuelta a medias y otra para recuperar

Más información

Compañía, por su parte, sumó un nuevo empate, el séptimo del curso, en un partido de alternativas en Tordera. Se adelantaron los coruñeses por medio de Hugo Mareque, le dieron la vuelta los locales. Pablo Cancela y de nuevo Mareque pusieron por delante a los de Canosa, con el empate posterior catalán. Cancela tuvo una directa para la victoria, pero la falló. El partido terminó 3-3, con un punto más que le sirve para aumentar su renta con el descenso, ya a nueve puntos. Y también 3-3 fue el resultado de su filial en la visita al Patinalón.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Imagen del Victoria-Paiosaco de la pasada jornada

Las previas | El Órdenes puede superar al Negreira y el Paiosaco se la juega
Santi Mendoza
Ainhoa Marín es levantada por Samara Ortiz tras anotar un gol en el Dépor-Granada en Riazor

La previa | Riazor mide la fuerza del Real Madrid
Bea Arrizado
Mario Soriano en el duelo ante la Cultrual Leonesa.jpg

Un penalti "que cambia la cara a todos"
Dani Fernández
Remate de una jugadora del Zalaeta contra el Arona

El Zalaeta cae por la vía rápida en Leganés (3-0)
Redacción