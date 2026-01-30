Compañía: Una vuelta a medias y otra para recuperar

Los jugadores del Compañía de María celebran uno de los goles anotados durante la victoria por 6-3 contra el Tordera Javier Alborés

No está teniendo suerte el Compañía de María esta temporada en la OK Liga Plata Norte. El conjunto coruñés ha conseguido sumar doce puntos en la primera vuelta que, sí, le mantienen alejado del peligro del descenso a Bronce, pero que dejan con un sabor agridulce al equipo. “Es un poco agridulce la primera vuelta porque estamos ahí en todos los partidos. Solo tuvimos tres derrotas, pero nos está faltando un poquito para terminar de romper los partidos”, reconoce el entrenador del CDM, Alejandro Canosa.

Dominicos: un “infiltrado” en la lucha por el ascenso Más información

El técnico valora el esfuerzo de su equipo contra rivales de una teórica entidad superior, pero reconoce que le queda clavada la espinita de no haberse llevado los tres puntos en alguno de esos partidos: “Tres partidos de casa íbamos ganando y nos terminaron empatando. Entonces, te quedas un poco con esa mala sensación, sobre todo cuando pasan los partidos y es una y otra vez. Una pena, porque eran rivales complicados y eso demuestra que somos capaces de competirles, pero parece que nos está faltando gasolina al final”.

En parte, esa falta de energía en los instantes definitivos de los encuentros puede venir provocada por las lesiones de Álex y Kiko y las bajas inesperadas de Eloi Martínez e Iván Centoira, que condicionaron la planificación del equipo durante el verano y que están forzando a Canosa a “exprimir” a jugadores como Pablo Cancela, Ignacio Buruaga, Hugo Mareque o Vicente Soto, cuatro de los jugadores que acumulan más minutos sobre la pista y que suelen compartir cinco inicial con Dany Fuentes.

Esta situación ha provocado que el equipo de Plata haya tenido que tirar en varias ocasiones de su filial de OK Bronce: “Hablábamos Álvaro (entrenador del filial) y yo cada semana o cada día para ver qué hacíamos para no fastidiar tanto a uno. Íbamos buscando el equilibrio, pero es complicado. Al final, analizas un poco la situación en general y es para estar orgullosos”, añade Alejandro Canosa.

El Compañía es noveno con doce puntos, pero tan solo seis de ellos han llegado en forma de victorias. El primer triunfo se dio en la jornada inaugural por un contundente 6-3 contra el Tordera que dejó la primera gran tarde de Pablo Cancela con el equipo, ya que logró marcar cuatro goles. El otro triunfo cerró la primera vuelta el pasado fin de semana y llegó por un ajustado 3-4 en la pista del Alpicat, donde Cancela volvió a ser protagonista con otros dos tantos. El resto de puntos del CDM han llegado con empates, un total de seis en lo que va de temporada. Esto deja al equipo coruñés con un número muy bajo de derrotas para la posición que ocupa: tan solo tres.

Expectativas

La temporada pasada, el Compañía de María logró la permanencia en OK Plata con una antelación más que considerable y de forma holgada. De hecho, tras la primera vuelta del curso, sumaban más puntos que en el presente, catorce frente a doce. El buen hacer del equipo hizo que el club elevara sus expectativas de cara a la 2025-26, pero les tocó readaptarse a nuevas circunstancias.

“En principio, las expectativas eran otras, no de estar sobrados, pero teníamos un grupo de diez jugadores que sabíamos que iban a rendir porque el grupo estaba bastante afianzado. Con Pablo ganábamos un poco de experiencia. Fueron cambiando los planes y nos tuvimos que ir readaptando y mentalizando de que la cosa no iba a ser como pensábamos. Fuimos adaptándonos un poco a la situación. Tuvimos momentos de despistes, pero es lo que hay, tuvimos que adaptarnos y no quedaba otra”, explica el entrenador del equipo.

Sin embargo, el CDM no se conforma y quiere ir a mejor en la segunda vuelta, la cual inaugurarán este sábado en la pista del Tordera, séptimo clasificado del grupo. “Álex y Kiko ya están empezando a jugar con el Bronce y van a ir cogiendo minutos. Ahora iremos a Tordera y luego hay dos semanas de parón, creo que ahí empezaremos a coger otra dinámica y a llegar mejor físicamente a los finales de partido. Seguro que vamos a mejor, yo confío en que sí”, afirma Canosa. El propio técnico confía en que su equipo no pase apuros para terminar logrando la permanencia, ya que esta temporada tan solo un equipo desciende a Bronce y, en estos momentos, el Compañía se sitúa ocho puntos por encima del colista, el Alpicat. “Me parece complicado, pero puede pasar”.

La primera gran tarde de Pablo Cancela en la OK Plata Más información

Precisamente ese calendario que en esta ocasión beneficia a las aspiraciones del conjunto coruñés no está siendo bien recibido dentro de la liga y el propio Alejandro Canosa se muestra crítico con él: “La verdad es que no sé en qué piensan. Concentras todo en cinco o seis meses y luego estás otros cinco y medio sin competir. Se hace complicado con tanto parón, aunque a lo mejor a nosotros particularmente nos viene bien ahora para recuperar efectivos, pero venimos de parar un mes, jugar tres partidos y ahora volvemos a parar dos semanas. No me parece normal este calendario. Esperemos que el año que viene mejore (serán más equipos) y empecemos antes para que no se haga tan larga la pretemporada”, sentencia.

Muchas casualidades se tendrían que dar para que el Compañía no esté en OK Plata la próxima temporada, pero tras una primera vuelta en la que la suerte y la energía no han estado de su lado, el club quiere mejorar prestaciones de aquí a final de temporada.