Dominicos: un “infiltrado” en la lucha por el ascenso

Pablo Togores da indicaciones a los jugadores del Dominicos en un partido de esta temporada Germán Barreiros

“Manlleu, Vic, Mataró y Lloret eran los favoritos al empezar la temporada y se está confirmando”, enumera el entrenador Pablo Togores. Y ahí, como “infiltrado” entre ellos, está su Dominicos. Igual pocos contaban con él, sobre todo después de que la temporada pasada sufriera hasta la última jornada para asegurar la permanencia. Pero terminó la primera vuelta en cuarta posición del grupo norte de la OK Plata a tres puntos del primero, a dos del segundo y empatado con los otros dos. “Estando ahí... Imposible no pensar en el ascenso, pero tampoco podemos obsesionarnos”, reconoce de cara a una segunda vuelta que prevé más delicada con visitas a pistas complicadas, empezando este fin de semana con el duelo directo en Mataró.

“Estamos muy contentos”, resume sobre la actuación del equipo hasta el ecuador del curso en el que con seis victorias y dos empates ya lleva más puntos, veinte, que toda la temporada pasada (16). “No tiene nada que ver, cada año es independiente del anterior y nosotros este tuvimos muy buenas sensaciones desde la pretemporada, en la que asimilamos muy rápido los nuevos conceptos”, apunta. El equipo cambió de timón con la salida de un Togores, Manuel, y la entrada de otro, Pablo, con una base similar, pero su propio sello en el que la clave de la mejoría la atribuye a la defensa. “Todos se han aplicado para hacer ese trabajo que muchas veces no es agradable o por lo menos no tan divertido”, asegura, “y evidentemente la portería también nos está ayudando”.

El Marineda se proclama campeón de invierno y el Dominicos asalta la pista del Vic Más información

El conjunto blanquinegro hizo pocos movimientos en el mercado. Pero bien buscados. Por un lado Gabriel Villares, clave en ese trabajo defensivo. Por otro, el guardameta Francesc Asnar, que ha conseguido que la meta coruñesa sea la menos batida de la categoría con 22 goles en 11 partidos, una media de dos por encuentro. “Está siendo bien arropado, y eso también ayuda, es un trabajo de equipo, pero la verdad es que estamos encantadísimos con él porque nos está dando mucha confianza pese a que es nuevo, se está adaptando a todo y no hay que olvidar que todavía es júnior”, señala sobre el portero.

El rendimiento de Gabriel Villares ya no le pilló por sorpresa. “Sabíamos que era un jugador con muchísima experiencia, que había estado muchos años en Cataluña, en diferentes clubes y con diferentes roles, pero siempre muy estable, muy sólido”, señala sobre el coruñés, que además de toda su calidad aporta una veteranía que ayuda a mantener la calma, algo que les había faltado el curso pasado: “Sabe jugar los partidos, ganar cuando no se está bien, superar momentos complicados, aguantar, mantener esa tranquilidad. Y después, claro, está su calidad a nivel defensivo, que es espectacular y nos da muchísima versatilidad”.

La sombra de Hugo desafía los límites Más información

También los que ya estaban el curso anterior han dado un paso adelante, como es el caso de Adrián Candamio y Tomás Villares. “Para ellos el año pasado fue muy duro. Tomás al final nunca encadenaba dos entrenamientos seguidos y si lo hacía, era al 50%, siempre reservándose por el tema de la pubalgia. Y Adrián llevaba un año sin jugar”, indica . “Era evidente que si se mantenían sanos, y con más rodaje, iban a estar a mejor nivel. Para mí es vital. Ves a Tomás el despliegue físico que hace cada partido y es espectacular”, añade.

Competitividad

Unos elementos que han hecho del Dominicos un equipo competitivo, como se demostró en toda la primera vuelta, pero sobre todo en las dos últimas jornadas. En una, perdió en casa contra el Manlleu, ahora líder, por la mínima (0-1). En la siguiente, asaltó la pista del Vic (2-3), que iba primero hasta entonces y ahora es segundo. “Sabía que jugando nuestras armas podíamos competirles absolutamente a todos y los jugadores lo ven y se lo están creyendo”, confirma Togores. “El de Manlleu no nos lo llevamos por detallitos, por falta de acierto. Pero la siguiente jornada fuimos a Vic y en vez de generarnos dudas, todo lo contrario. Ellos tienen unos jugadores que son un peligro constante y juegan en una pista histórica, en la que puedes hacerte pequeño, pero fuimos allí desde el minuto uno con la idea de mandar, de correr, y nos salió bien”, alaba a su equipo.

"Sería maravilloso recuperar los derbis contra el Liceo, pero sabemos dónde están ellos y dónde estamos nosotros" Pablo Togores

Les queda la espina de no haberse clasificado para la Copa Princesa, que no era un objetivo en sí, pero que los resultados le fueron poniendo al alcance hasta la derrota frente al Manlleu. Como tampoco pensaban en el ascenso y ahora no pueden renunciar a ello. “Como entrenador siempre tienes que tratar que tu equipo sea mejor al final de temporada que al principio. Si acabo la primera vuelta a dos puntos del ascenso, la intención tiene que ser mejorar para estar incluso más arriba o lo más cerca posible hasta el final. Pero tampoco hay que obsesionarse con ello”, admite.

Se le ponen los dientes largos con solo imaginar que se pueden recuperar aquellos derbis legendarios contra el Liceo de los años 80 y 90 que movilizaban a la ciudad entera. “Sería maravilloso, pero sabemos dónde está el Liceo y dónde estamos nosotros”, rebaja la euforia. Pero como jugador en las filas del Cerceda, Togores ya supo lo que era que el pez chico se comiera al grande. “Lo viví en primera persona y fue un sueño. Pero lo que tenemos que hacer ahora es disfrutar, y oye, si se da, fenomenal. Pero queda muchísimo”, matiza. Empezando por una visita este fin de semana a Mataró. “Es el equipo con más armas ofensivas y que está en mejor racha”. Y los de la Ciudad Vieja, el que mejor defiende. Duelo de estilos para mantenerse en la lista de candidatos. Un sueño del que el Dominicos no quiere despertar todavía.