La vuelta perfecta de Alba Garrote

Alba Garrote (Oviedo, 1999) asegura que no es delantera por más que sea una fábrica de goles. Es cierto que no es estrictamente una jugadora de área, como puede ser su paisano Toni Pérez en el Liceo, y que se defiende más en otras posiciones, especialmente entrando desde atrás. Pero también lo es que su nombre va asociado al del gol, sobre todo esta temporada en la que lleva 27 en una primera vuelta perfecta: no ha faltado a su cita en ninguna de las primeras trece jornadas. Es más, la media le sale que va a dos por partido. “Hacía muchos años que no me pasaba esto”, se ríe la asturiana. Está en un buen momento porque al premio individual se le une el éxito colectivo, con el Marineda campeón de invierno de la OK Plata tras doce victorias y un empate. “Cuando estamos tranquilas, sin tener que preocuparnos por nada más que por jugar, al final se nota”, valora la capitana.

Garrote ha ido de menos a más desde que arrancó la temporada el pasado mes de octubre. Empezó su particular campaña de vacunación contra el Berenguela, al que marcó un gol en la victoria coruñesa por 7-1, lo mismo que una jornada después en el triunfo clave por 2-3 frente al Alcalá. Mejoró sus prestaciones hasta los tres tantos en el derbi frente al Cambre en Os Campóns (0-6) y a continuación encadenó cuatro partidos con un gol, en el 7-0 al Oviedo; en el 2-2 en Tres Cantos; en el 2-1 frente al Raxoi y en el 1-5 en Ponteareas. A partir de ese momento dio incluso un acelerón, con 18 dianas en seis encuentros, a tres por partido: 3 al Patinalón (1-4); 2 al Alcorcón (5-1); 6 (su récord esta temporada) al Raspeig (0-12); solo 1 contra el Traviesas (5-2); 4 al Gatika (0-10) y finalmente 2 al Rochapea (2-6).

Un total de 27 goles para liderar la clasificación del pichichi con once de ventaja sobre la segunda en la lista, Marina Monge, del Alcalá, que lleva 16. En todas las competiciones nacionales solo tiene mejores números Aina Florenza, que en la OK Liga Iberdrola lleva 29 con un partido más (aunque en realidad son 32 porque le quitaron los tres que le marcó al HC Coruña al retirarse este de la competición). Pero ni la gran goleadora por definición como es Florenza pudo anotar en todas las jornadas (falló contra el Fraga y el Sant Cugat) como sí Garrote.

Jornada partido goles resultado 1 Marineda-Berenguela 1 7-1 2 Alcalá-Marineda 1 2-3 3 Cambre-Marineda 3 0-6 4 Marineda-Oviedo 1 7-0 5 Tres Cantos-Marineda 1 2-2 6 Marineda-Raxoi 1 2-1 7 Ponteareas-Marineda 1 1-5 8 Marineda-Patinalón 3 4-1 10 Marineda-Alcorcón 2 5-1 11 Raspeig-Marineda 6 0-12 12 Marineda-Traviesas 1 5-2 9 Gatika-Marineda 4 0-10 13 Rochapea-Marineda 2 2-6

Después de muchos años compitiendo en la OK Liga, parece que la asturiana va sobrada en la OK Plata. “No te creas”, lo niega. “Sí que hay gente que me lo ha dicho”, reconoce, “sobre todo antes de empezar la competición, que pensaban que por estar en una categoría menos ya iba a ser fácil, pero no, sí que se nota la diferencia, pero sigue siendo una liga muy complicada”. Tanto que ni siquiera le otorga el favoritismo a su equipo por más que haya hecho una primera vuelta casi imparable: “No lo creo. Hay equipos como el Raxoi y como el Alcalá que venían de competir en la OK Liga y que no perdieron a mucha gente. Nuestro objetivo es el ascenso y entre las favoritas estamos, pero no las únicas”.

"Algunos me decían que en la OK Plata iba a ir sobrada porque llevaba muchos años en la OK Liga, pero para nada. Es cierto que se nota la diferencia, pero sigue siendo una liga muy complicada" Alba Garrote

Van por el buen camino y eso sí que no lo puede negar. “Estamos muy contentas. Cumplimos el objetivo intermedio, que era ir a la Copa. Y además estamos jugando bien al hockey”, reconoce. Pero no pueden caer en la relajación. No está todo hecho y el inicio de la segunda vuelta ya les pondrá en problemas con enfrentamiento en las dos primeras jornadas contra el Berenguela, cuarto, y el Alcalá, segundo. “Tenemos que hacer las cosas aún mejor y exigirnos aún más porque tuvimos partidos muy complicados en la primera vuelta y tenemos que dar lo mejor de nosotras para volver a ganar”, señala y a los tres rivales que le siguen en la tabla añade al Tres Cantos, precisamente el único contra el que se dejaron puntos con un empate. “A mí me gustaron mucho, juegan muy bien”.

Final del HC Coruña

Quedan trece partidos para buscar un ascenso que le devolvería a una OK Liga en la que ya jugó en las filas del Telecable Gijón, el Cuencas Mineras, el Reus, el Liceo y el HC Coruña, donde no terminaron bien las cosas por una crisis extradeportiva y acabó por enrolarse en el Marineda con otras tres compañeras (Mar Franci, Efe Muñoz y Alejandra Martín). El tiempo, dicen, pone a cada uno en su sitio y Garrote asegura que la renuncia de su anterior club a seguir en la OK Liga a mitad de temporada “se veía venir”. “La situación da pena, porque que un club tenga que dejar una liga por cosas como esta, da pena. Pero estaba claro que tal y lo que pasó el año pasado, era insostenible que pudiera continuar”.

"Lo del HC Coruña se veía venir y se hayan portado como se hayan portado, da pena. En el Marineda estamos muy bien y hay una gran diferencia con gente dirigiendo el club ya no digo que más competente, sino que sabe que las jugadoras que fichan tienen que comer todos los meses" Alba Garrote

Cree que el desenlace les da la razón. “Creo que hubo gente que no acabó de creernos y de ser consciente de lo que estaba pasando”, apunta Garrote, que fue una de las voces más críticas. “Entiendo que si no lo estaban viviendo desde dentro como nosotras era más difícil que lo vieran y por eso por esa parte estoy tranquila. Pero realmente, se hayan portado como se hayan portado, es algo que da mucha pena”, añade y pasa página. “Este año estamos muy bien. Hay una gran diferencia con gente dirigiendo el club que, ya no te digo que sea competente, sino que sabe que las jugadoras a las que fichan necesitan comer y pagar donde viven todos los meses. Además en cuanto necesitas algo al momento ya están ahí para ayudarte y pendientes de que tengamos material para jugar”, concluye. Jugadora feliz, equipo contento.