El Marineda se proclama campeón de invierno y el Dominicos asalta la pista del Vic

Las jugadoras del Marineda, después del partido en la pista del Rochapea Cedida

Buena jornada para el hockey coruñés en la OK Plata. En la femenina, doble victoria para el Marineda en su visita al Gatika (0-10) y al Rochapea (2-6) que, además de darle la clasificación para la Copa Princesa le sirvió para proclamarse campeón de invierno. En la masculina, el Dominicos cerró la primera vuelta asaltando la pista del hasta entonces líder Vic (2-3) y el CDM puso 8 puntos de por medio con el descenso al ganar en Alpicat (3-4). La única derrota fue la del Cambre en la femenina, que no pudo con el Patinalón (5-3) y alcanzó el ecuador de la competición sin sumar.

Marineda: Copa y título

El Marineda tenía un doble compromiso que medía sus objetivos. Con la clara victoria el viernes frente al Gatika, por 0-10 con cuatro goles de Alba Garrote, tres de Cony Urbina, dos de Mar Franci y uno de Alejandra Martín, ya los dejó encaminados, pero necesitaba repetir triunfo frente al Rochapea solo un día después.

El club está a expensas de la resolución de la Federación Española de una protesta del acta de su partido frente al Alcorcón. Al vencer también a las navarras el sábado por 2-6 (Garrote (2), Franci, Martín, Urbina y Efe Muñoz), pase lo que pase (si le restaran los puntos) seguirá al frente de la tabla que encabeza con 37 puntos por los 33 de Alcalá y los 32 de Raxoi. Eso significa que es campeón de invierno y que luchará por el título de la Copa Princesa en Raspeig el 21 y 22 del próximo mes de febrero.

La plantilla del Dominicos celebra en el vestuario su victoria en Vic Cedida

Vic 2 - 3 Dominicos

El Dominicos termina la primera vuelta como cuarto clasificado con 20 puntos, a tres del nuevo líder, el Manlleu; a dos del segundo, el Vic, al que se impuso en su pista por 2-3; y empatado con Mataró y Lloret. Sus opciones de luchar por el ascenso se mantienen, por tanto, intactas. Las dos últimas jornadas, además, le refuerzan. Hace una semana perdió en casa por un solitario gol contra el Manlleu, el ahora nuevo líder, y esta asaltó la pista del Vic, que aunque de capa caída, había sido primero prácticamente desde el principio.

Gabriel Villares, una de las diferencias de rendimiento entre esta y la temporada pasada, en la que los blanquinegros salvaron la categoría en la última jornada, abrió el marcador. Le respondió Gil Canal y Miguel López volvió a adelantar a los coruñeses. Solo iban cuatro minutos. Después el juego se igualó y a los dos equipos les costó más encontrar el camino hacia la portería contraria.

El atlas de los colores de 'o noso deporte' Más información

Ya en el segundo tiempo un baile de azules cambió el panorama. El Vic se pudo aprovechar de la de Tomás Villares, pero al poco tiempo también se quedó sin su portero. Y poco después de haber resistido, el que se fue al banquillo fue Gil Canal. Esta superioridad sí que sirvió al Dominicos para ampliar su ventaja con un tanto de Tomás Villares. Orio Ramírez recortó para los locales en el rechace de un penalti y poco después el Vic dispuso de una directa para empatar en la que Litus Sánchez no pudo superar a Francesc Asnar. Los coruñeses se dedicaron a conservar el marcador hasta el pitido final.

Alpicat 3 - 4 CDM

Partido importante para cerrar la primera vuelta para un CDM que estaba pasando más apuros de los esperados. El conjunto dirigido por Alejandro Canosa visitó a un Alpicat que ocupa la última posición, la única que supone el descenso esta temporada. Así que era vital ganar y poner tierra de por medio.

Lo sabía Pablo Cancela, que marcó el 0-1 nada más salir. Pero también los ilerdenses se agarraban a un clavo ardiendo y le dieron la vuelta al marcador, aunque antes del descanso Pablo Cancela de nuevo y Hugo Mareque pusieron de nuevo a los coruñeses por delante. La ventaja creció en el inicio del segundo tiempo con Ignacio Buruaga y pudo seguir haciéndolo, pero Vicente Soto perdonó una directa.

El sello coruñés del gol con Pablo Cancela, Alba Garrote y Álex Pérez Más información

Ni así los locales tiraron la toalla y recortaron en la recta final. A los coruñeses les tocó sufrir hasta el final, incluso con una falta directa en contra a dos para el final en la que Dany Fuentes le cortó el camino al veterano Mats Zilken. Los tres puntos viajaron a A Coruña con la segunda victoria del curso de los colegiales. Ya suman doce, porque añaden a los triunfos seis empates (solo tres derrotas), una muestra de su competitividad. Y ya con ocho de margen sobre el peligro.

Patinalón 5 - Cambre 3

Era el duelo de los dos últimos clasificados de la OK Plata femenina y una oportunidad para el joven Cambre para estrenar su casillero justo en el final de la primera vuelta, pero tendrá que seguir esperando. Y estuvo relativamente cerca, más en el marcador, con 5-3 final, y en diferentes fases del encuentro, como cuando se puso 2-1.

Un pulmón que respira por el hockey Más información

Porque primero marcaron las de casa, dos goles que daban tranquilidad al equipo asturiano. Aneli del Pozo aprovechó un penalti para meter presión, pero antes del descanso el Patinalón volvió a marcar, dando un nuevo golpe a la moral coruñesa. La ventaja creció hasta el 5-1 en el segundo tiempo. Julia Paneque recortó para las naranjas, un brío de esperanza que, con las paradas de Noa Parga de un penalti y una directa siguió creciendo. El tercer gol tardó demasiado en llegar. Fue de Lola Suárez y solo quedaban 14 segundos por jugar. El Cambre sigue último, sin puntuar, con el Patinalón justo por delante con 5.

OK Bronce

El CDM B y el Liceo B firmaron un empate a un gol en Monte Alto en un intenso derbi de filiales de la OK Bronce en un fin de semana que dejó el triunfo del Oleiros, que pudo con el Oviedo Booling por 5-3, así como del Ordes (8-5 al Traviesas) y del Escola Lubiáns (6-1 al Santutxu), que se mantienen segundo y tercer clasificados.

La jornada estaba marcado por el duelo de canteras en un escenario casi inédito para ambos, ya que los dos juegan como locales en Elviña y se tuvieron que trasladar a Monte Alto. Allí ambos demostraron que se conocen a la perfección y que se neutralizaron sus armas. Lucas Fernández adelantó a los verdiblancos al final del primer tiempo y Bruno Bologna igualó al inicio del segundo, sin que se volviera a mover el marcador. El Liceo queda noveno con 17 puntos y el CDM, último con 8.

El sábado, el Oleiros recibió en A Rabadeira en un rival directo, un Oviedo Booling al que ganó por 5-3 con dobletes de Iñigo Varela y del júnior Maxi Mereles, además de otro tanto de Martín Payero, para ser séptimo con 25 puntos.