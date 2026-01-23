Doble oportunidad y doble objetivo para el Marineda: Copa Princesa y título de invierno

Las jugadoras del Marineda celebran un gol esta temporada Patricia G. Fraga

El Marineda abre el fuego del fin de semana este viernes en Gatika (20.30 horas), donde jugará un partido aplazado, correspondiente a la novena jornada, en el que puede conseguir un doble objetivo: clasificarse para la Copa Princesa y proclamarse campeón de invierno. Y todo a falta de un partido para el cierre de la primera vuelta, que afrontará el sábado en la pista del Rochapea (20.00 horas). Doble oportunidad y doble desplazamiento para las coruñesas, que lideran la OK Plata femenina con diez victorias y un empate, todavía invictas y que quieren reforzar su primera plaza.

De hecho, solo tienen un punto de ventaja sobre el Alcalá, dos con respecto al Raxoi y tres con el Berenguela. La clasificación refleja una máxima igualdad que podría romperse en el momento en el que el Marineda recupere el partido aplazado. Con una victoria en Gatika, dejará a cuatro, a cinco y a seis puntos a sus rivales, logrando un colchón para afrontar una segunda vuelta que será la que dictará sentencia sobre el ascenso a la OK Liga.

El sello coruñés del gol con Pablo Cancela, Alba Garrote y Álex Pérez Más información

Pero antes están los objetivos intermedios y entre ellos, confirmar su liderazgo en la primera parte de la competición proclamándose campeón de invierno y de paso clasificarse para la Copa Princesa, que la Federación Española de Patinaje confirmó el miércoles que se disputará en San Vicente de Raspeig (Alicante) el 21 y 22 de febrero. Para esto le valdría incluso con un empate. Aunque si no fuera así, tendrá una bala extra el sábado en Navarra contra el Rochapea.

El Gatika al que se enfrenta esta noche el Marineda fue uno de sus primeros rivales del curso en la tabla porque con cinco victorias seguidas no cedía el ritmo. Sin embargo, encajó la primera derrota en la sexta jornada, contra el Rochapea, y desde aquellas solo fue capaz de volver a ganar un partido, perdiendo cuatro más y cayendo hasta la séptima plaza.