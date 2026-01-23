Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte| Hockey

Doble oportunidad y doble objetivo para el Marineda: Copa Princesa y título de invierno

El equipo coruñés, líder de la OK Plata femenina, juega este viernes en Gatika un partido aplazado y cierra la primera vuelta el sábado en la pista del Rochapea

María Varela
María Varela
23/01/2026 16:17
Las jugadoras del Marineda celebran un gol esta temporada
Las jugadoras del Marineda celebran un gol esta temporada
Patricia G. Fraga
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Marineda abre el fuego del fin de semana este viernes en Gatika (20.30 horas), donde jugará un partido aplazado, correspondiente a la novena jornada, en el que puede conseguir un doble objetivo: clasificarse para la Copa Princesa y proclamarse campeón de invierno. Y todo a falta de un partido para el cierre de la primera vuelta, que afrontará el sábado en la pista del Rochapea (20.00 horas). Doble oportunidad y doble desplazamiento para las coruñesas, que lideran la OK Plata femenina con diez victorias y un empate, todavía invictas y que quieren reforzar su primera plaza.

De hecho, solo tienen un punto de ventaja sobre el Alcalá, dos con respecto al Raxoi y tres con el Berenguela. La clasificación refleja una máxima igualdad que podría romperse en el momento en el que el Marineda recupere el partido aplazado. Con una victoria en Gatika, dejará a cuatro, a cinco y a seis puntos a sus rivales, logrando un colchón para afrontar una segunda vuelta que será la que dictará sentencia sobre el ascenso a la OK Liga.

Pablo Cancela y Adrián Candamio, dos de los máximos goleadores de la OK Plata

El sello coruñés del gol con Pablo Cancela, Alba Garrote y Álex Pérez

Más información

Pero antes están los objetivos intermedios y entre ellos, confirmar su liderazgo en la primera parte de la competición proclamándose campeón de invierno y de paso clasificarse para la Copa Princesa, que la Federación Española de Patinaje confirmó el miércoles que se disputará en San Vicente de Raspeig (Alicante) el 21 y 22 de febrero. Para esto le valdría incluso con un empate. Aunque si no fuera así, tendrá una bala extra el sábado en Navarra contra el Rochapea.

El Gatika al que se enfrenta esta noche el Marineda fue uno de sus primeros rivales del curso en la tabla porque con cinco victorias seguidas no cedía el ritmo. Sin embargo, encajó la primera derrota en la sexta jornada, contra el Rochapea, y desde aquellas solo fue capaz de volver a ganar un partido, perdiendo cuatro más y cayendo hasta la séptima plaza. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros, dispuso de 20 minutos

Achore repite en una lista de la que se cae José Balsa
Raúl Ameneiro
Temporal en A Coruña

El temporal obliga a suspender la jornada del sábado en Galicia
Raúl Ameneiro
Álvaro García, nuevo jugador del Castellón

El Castellón va con todo y paga para incorporar ya al actual pichichi de Primera RFEF
Jorge Lema
José Alberto, en rueda de prensa

José Alberto: "Ellos están intentando caldear el partido por todos los medios posibles"
Dani Fernández