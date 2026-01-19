El Marineda suma su décima victoria tras remontar contra el Traviesas (5-2)
Las coruñesas se mantienen en el liderato y la próxima semana cierran la primera vuelta con un doble compromiso a domicilio: Gatika y Rochapea
El Marineda sofocó el intento de rebelión del Traviesas, que mandó en el marcador durante diez minutos de la primera parte, para sumar su décima victoria de la temporada que le permite seguir como líder de la OK Plata femenina. Mantiene el punto de ventaja sobre el Alcalá, dos con respecto al Raxoi y tres con el Berenguela, sus más inmediatos perseguidores, pero con un partido menos que precisamente recuperará el próximo fin de semana con la visita del viernes al Gatika. Ya el sábado cerrará la primera vuelta en la pista del Rochapea.
El conjunto dirigido por Nelson Obelleiro se vio en una situación a la que está poco acostumbrado, que es no solo empezar por detrás en el marcador, sino no conseguir marcar hasta el minuto 22. Las coruñesas se vieron sorprendidas por el tanto mediada la primera parte de la visitante Molina. La remontada, con tres goles en tres minutos, llegó con acento chileno. Empató Efe Muñoz y Cony Urbina firmó un doblete para 3-1 con el que se llegó al descanso.
La pichichi Alba Garrote y la coruñesa Alejandra Martín pusieron la calma en el inicio del segundo tiempo en el que Sabela Álvarez completó el marcador para el Traviesas vigués con el 5-2 final que permite al Marineda seguir sumando y rozar la clasificación para la Copa Princesa.
Marineda 5 - 2 Traviesas
Marineda: Mencía Mosquera, Ale Martín, Mar Franci, Cony Urbina y Alba Garrote -cinco inicial-. Efe Muñoz, Fátima Pino y Celia Pinacho.
Traviesas: Gema Pérez, Clara Palleira, Paula Sanz, Oara Bautista y Priscila Molina -cinco inicial-. Sabela Álvarez y Olaya González.
Goles: 0-1, m.14: Priscila Molina. 1-1, m.22: Efe Muñoz. 2-1, m.23: Cony Urbina. 3-1, m.24: Cony Urbina. 4-1, m.33: Alba Garrote. 5-1, m.39: Alejandra Martín. 5-2, m.41: Sabela Álvarez.
Árbitro: Jaume Anglés. Mostró cartulina azul a Mar Franci.
Incidencias: Partido de la decimosegunda jornada de la OK Plata femenina disputado en el pabellón del Agra I.