El Marineda suma su décima victoria tras remontar contra el Traviesas (5-2)

El Marineda sofocó el intento de rebelión del Traviesas, que mandó en el marcador durante diez minutos de la primera parte, para sumar su décima victoria de la temporada que le permite seguir como líder de la OK Plata femenina. Mantiene el punto de ventaja sobre el Alcalá, dos con respecto al Raxoi y tres con el Berenguela, sus más inmediatos perseguidores, pero con un partido menos que precisamente recuperará el próximo fin de semana con la visita del viernes al Gatika. Ya el sábado cerrará la primera vuelta en la pista del Rochapea.

El conjunto dirigido por Nelson Obelleiro se vio en una situación a la que está poco acostumbrado, que es no solo empezar por detrás en el marcador, sino no conseguir marcar hasta el minuto 22. Las coruñesas se vieron sorprendidas por el tanto mediada la primera parte de la visitante Molina. La remontada, con tres goles en tres minutos, llegó con acento chileno. Empató Efe Muñoz y Cony Urbina firmó un doblete para 3-1 con el que se llegó al descanso.

La pichichi Alba Garrote y la coruñesa Alejandra Martín pusieron la calma en el inicio del segundo tiempo en el que Sabela Álvarez completó el marcador para el Traviesas vigués con el 5-2 final que permite al Marineda seguir sumando y rozar la clasificación para la Copa Princesa.