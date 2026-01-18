Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Hockey

El Manlleu sofoca el sueño del Dominicos

El Compañía de María se queda con la miel en los labios pese a sumar un valioso punto  contra el Mataró

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
18/01/2026 11:28
Una acción del Dominicos 0-1 Manlleu
Una acción del Dominicos 0-1 Manlleu
Patricia G. Fraga
No pudo ser. Dominicos llegaba a la jornada once con ganas de dar un golpe sobre la mesa y terminar de presentar su candidatura a los puestos de cabeza del grupo Norte de OK Plata. Sin embargo, no fue capaz de superar al Manlleu en el duelo directo y los catalanes se llevaron el triunfo por 0-1.

Dava Torres frente a Sergi Miras en el partido del Liceo contra el Cerdanyola

Un Dava Torres de leyenda guía al Liceo a su octava victoria seguida que le confirma en el liderato

El gol llegó a falta de seis minutos para el tiempo de descanso y fue obra de Jordi Gurt. Los coruñeses lo intentaron en la segunda parte e incluso gozaron de una superioridad tras la tarjeta azul vista por Bernat Picanyol, pero no fueron capaces de aprovecharla y los tres puntos viajaron hasta Cataluña. Con este resultado, Dominicos se queda con 17 puntos, empatado con Mataró, y cae hasta la quinta plaza, mientras que el Manlleu es segundo con 20 puntos, igualado con Lloret.

Por su parte, el Compañía de María rascó un valioso punto precisamente contra el Mataró. Sin embargo, los coruñeses se quedaron con un sabor de boca amargo, ya que a pesar del 3-3, Ignacio Buruaga tuvo la opción de dar la victoria a su equipo, pero no fue capaz de convertir en gol el penalti que lanzó.

El propio capitán había marcado antes en dos ocasiones. El otro gol coruñés lo firmó Vicente Soto, mientras que los del Mataró fueron obra de Oriol Llenas (dos) y Marc Puigvert. El Compañía hizo una primera parte espléndida, yéndose 3-0 arriba al descanso, pero los catalanes reaccionaron en la segunda y consiguieron marcar tres goles que terminaron suponiendo el 3-3 definitivo.

