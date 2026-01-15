Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Hockey

Un pulmón que respira por el hockey

Lucía Castro, jugadora del Cambre, padeció hace tres años una tuberculosis pleural que aún le afecta: “Me dan pinchazos, ya me pongo de defensa para no correr tanto”

María Varela
María Varela
15/01/2026 14:56
Lucía Castro, jugadora del Cambre, posa en Os Campóns
Lucía Castro, jugadora del Cambre, posa en Os Campóns
Germán Barreiros
Hace tres años que Lucía Castro (A Coruña, 2005) notó que algo iba mal. “Terminé de entrenar y me encontraba fatal, no podía respirar”. Se fue directa al hospital, donde durante dos semanas le hacían una prueba tras otra sin encontrar el diagnóstico. La jugadora del Cambre de la OK Plata femenina había sufrido un derrame en la pleura, la membrana que cubre el pulmón, causada por una tuberculosis. Estuvo seis meses a tratamiento, siempre pensando en volver a la pista, aunque cuando le tocó hacerlo, arrastraba secuelas que aún hoy le siguen afectando.

“Nunca fui una jugadora de mucho físico”, se disculpa, “pero ahora cuando estoy cansada noto mucho más que me cuesta respirar. A veces me frustro porque ya han pasado tres años y me sigue doliendo”, reconoce. Los médicos le prohibieron el deporte durante el tiempo de recuperación y tampoco se lo recomendaron mucho para después, pero tampoco se opusieron. “Ellos dicen que se me pasará, yo ya no sé si esto será así para siempre”, indica.

Peli vuelve a jugar cuatro meses después de una grave lesión medular

Más información

Es cierto que mejoró desde el principio porque en los primeros meses no podía ni dormir. “Tenía que hacerlo casi sentada porque si no, me moría de dolor”, recuerda. Y la vuelta al hockey también fue complicada. “Al principio pensé que no podría. Porque además con el frío también lo paso peor...”, enumera. Ahora ya se va acostumbrando a los “pinchazos” que siente y tanto el entrenador como el preparador físico están pendientes para recordarle que tiene que parar porque a ella incluso se le olvida. “La temporada pasada ya la jugué toda y esta lo mismo, bastante bien”, añade la capitana naranja.

Es incluso, con siete tantos, la máxima goleadora de su equipo. “Yo ya me pongo de defensa para tener que correr menos, porque así no tengo que subir y bajar tanto, porque si tengo que hacer eso no aguanto nada”, dice. Con 20 años, también es una de las veteranas de una plantilla que este año está pasando muchos apuros. “Está siendo de mucho aprendizaje porque nunca habíamos jugado todas juntas e incluso las que ya estábamos el año pasado, tampoco jugábamos mucho”, analiza y espera que pronto llegue la ansiada primera victoria de la temporada. 

