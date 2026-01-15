Mi cuenta

O Noso Deporte | Hockey

El sello coruñés del gol con Pablo Cancela, Alba Garrote y Álex Pérez

Son los pichichis de OK Plata masculina, OK Plata femenina y OK Bronce

María Varela
María Varela
15/01/2026 18:18
Pablo Cancela y Adrián Candamio, dos de los máximos goleadores de la OK Plata
Pablo Cancela y Adrián Candamio, dos de los máximos goleadores de la OK Plata
Javier Alborés
El gol tiene acento coruñés. Por lo menos en la segunda y en la tercera categoría nacionales de hockey sobre patines, con pichichis de equipos de la zona en todas ellas. Pablo Cancela (CDM) está al frente de la clasificación de goleadores del grupo norte de la OK Plata masculina; la asturiana Alba Garrote (Marineda) lidera la de la OK Plata femenina y el también coruñés Álex Pérez (Escola Lubiáns) lo es en la OK Bronce norte.

Las jugadoras del Marineda celebran su victoria en la pista del Raspeig

Marineda se da un festín en Raspeig (0-12) y Candamio desatasca al Dominicos ante el Jolaseta (1-3)

Pablo Cancela llegó al CDM el pasado verano para marcar las diferencias y aportar su experiencia. Lleva 13 goles en nueve partidos y eso que se quedó sin marcar en dos (en Jolaseta y el último en Vic). Ya empezó con fuerza, con cuatro en el estreno, y desde entonces marca el ritmo, aunque se le acerca Oriol Llenas, del Lloret, con 12, y otro coruñés, Adrián Candamio (Dominicos), que después de marcar 3 el pasado fin de semana, suma 10.

Alba Garrote, del Marineda
Alba Garrote, del Marineda
Carlota Blanco

La que sí ha marcado en todas las jornadas es Alba Garrote: 20 goles en 10 partidos, seis en el último en Raspeig que le despegaron en una lista en la que antes empataba a 14 con Marina Monge (Alcalá). Más apretada está la lucha por el pichichi en la OK Bronce con los 21 en 13 duelos de Álex Pérez, que supera los 20 de Marcos Vaamonde (Ordes) y los 18 de Martín Payero (Oleiros). 

