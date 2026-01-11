Marineda se da un festín en Raspeig (0-12) y Candamio desatasca al Dominicos ante el Jolaseta (1-3)

Las jugadoras del Marineda celebran su victoria en la pista del Raspeig Cedida

Cara y cruz para los equipos coruñeses en la OK Plata. Por un lado, victorias de Marineda y Dominicos, por otro, derrotas de CDM y Cambre. En la femenina, todo siguió igual, con el líder dándose un auténtico festín de goles en Raspeig (0-12) y el colista sin conseguir sumar en el derbi gallego en Os Campóns frente al Ponteareas (3-6); en la masculina los de la Ciudad Vieja ganaron un partido muy duro frente al Jolaseta (1-3) y el CDM plantó cara al líder Vic y se quedó cerca de dar la sorpresa (4-3).

Raspeig 0 - 12 Marineda

El Marineda empezó el año con fuerza. Y eso que afrontaba el desplazamiento más complicado de la temporada. El equipo dirigido por Nelson Obelleiro, líder de la OK Plata femenina, se convirtió en un vendaval con el protagonismo de Alba Garrote, que reforzó su condición de pichichi con seis goles, la mitad de los de su equipo. También destacó el estreno de Celia Pinacho, recién incorporada al equipo desde el desaparecido HC Coruña y que aportó otros dos tantos. Las chilenas Efe Muñoz, con tres, y Coni Urbina, con uno, completaron el marcador. La peor parte se la llevó Alejandra Martín, que acabó en el hospital con un corte en la ceja que necesitó puntos de sutura. Las coruñesas mantienen su ventaja al frente de la tabla con un punto sobre el Alcalá y dos sobre el Raxoi y todavía un partido menos.

Jolaseta 1 - 3 Dominicos

La otra victoria correspondió al Dominicos, la suya mucho más luchada. Aunque el Jolaseta es penúltimo de la categoría, su pista no es nada cómoda para los rivales que la visitan. La igualdad fue máxima y como prueba, al descanso se llegó con 0-0 en el marcador, sin que ninguno de los dos equipos dominara el juego, incluso con los locales desperdiciando una falta directa. Y precisamente a bola parada fue como consiguieron los de la Ciudad Vieja desnivelar la balanza, ya en el segundo tiempo, con el acierto de su especialista Adrián Candamio. El coruñés tiene que marcar las diferencias y anotó otros dos goles que sentenciaron por más que los vascos reaccionaron en los últimos minutos con un tanto de Jon Viar. Con el triunfo, Dominicos se afianza en un trío perseguidor del líder de la OK Plata masculina, un Vic que marcha con 22 puntos por los 17 que tienen Lloret, Manlleu y coruñeses.

Vic 4 - 3 CDM

El Compañía de María, dirigido en esta ocasión por Josep Sellas cubriendo la baja de Alejandro Canosa, que cumplía el segundo de sus dos partidos de sanción por la roja que vio en el derbi coruñés contra el Dominicos, hizo sufrir al Vic. El equipo catalán, líder y que el año pasado jugaba en la OK Liga, solo había perdido un partido y empatado otro. El resto los contaba por victorias. Y se vio sorprendido de salida con un tanto de Javier Drago que adelantó a los coruñeses. Oriol Ramírez, Carles Sánchez y Gil Canal le dieron la vuelta al marcador todavía en un primer tiempo que aún vio el 3-2 de Ignacio Saenz Buruaga. El partido era un continuo toma y daca y abriéndose el segundo tiempo Gil Canal volvió a dar una ventaja de dos goles a los locales. Con los dos equipos fallando sus ocasiones a bola parada por la décima falta, el júnior Aron Torrado apretó el marcador, pero CDM terminó el encuentro en inferioridad por una azul a Pablo Cancela que fulminó su capacidad de reacción. Los coruñeses siguen terceros por la cola, pero con ocho puntos de margen sobre el descenso.

Cambre 3 - 6 Ponteareas

No pudo ser. El Cambre no empezó 2026 con el inicio de su remontada en la tabla de la OK Plata femenina al perder contra un Ponteareas que siempre fue por delante en el marcador. Los intentos de Iria Torre y Lucía Castro, en su caso con dos goles, por acercarse solo sirvieron para maquillar el resultado final. Las naranjas siguen colistas con cero puntos y ven como su rival se escapa, tercero por la cola pero ya con 7.

OK Bronce

En la tercera categoría, el sábado dejó malos resultados con las derrotas del CDM B en Navarra contra el Rochapea (6-5) y la del Oleiros en Vigo contra el Traviesas (4-3). El domingo el Liceo B mejoró la situación con un empate (2-2) en el derbi provincial contra el Escola Lubiáns. También empató el Ordes contra el líder Oviedo Roller (4-4), lo que dejó la tabla igual que antes de la jornada, con ambos solo separados por un punto.

El filial de Compañía demostró carácter en un partido de continuas alternativas, en el que los dos equipos llevaron la iniciativa en el marcador pero en el que a partir del 3-3 se decantó de lado local con tres tantos seguidos. Y aun así los coruñeses no tiraron la toalla y volvieron a apretar hasta el 6-5 final. Los júnior Adrián Diéguez y Lucas Míguez y los juveniles Guillermo Grobas, Jaime Iglesias y Juan Vecino fueron los autores de los goles.

También fue igualado el derbi gallego en Vigo decidido con un gol a 40 segundos para el final de Jorge Guadalupe. El Oleiros se adelantó dos veces en el marcador con tantos de Martín Payero e Iñigo Varela y otras dos igualaron los locales, que se pusieron por primera vez por delante en el 3-2 y Martín Payero se negaba a tirar la toalla con el 3-3 hasta que llegó el desenlace final en los últimos segundos. El Traviesas pasa a ser cuarto y el Oleiros queda sexto con 22 puntos.

En Elviña, el Liceo estuvo a punto de dar la sorpresa contra el Escola Lubiáns de Carballo. El filial verdiblanco ya había vencido al líder como local así que había demostrado su capacidad. Jaime Méndez abrió el marcador que igualó Álvaro Trigo. En la segunda parte Isaac Naveira volvió a adelantar a los verdes, pero Álex Pérez cuando quedaba poco más de un minuto anotó el empate final. El Liceo es noveno con 15 puntos y los carbelleses, terceros con 27.