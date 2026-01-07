Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Hockey

El Marineda ‘rescata’ a Celia Pinacho del HC Coruña

Espera que la Federación Española le tramite la baja y pueda viajar ya este fin de semana a Raspeig

María Varela
María Varela
07/01/2026 17:04
Celia Pinacho, presionada por Daiana Silva, en el partido contra el Vila-sana
Celia Pinacho, presionada por Daiana Silva, en el partido contra el Vila-sana
Carlota Blanco
Celia Pinacho, una de las jugadoras afectadas por la retirada del HC Coruña a mitad de curso en la OK Liga Iberdrola, ya tiene nuevo destino. El Marineda, líder de la OK Plata femenina, rescata a la joven jugadora coruñesa, una de las de mayor proyección de su generación. Recién cumplidos los 18 años, debutó en la máxima categoría, en la que sumó dos goles (frente al Bigues i Riells y contra el Telecable Gijón) y ahora se sumará a la potente plantilla dirigida por Nelson Obelleiro, gran candidata al ascenso y más con este refuerzo en el mercado invernal.

Desde el Marineda, club que precisamente surgió como escisión del HC Coruña, esperan que Pinacho pueda viajar ya este fin de semana a Raspeig, donde el equipo retoma la competición el sábado a las 20.15 horas. Estaba pendiente de que la Federación Española de Patinaje diese de forma oficial de baja su ficha para poder tramitar el alta con el nuevo equipo. Desde el club señalan que no necesitaría la carta de libertad del HC Coruña porque según el artículo 21 del reglamento general de la competición, si un club es sancionado, las jugadoras quedarán automáticamente libres para incorporarse a otros equipos.

El HC Coruña visita a unos de los grandes nacionales, el Palau Plegamans

La Federación Española confirma el castigo al HC Coruña por su retirada de la OK Liga femenina

Más información

El HC Coruña informó en los últimos días de 2025 a la Federación Española que se retiraba de la competición. La mala situación económica del club afectó a las jugadoras, que sufrían impagos. Algunas decidieron no volver después de las vacaciones, lo que supuso la gota que colmó el vaso para su supervivencia. El entre federativo publicó a los pocos días el castigo ya esperado para el club coruñés: doble descenso, multa, sanción de dos años sin competir a nivel nacional e incluso la posibilidad de tener que indemnizar a los equipos que habían visitado A Coruña en las once jornadas de liga.

Plantilla completa

Pinacho había llegado esta temporada al HC Coruña desde un Resa Cambre en el que se había convertido en una pieza fundamental en la categoría de plata siendo tan solo una adolescente. Con potencia y regate como sus principales armas, reforzará a un Marineda que, aunque con la plantilla completa (dos porteras y ocho jugadoras), tiene de baja por una lesión de espalda a Isa Barros y habitualmente no puede contar con Isabella Sciaraffia para los partidos de fuera de casa.

En la misma situación que Pinacho se encuentran el resto de sus compañeras. Salvo las lesionadas (como por ejemplo Berta Ribas y Raquel Parga) tienen que buscarse nuevo equipo para lo que queda de temporada y los equipos gallegos que juegan en la OK Plata pueden ser los grandes beneficiados como ya lo ha sido el Marineda. 

