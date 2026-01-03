La Federación Española confirma el castigo al HC Coruña por su retirada de la OK Liga femenina

Lucía Velo, en el partido contra el Fraga que abrió la competición Germán Barreiros

La Federación Española de Patinaje ya publicó la resolución del Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva por la retirada de la OK Liga Iberdrola del HC Coruña, que tomó la decisión de no continuar debido a las deudas que provocaron la salida de varias de las jugadoras. Como se preveía, incluye un doble descenso del equipo y una multa económica, a lo que añade una sanción de dos años sin poder competir a nivel nacional además de la indemnización a los rivales que viajaron a A Coruña en las primeras once jornadas de la competición.

La resolución tiene seis puntos. "Sancionar al Hockey Club Coruña Femenino a ser relegado al último lugar de la tabla clasificatoria de la OK Liga Iberdrola de la temporada 2025-26", dice el primero. A partir de ahora el equipo coruñés, que era undécimo y fuera del descenso, pasará a ocupar el puesto de colista. De esto se beneficiará el Las Rozas, que saldrá de la zona de peligro con cinco puntos, en la que quedarán el Alpicat y el Mieres, ambos con un punto. La página web de la Federación Española no refleja de momento este movimiento.

"El Hockey Club Coruña Femenino queda descendido a la categoría inmediatamente inferior a la OK Plata femenina, que es la que hubiese quedado adscrito al final de la presente temporada en curso al quedar en último lugar de la tabla clasificatoria de la OK Liga Iberdrola", avanza el escrito. Es decir, un descenso doble. Por ser último de la OK Liga cae a la OK Plata, pero tampoco se le permitirá competir ahí.

Ni la temporada que viene ni la siguiente. "El Hockey Club Coruña Femenino no podrá volver a participar en competición nacional hasta pasadas dos temporadas, al quedar adscrito a una categoría de una federación territorial como consecuencia del descenso impuesto", explica el tercer punto de la sentencia.

En el cuarto se específica cómo quedará la OK Liga Iberdrola con la ausencia del equipo coruñés. "Anular todos los resultados, tanto en puntos como en goles, de los encuentros en los que ha intervenido el Hockey Club Coruña Femenino, continuándose la competición como si desde el principio se jugase con un equipo menos, de manera que se entenderá como jornada de descanso para todos los equipos a los que, a partir de esta resolución, le corresponda enfrentarse al retirado".

El quinto y el sexto tratan el tema económico. "Sancionar económicamente", pone en el quinto, aunque sin especificar el montante de la multa; y sobre los rivales dice que "está obligado a indemnizar a los clubes que le han visitado con los gastos de desplazamiento que se les originaron como ocasión del desplazamiento de su equipo para disputar el partido, previa justificación de dichos gastos ante este Comité de Competición para su aprobación". Estos son el Fraga, el Mieres, Las Rozas, Cerdanyola y Vila-sana.