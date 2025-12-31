El HC Coruña se retira de la OK Liga Iberdrola

La plantilla del HC Coruña a principio de temporada Germán Barreiros

El HC Coruña se retira de la competición en la OK Liga femenina. El club comunicó ayer a la plantilla y a la Federación Española de Patinaje su decisión abocada por la grave crisis institucional en la que estaba sumido ya desde la temporada pasada. En esta, los impagos llevaron a cuatro de las integrantes del equipo a renunciar a seguir después de las vacaciones. Si a eso se le suma que hay otras tres lesionadas de larga duración, la plantilla solo contaba con tres efectivos para retomar la liga. El club presidido por Lucía Sanjurjo intentó hacer movimientos en el mercado invernal, pero dada su situación, no consiguió recambios suficientes y por lo tanto no pudo evitar el triste desenlace.

El equipo dirigido por Stanis García marchaba en la undécima posición de la OK Liga, fuera de la zona de descenso, con nueve puntos después de tres victorias en las primeras once jornadas de la competición. El Comité de la Federación Española tendrá que tomar una resolución que dictamine lo que pase a partir de ahora, pero según el reglamento, el HC Coruña pasará a ocupar el último puesto de la tabla y sus resultados en los once partidos ya disputados no contarán a efectos de la clasificación. Además, recibirá una multa económica y es posible que también deba hacerse cargo de los costes de los equipos que tuvieron que desplazarse hasta A Coruña en este inicio de curso (Fraga, Mieres, Las Rozas, Cerdanyola y Vila-sana). Su próximo rival iba a ser el 14 de enero el Manlleu, al que también tendrá que indemnizar si ya tenía pagados los billetes de avión y la reserva de hotel.

Dos años y medio de vida

El HC Coruña nació hace dos temporadas y media como respuesta a la disolución del Liceo femenino que militaba en la máxima categoría. Después de un primer año brillante, con clasificación para la Copa de la Reina, debut europeo e incluso logrando un billete para la final a cuatro de la Champions en la que ejerció como anfitrión en el Palacio de los Deportes de Riazor, los problemas llegaron en su segundo curso de vida.

La destitución de dos de las directivas iniciales, la jugadora y capitana Lucía Paz y Bea Lema, y la dimisión de una tercera, Mar Barcón, fue la apertura de una caja de Pandora que estalló definitivamente en una dura asamblea en la que se destaparon irregularidades en las cuentas, desamparo de las jugadoras y en la que los socios presentes exigieron la dimisión de la presidenta, que se quedó prácticamente sin apoyos.

Como consecuencia, once de las doce integrantes con las que el equipo había empezado la temporada anunciaron su marcha. Solo siguió una para el inicio de una tercera temporada que no llegará a su fin. En verano llegaron nueve refuerzos y a nivel institucional Sanjurjo se rodeó de su marido y delegado del equipo, Carlos López, del fotógrafo Manu Boutureira y del gerente Xavi Cantón, una de las figuras más polémicas y clave en el arranque de la crisis. También fue el primero en abandonar el barco anunciando su marcha hace tan solo unas semanas alegando que había sido engañado y que le habían ocultado la verdadera situación económica de un club que tras renunciar a seguir y tampoco tener una estructura de base, se verá condenado a la desaparición.

Las jugadoras, por su parte, tendrán que buscarse la vida a mitad de temporada y el Marineda, el club que nació precisamente el pasado verano como escisión del HC Coruña con parte de la directiva y cuatro de sus jugadoras y que termina el año como líder de la OK Plata femenina, es un posible refugio para alguna de ellas. El equipo de Nelson Obelleiro reforzaría así su candidatura al ascenso, que sería también la manera de que la ciudad recuperase su plaza en la elite después de los intentos fallidos de Borbolla, Liceo y HC Coruña.