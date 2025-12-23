Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Hockey

El 'Somos una' de Sergi Macià

El seleccionador femenino cuenta en un charla en A Coruña el método de trabajo que implementó a su llegada al combinado nacional: "El hockey femenino tiene un enorme margen de mejora"

María Varela
María Varela
23/12/2025 17:09
Sergi Macia con Juan Copa y Carlos Figueroa
Sergi Macià, entre Juan Copa y Carlos Figueroa
FGP
“Somos una”. Un lema que no necesita mucha explicación. Que habla de unión. De solidaridad. De luchar por una meta en común. Es el que instauró Sergi Macià cuando llegó hace dos años a la selección española femenina de hockey sobre patines. Y con él, un método de trabajo que explicó hace una semana en A Coruña invitado por la Federación Gallega de Patinaje. “Para mí fue una novedad, estoy encantando de haber ido para ayudar a potenciar el hockey gallego”, señala Macià.

Todo nació en una conversación con la presidenta de la Federación, la coruñesa Susú Vázquez, que le comentó que tenía en mente organizar una serie de actividades sobre hockey femenino y que le gustaría que él fuera el encargado de llevar a cabo una de ellas. Su visita a la comunidad, además, no solo sirvió para la charla sino que pasó por las pistas en las que se juega para ver partidos de OK Plata. Actualmente el hockey gallego cuenta con un equipo en la máxima categoría, la OK Liga, el HC Coruña, y seis en la OK Plata: Marineda, Resa Cambre, Raxoi, Berenguela, Traviesas y Ponteareas.

Sergi Macià, en Santiago
Sergi Macià, en Santiago
FGP

El acto principal, no obstante, fue la charla que tuvo lugar en el salón de actos del edificio de las federaciones gallegas en Elviña al que asistieron tanto jugadoras como entrenadores, no solo de equipos femeninos, como es el caso de Carlos Figueroa, que ahora dirige al Bembibre que es una de las revelaciones del curso, sino también masculinos, ya que entre el público estaba Juan Copa, técnico del Liceo.

Igual que ellos, Macià procedía del hockey masculino y llegó al femenino hace dos años para hacerse cargo de la selección española absoluta después de haber dirigido a la sub-19 y a la sub-23 y de ser asistente en la sénior. “El hockey es lo mismo en hombres que en mujeres, pero me encontré con que tenía que tirar para atrás y volver a trabajar conceptos técnico-tácticos, pero también disparo, pases...”, reconoce. 

Y eso le llevó a hacer un estudio pormenorizado para entender cuál era la situación del hockey femenino y una vez analizado, iniciar un sistema de micromejoras. “Si identificamos los puntos en los que hay que evolucionar, progresaremos más rápido”, confirma y reconoce que nadie hasta el momento le había dedicado tanta atención a este asunto clave para el crecimiento y la mejora de las jugadoras.

Potencialidades

“El margen de mejora es enorme. En los últimos cuatro años el hockey femenino ya ha evolucionado muchísimo. Si ves un partido de ahora ya no tiene nada que ver con los de entonces, ahora es mucho más rápido, los pases más veloces, los disparos más potentes... Y aun así, sigue siendo muy grande ese margen de mejora”, dice el seleccionador nacional. Según Sergi Macià, se trata de crear potencialidades. “Analizamos el disparo, que es menos potente que el masculino. Y buscamos la forma de mejorar en eso. Analizamos el nivel de pase con el objetivo de mejorarlo. También cómo sacarle más calidad y rentabilidad a las transiciones y las contras...”, pone como ejemplos.

Pedro García, en un partido con el Dominicos de esta temporada

La base coruñesa llama a la puerta de la selección

Más información

Este sistema de trabajo, además del lema de unión y fortaleza, prácticamente de llamamiento a la sororidad femenina y a lo indispensable que es que todas remen juntas en una misma dirección, lo pone en práctica con la selección española durante las cinco semanas que tiene para preparar los grandes campeonatos como Mundiales y Europeos (además de varios días en la concentración de Navidad).

“Y creo que el cambio y la mejora han sido muy grandes y que se notan”, apunta Macià, que en su debut con el combinado nacional, en 2024, recuperó el cetro mundial perdido dos años antes frente a Argentina, mientras que en el Europeo de 2025 España expandió su dominio al conquistar su noveno título continental, el octavo consecutivo, con una auténtica exhibición en la final contra una Portugal que jugaba en casa (7-2) y que ya había sido su rival en la final del Mundial (0-2).

María Sanjurjo

Tanto en el Mundial como en el Europeo una de las piezas fundamentales del combinado nacional fue la coruñesa María Sanjurjo. La ex del Liceo también estuvo la semana pasada en la concentración anual que hace la selección española durante las vacaciones de Navidad. Sergi Macià contó con un grupo extenso de jugadoras, porque le gusta ver a todas y seguir de cerca su evolución, también porque así aplica su método. Pero entre el núcleo fuerte de sus convocatorias, siempre está la coruñesa.

La España de María Sanjurjo vuelve a reinar en Europa (7-2)

Más información

“Para mí es una de las fijas, tanto en la selección como en cualquier equipo en el que esté”, destaca Macià, “y además creo que nos entendemos muy bien”. Para el seleccionador, la jugadora coruñesa, que por palmarés ya es la mejor de todos los tiempos (dos Mundiales y un Europeo con la selección, una Copa del Rey con el Telecable y una Champions y una Supercopa con el Fraga), destaca fundamentalmente por dos de sus características: “Es súper exigente con todo: en su conducta, en cómo se cuida y en cómo entrena. Y después está la credibilidad, es decir, que cree firmemente en los que le estás enseñando. Y eso la convierte en una esponja”.

Fraga, campeón de la Supercopa España con María Sanjurjo

María Sanjurjo sigue en racha: campeona de la Supercopa de España con el Fraga

Más información

Para el entrenador, María Sanjurjo es por eso una de las jugadoras que más ha evolucionado en los últimos años. “Ha crecido sobre todo a nivel de cabeza. Es donde ha crecido más. También en el dominio táctico de los partidos. Y en disparo”, enumera. 

