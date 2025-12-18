Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Hockey

La base coruñesa llama a la puerta de la selección

Seis jugadores participan en los controles de la sub-17 y la sub-19 que se celebran en Sant Cugat durante las vacaciones

María Varela
María Varela
18/12/2025 21:51
Pedro García, en un partido con el Dominicos de esta temporada
Pedro García, en un partido con el Dominicos de esta temporada
German Barreiros
La cantera coruñesa de hockey sobre patines sigue nutriendo a las selecciones españolas de categorías inferiores. Hasta seis jugadores de equipos de la ciudad y su área participarán estas vacaciones de Navidad en los habituales controles que se llevan a cabo en las instalaciones del CAR de Sant Cugat y que los entrenadores de los combinados nacionales utilizan para ver de primera mano la evolución de los jugadores para ir afinando las convocatorias de cara a las competiciones internacionales del verano. Los elegidos son Pedro García (Dominicos) y Juan Vecino (Compañía de María) en categoría sub-17; y Dany Fuentes, Kiko García y Hugo Mareque (Compañía de María) e Iván Recouso (Ordes), en la sub-19. Unen sus nombres a los de César Carballeira y Blai Roca (Liceo) y María Sanjurjo (Fraga) que desde ayer forman parte de la concentración absoluta masculina y femenina. 

Doble subcampeonato para el CDM, el único equipo que tutea a la cantera del Barça

En el caso de Pedro García y Juan Vecino, ambos deberán presentarse en las instalaciones del centro de alto rendimiento barcelonés los días 27 y 28 de diciembre (sábado y domingo). El primero, que en verano cambió el Compañía de María por el Dominicos, donde ya ha debutado con el equipo de OK Plata, ya estuvo convocado el año pasado para este tipo de concentraciones e incluso su nombre figuraba entre los seleccionados para el Campeonato de Europa, pero finalmente se lo perdió por una grave lesión en el tobillo. Juan Vecino, por su parte, también cambió de aires. Su formación fue en el Liceo, pero desde esta temporada juega en el Compañía de María y también ha dado el salto a categoría nacional con presencia en filial colegial que juega en OK Bronce. 

Ya en 2026, los días 3 y 4 de enero, será el turno de los cuatro sub-19. Tres son de Compañía de María, completamente asentados en el equipo de OK Plata. Incluso el portero Dany Fuentes, al que le tocó dar el salto por la marcha de los ocupantes de la portería de la temporada anterior, Javi Ponte y Eloi Martínez. Hugo Mareque ya fue el capitán de la selección española sub-17 que se colgó la medalla de plata en el Europeo de 2024. Iván Recouso, por su parte, y que también es portero, juega en la OK Bronce y lleva años siendo seguido de cerca por la selección. 

Homenaje a Bargalló

Las selecciones absolutas comenzaron ayer su concentración en Sant Cugat, con dos días de entrenamientos por delante. En la femenina, con la coruñesa María Sanjurjo, Sergi Macià hizo una lista larga de 16 jugadoras y otras tres invitadas mientras que Pere Varias, en la masculina, optó por una corta de diez con la única novedad de Guillem Jansà, del Reus. 

El combinado nacional, con el portero Blai Roca y el coruñés César Cabralleira, se desplazará mañana a Sant Sadurní d’Anoia para jugar un partido de homenaje a Jordi Bargalló, que colgó los patines el curso pasado. 

