Toni Pérez desvela sus trucos a los más pequeños

Alrededor de medio centenar de niños y niñas tuvieron el privilegio de descubrir los trucos del mago Toni Pérez este domingo en el colegio Liceo. El jugador verdiblanco, con un palmarés y una trayectoria envidiables, fue el protagonista de la última tecnificación de hockey sobre patines organizada en el colegio.

Se trató de un evento con plazas limitadas, buscando así que el trabajo del jugador con los niños y niñas participantes fuera más específico y se pudiera aprovechar de mejor manera. La del asturiano no ha sido la primera tecnificación organizada por el Liceo, ya que en los últimos meses han llevado a cabo dinámicas similares otros nombres del hockey sobre patines de primer nivel como Jordi Adroher, José Ares, Martín Rodríguez o Bruno Di Benedetto.

Toni Pérez regresó este verano al Liceo tras ocho años vistiendo la camiseta del Sporting de Portugal, equipo con el que se proclamó campeón de Europa en 2019, 2021 y 2024. Ahora vive su segunda etapa en el equipo coruñés, en el que ya había militado entre 2008 y 2009, aunque entre medias tuvo pasos fugaces por Cerceda y Alcoi. Esta temporada ha conseguido marcar, hasta el momento, ocho goles entre los 16 partidos que ha disputado en todas las competiciones.

