O Noso Deporte | Hockey

El Marineda se comerá el turrón como líder de la OK Plata

El equipo coruñés se impuso por 5-1 al Alcorcón y despide el año en lo más alto de la tabla

María Varela
María Varela
14/12/2025 18:42
Alejandra Martín, en el partido entre el Marineda y el Alcorcón
Alejandra Martín, en el partido entre el Marineda y el Alcorcón
Carlota Blanco
El Marineda llega al parón por la Navidad en lo más alto de la tabla después de ganar al Alcorcón por 5-1 y sumar su octava victoria del curso en nueve jornadas de la OK Plata. El conjunto dirigido por Nelson Obelleiro no acusó las bajas y con sendos dobletes de Alba Garrote y Mar Franci, además de otro tanto de Alejandra Martín, lograron otro sólido triunfo para alcanzar los 25 puntos, uno más que el Alcalá y dos por encima del Raxoi, pero también con un partido menos que ambos.

El encuentro, en el que el club aprovechó para recoger alimentos para la Cocina Económica, estuvo igualado en un arranque de tanteo entre las dos escuadras hasta que la calidad de Alba Garrote decantó la balanza hacia las locales. A partir de ese momento todo fue un poco más fácil y el camino se allanó todavía más cuando su compañera Mar Franci anotó el 2-0 con el que se llegó al descanso.

Efe Muñoz, en un partido de esta temporada con el Marineda

Efe Muñoz: "Jugar en el Aldo Cantoni siempre es espectacular"

Más información

Tras él llegó un pequeño susto con el tanto madrileño, un atisbo de reacción protagonizado por Lucía Rico que las locales se encargaron de sofocar con dos goles casi seguidos, uno de Alejandra Martín y el segundo de Franci. Con la victoria encarrilada, Garrote falló una directa en la recta final, pero sí pudo unos minutos más tarde cerrar el marcador con el quinto.

Era la decimotercera diana de la asturiana, segunda máxima realizadora de la categoría solo por detrás de los 14 de Marina Monge, del Alcalá. Es otro de los apartados en los que el Marineda lidera la competición. Delante y detrás porque su portera Mencía Mosquera (que comparte el puesto con Lorena Hernández) es la menos goleada con solo nueve tantos encajados en nueve partidos. Las jugadoras del equipo coruñés descansarán hasta después de Navidad y regresarán el 10 de enero con uno de los desplazamientos más largos del curso, la visita al Raspeig alicantino.

