Compañía y Dominicos arañan un punto

Doble empate a un gol, uno en Elviña II, donde el CDM recibía al Manlleu y otro en Lloret, donde el Dominicos visitaba al segundo clasificado de la OK Plata masculina. Dos resultados que no permiten escalar puestos a ninguno de los dos equipos coruñeses, pero que les mantienen bien posicionados. Los primeros novenos, poniendo otro punto con el descenso. Los segundos, terceros enganchados al tren de cabeza. Así finaliza un 2025 de contrastes para ellos. La próxima jornada ya será después de las vacaciones.

El CDM pedía el apoyo del público para cerrar un año que empezó siendo la revelación de la temporada pasada, pero que termina sin encontrar el ritmo. Plantó cara al Manlleu, que llegaba en los puestos de honor. Y en la primera parte no se hubiese movido el marcador si los árbitros no hubiesen concedido un penalti a los visitantes que aprovechó Jordi Gurt.

La segunda parte consistió en el CDM insistiendo una y otra vez en el empate. Tuvo que esperar hasta la recta final. Pudo haber llegado con un penalti que Pablo Cancela no pudo transformar, pero no perdonó el veterano jugador coruñés poco después con el equipo jugando en superioridad. Después a los colegiales les tocó aguantar una inferioridad, pero defendieron bien su botín de un punto.

El guión del Dominicos fue al revés. Los de la Ciudad Vieja se adelantaron por medio de Gabriel Villares nada más empezar el partido y después fueron gestionando esa ventaja sin ponerse nerviosos, con la portería bien defendida por Francesc Asnar, que dio un recital de paradas, y buscando una ocasión para sentenciar a la contra.

A 8 minutos para el final Pol Auguet consiguió lo que parecía imposible, que era sorprender a Asnar. Con el 1-1, el Dominicos pareció conformarse con el resultado y cambió de táctica para conservar el punto a la vez que buscaba la décima falta rival, pero el Lloret aguantó 15 minutos con nueve y ni permitió esa opción a bola parada, por lo que el marcador no se movió más.

Más dura es la realidad del Cambre en la OK Plata femenina. Volvió a caer goleado, esta vez por 8-0 en Rochapea, y cierra el año en la última posición de la tabla.

OK Bronce

Victoria del Oleiros y empate del filial del Liceo en la jornada de sábado para los equipos coruñeses en la OK Bronce. Los verdiblancos llevaban dos victorias seguidas y visitaban al Santutxu, un rival directo. Los goles de Jaime Méndez e Isaac Naveira les sirvieron para sumar un nuevo punto (2-2) y seguir alejados del peligro.

El Oleiros sufrió en A Rabadeira frente al Telecable Gijón, que empezó ganando por dos goles, pero remontó para el 6-4 final con triplete de Iñigo Varela, doblete de Martín Payero y otro gol de Diego Fonte.