Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Hockey

El HC Coruña visita al líder

El equipo herculino tan solo ha sido capaz de sumar tres puntos a domicilio esta temporada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
10/12/2025 00:18
Una acción del HC Coruña-Vila Sana
Una acción del HC Coruña-Vila Sana
Carlota Blanco
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El HC Coruña disputa esta noche (21.00 horas) el segundo encuentro de los tres que tiene programados en apenas una semana. El sábado pasado cayó con el Vila-Sana en el Palacio de Riazor por 1-4 y este domingo recibirá en la misma pista al Manlleu, pero antes deberá visitar al líder y vigente campeón de la OK Liga, el Telecable Gijón.

Marc Coy dispara a puerta ante Pedro Gil y con el antes y ahora liceísta Toni Pérez al fondo en el último Liceo-Sporting (1-4) en Riazor, el 1 de diciembre de 2018

Un clásico en cuentagotas

Más información

El cuadro coruñés no llega en su mejor momento de la temporada a nivel de resultados, pero tampoco de efectivos. Berta Ribas continúa recuperándose de su lesión de larga duración, pero a ella se unen las ausencias de Raquel Parga, problemas en una muñeca, y Daniela, ausente por motivos personales.

El Telecable Gijón ocupa el primer puesto de la tabla empatado a 25 puntos con el Fraga y habiendo cedido tan solo cinco puntos en lo que va de temporada, un empate y una derrota. Es el segundo equipo más goleador de la categoría con 43 tantos anotados, catorce de ellos por la misma jugadora: Marta Piquero. Le sigue con nueve Nuria Obeso. A pesar de haber perdido a su gran estrella con la marcha de Sara Roces al Benfica portugués, el conjunto asturiano sigue teniendo en su plantilla a jugadoras de primer nivel como la recién llegada Mariona Colomer.

Será un partido especial también para Laia Juan, ahora en el conjunto asturiano, ya que se enfrentará a su antiguo equipo. El HC Coruña viajará hasta Gijón por carretera y tratará de ponerle las cosas difíciles al líder de la OK Liga. La corta rotación con la que podrá contar Stanis García dificulta todavía más la tarea. Además, el HC Coruña no está para nada fino esta temporada 2025-26 lejos del Palacio de los Deportes de Riazor. En los partidos que ha disputado como visitante tan solo ha sido capaz de cosechar tres puntos de los quince que ha tenido en juego. Una mala racha a la que tratará de poner algo de endulzante esta noche en el pabellón de Mata Jove.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Ximo Navarro, junto a Eddahchouri, el pasado 4 de octubre ante el Almería, en su último partido antes de lesionarse

Ximo acelera para acortar los plazos para regresar al Dépor
Zeltia Regueiro
Mella inicia un contragolpe, con Soriano su derecha, durante el Dépor-Castellón en Riazor

Dependencia del vértigo: el Dépor es, de lejos, el equipo de Segunda que más goles anota en transición
Eder Pereira
Xosé Mexuto, jugador del Sporting Coruñés, durante un partido de esta temporada

Seis minutos mágicos en una victoria de ‘seis' puntos del Sporting Coruñés
Santi Mendoza
Instantánea de una de las carreras de este lunes

La Peña Autocross Arteixo pone punto y final a la temporada 2025
Raúl Ameneiro