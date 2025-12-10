El HC Coruña visita al líder

Una acción del HC Coruña-Vila Sana Carlota Blanco

El HC Coruña disputa esta noche (21.00 horas) el segundo encuentro de los tres que tiene programados en apenas una semana. El sábado pasado cayó con el Vila-Sana en el Palacio de Riazor por 1-4 y este domingo recibirá en la misma pista al Manlleu, pero antes deberá visitar al líder y vigente campeón de la OK Liga, el Telecable Gijón.

El cuadro coruñés no llega en su mejor momento de la temporada a nivel de resultados, pero tampoco de efectivos. Berta Ribas continúa recuperándose de su lesión de larga duración, pero a ella se unen las ausencias de Raquel Parga, problemas en una muñeca, y Daniela, ausente por motivos personales.

El Telecable Gijón ocupa el primer puesto de la tabla empatado a 25 puntos con el Fraga y habiendo cedido tan solo cinco puntos en lo que va de temporada, un empate y una derrota. Es el segundo equipo más goleador de la categoría con 43 tantos anotados, catorce de ellos por la misma jugadora: Marta Piquero. Le sigue con nueve Nuria Obeso. A pesar de haber perdido a su gran estrella con la marcha de Sara Roces al Benfica portugués, el conjunto asturiano sigue teniendo en su plantilla a jugadoras de primer nivel como la recién llegada Mariona Colomer.

Será un partido especial también para Laia Juan, ahora en el conjunto asturiano, ya que se enfrentará a su antiguo equipo. El HC Coruña viajará hasta Gijón por carretera y tratará de ponerle las cosas difíciles al líder de la OK Liga. La corta rotación con la que podrá contar Stanis García dificulta todavía más la tarea. Además, el HC Coruña no está para nada fino esta temporada 2025-26 lejos del Palacio de los Deportes de Riazor. En los partidos que ha disputado como visitante tan solo ha sido capaz de cosechar tres puntos de los quince que ha tenido en juego. Una mala racha a la que tratará de poner algo de endulzante esta noche en el pabellón de Mata Jove.