El Valongo se lleva el Torneo Eixo Atlántico en los penaltis

Compañía de María y Valongo disputaron la final del Torneo Eixo Atlántico Quintana

La ciudad de A Coruña fue la sede este fin de semana de la edición número doce del Torneo Eixo Atlántico de hockey sobre patines. Una cita consolidada en el calendario deportivo de la eurorregión que se disputa en categoría infantil. En esta ocasión reunió en la urbe herculina a 140 jugadores y jugadoras procedentes de catorce equipos de Galicia y Portugal que lucharon durante dos días, sábado y domingo, por llevarse el trofeo.

La fase clasificatoria se disputó en la jornada del sábado entre el Palacio de Riazor, la polideportiva de Riazor y el pabellón de Monte Alto con un total de 24 encuentros. Durante la tarde del mismo día se disputaron las eliminatorias para determinar a los equipos finalistas, que terminaron siendo el Compañía de María coruñés y la AD Valongo de Portugal.

La gran final tuvo lugar el domingo a las 16.00 horas en el Palacio, escenario habitual de las grandes noches liceístas. Sin embargo, los blanquiverdes no estuvieron presentes en esta ocasión. Compañía y Valongo empataron a un gol durante el tiempo reglamentario y el encuentro se tuvo que decidir en la tanda de penaltis, donde el equipo luso estuvo más acertado y se hizo con el trofeo.

La entrega tuvo lugar poco más tarde de la mano del concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, quien destacó lo siguiente acerca del Torneo Eixo Atlántico: “consolida a A Coruña como referente en la organización de eventos deportivos que combinan competición, convivencia y valores”.