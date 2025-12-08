Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Hockey

El Valongo se lleva el Torneo Eixo Atlántico en los penaltis

A Coruña recibió este fin de semana a 140 jugadores y jugadoras de categoría infantil llegados de Galicia y Portugal

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
08/12/2025 23:33
Compañía de María y Valongo disputaron la final del Torneo Eixo Atlántico
Compañía de María y Valongo disputaron la final del Torneo Eixo Atlántico
Quintana
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La ciudad de A Coruña fue la sede este fin de semana de la edición número doce del Torneo Eixo Atlántico de hockey sobre patines. Una cita consolidada en el calendario deportivo de la eurorregión que se disputa en categoría infantil. En esta ocasión reunió en la urbe herculina a 140 jugadores y jugadoras procedentes de catorce equipos de Galicia y Portugal que lucharon durante dos días, sábado y domingo, por llevarse el trofeo.

Marc Coy dispara a puerta ante Pedro Gil y con el antes y ahora liceísta Toni Pérez al fondo en el último Liceo-Sporting (1-4) en Riazor, el 1 de diciembre de 2018

Un clásico en cuentagotas

Más información

La fase clasificatoria se disputó en la jornada del sábado entre el Palacio de Riazor, la polideportiva de Riazor y el pabellón de Monte Alto con un total de 24 encuentros. Durante la tarde del mismo día se disputaron las eliminatorias para determinar a los equipos finalistas, que terminaron siendo el Compañía de María coruñés y la AD Valongo de Portugal.

La gran final tuvo lugar el domingo a las 16.00 horas en el Palacio, escenario habitual de las grandes noches liceístas. Sin embargo, los blanquiverdes no estuvieron presentes en esta ocasión. Compañía y Valongo empataron a un gol durante el tiempo reglamentario y el encuentro se tuvo que decidir en la tanda de penaltis, donde el equipo luso estuvo más acertado y se hizo con el trofeo.

La entrega tuvo lugar poco más tarde de la mano del concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, quien destacó lo siguiente acerca del Torneo Eixo Atlántico: “consolida a A Coruña como referente en la organización de eventos deportivos que combinan competición, convivencia y valores”.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una acción de Sofía Arcos durante el partido ante Gijón

Sofía Arcos, MVP de la jornada: "Hay días que la suerte se pone a tu favor y salen estos partidos"
Raúl Ameneiro
Andrés Díaz posa para DXT Campeón

Andrés Díaz participará en la presentación del libro 'Asfalto, hierba, ceniza y tartán'
Sergio Baltar
José Balsa, centrocampista del Montañeros, durante el derbi ante el Silva

Balsa (Montañeros): “Ante el Compostela debemos tener la creencia de que podemos hacerlo”
Santi Mendoza
Samara y Vera, durante el partido de este año contra el Granada en Riazor

La contundencia en las dos áreas, clave en la mejoría del Dépor
Zeltia Regueiro