El Liceo cumple el guion y pone el cerrojo ante el colista (0-4)

Arnau Xaus, autor del 0-2, durante el partido entre Caldes y Liceo en pista catalana

El Liceo cumplió los pronósticos en su visita al colista de la OK Liga. Los verdiblancos sumaron los tres puntos ante el Caldes (0-4) gracias a dos goles en cada periodo. Además, firmaron su primera puerta a cero de la temporada después de diez jornadas sin ser capaces de ponerle el cerrojo.

Los goles de Dava Torres –un doblete, el primero y el último–, Arnau Xaus y Toni Pérez plasmaron en el marcador la gran diferencia que separa a los liceístas del conjunto calderí. El Caldes ocupa la última posición de la tabla clasificatoria por méritos propios. El equipo barcelonés solo cuenta con seis fichas del primer equipo y completó su convocatoria con tres jugadores con licencia del filial y uno junior. Eso sí, este último es uno de sus mejores elementos, Marc Zanón, que a sus 18 años fue subcampeón de Europa sub-19 con la selección española el pasado mes de agosto en Viareggio.

El Liceo dejó claras sus intenciones con una salida en tromba. Tres disparos consecutivos, dos de Bruno Saavedra y uno, entre medias, de Dava Torres, repelidos por Xus Fernández como buenamente pudo. No había transcurrido ni medio minuto desde el comienzo del encuentro.

No tardó en abrir el melón el conjunto herculino. Dava Torres inauguró el marcador de la Torre-Roja a los 4 minutos. El capitán verdiblanco fusiló a Xus Fernández tras quedarse mano a mano con el portero vallesano. Gracias a un profundo y preciso pase de César Carballeira, pero también a un resbalón del angoleño Mendes, el último hombre de la defensa local.

El partido fue una auténtica locura de ida y vuelta en los primeros ocho minutos y medio. El juego solamente se paró por el tanto de Dava, una falta cometida por el conjunto calderí y un tiempo muerto solicitado por Juan Copa.

Xaus abre brecha

Ambas defensas se ajustaron algo mejor a partir de entonces, tras la primera infracción liceísta, cometida por Carballeira. El flujo de ocasiones disminuyó de forma notable hasta que Arnau Xaus, prácticamente en el ecuador del primer acto, superó al portero vallesano con una picadita, tras una veloz internada por la derecha del ataque coruñés.

La única complicación para el Liceo en la Torre-Roja estuvo en las faltas. El conjunto catalán solamente cometió dos en toda la primera mitad. Sin embargo, el Liceo acabó con cinco y vio cómo los colegiados le castigaban con la sexta nada más comenzar el segundo acto, por medio de un hiperactivo Tombita, que dispuso de muchos más minutos de lo que viene siendo habitual.

Capítulo especial para Blai Roca, inconmensurable en una primera mitad en la que por momentos fue sometido a un bombardeo por parte del equipo catalán. Si la defensa verdiblanca mejoró con el paso de los minutos, en el primer cuarto del encuentro la culpa de que el Liceo mantuviese la puerta a cero fue del cancerbero de Arenys de Munt. Roca sostuvo al Liceo en aquellos momentos, en los que pese al acoso ya mandaba en el electrónico. Mención especial merecen dos veloces y espectaculares intervenciones sacando la bola con el codo, una al principio y otra mediada la primera mitad, ya con 0-2 en el marcador, al capitán local Blanqué. Su fantástica actuación bien merecía el clean sheet y el tradicional corro a su alrededor a la conclusión del encuentro.

No necesitaron mucho más los verdiblancos. Solo una pizca de suerte para que el hierro horizontal repeliese un disparo de Zanón que había superado –sí, una vez– a Roca en el minuto 37 y la habilidad de Saavedra y Toni Pérez para hacer el tercero dos minutos después. El asturiano remachó con una poco usual volea en dos toques un pase colgado del santiagués.

El doblete de Dava

La rúbrica llegó a poco menos de dos minutos de la conclusión. Nuno Paiva recuperó una pelota como una exhalación entre dos jugadores del equipo catalán y jugó rápidamente hacia su izquierda, donde Dava Torres encontró la puerta abierta. El portugués pudo redondear el resultado a medio minuto de la bocina, pero su disparo se estrelló en el poste del marco vallesano.

Pese a los problemas iniciales, las infracciones tampoco acabaron siendo un problema para el Liceo. Ni tarjetas azules ni faltas directas, tampoco por parte local. Los pupilos de Juan Copa finalizaron la contienda con ocho faltas y los de Eduard Candami con siete.

Con los deberes hechos en el torneo local, los verdiblancos comienzan este lunes la última semana del año, que les depara un doble compromiso en Riazor. El jueves, frente al Sporting lisboeta en la Champions, en el reencuentro de Toni con su equipo hasta hace unos meses. El domingo, contra el Lleida en una OK Liga en la que el Liceo siguen dejando claro que pretenden estar en la lucha hasta el final.