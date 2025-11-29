Un derbi de acento 'koruño' en Monte Alto

Gabriel Villares e Ignacio Buruaga posan con las camisetas de sus equipos Javier Alborés

Esta tarde a partir de las 19.30 horas en Monte Alto, Dominicos y Compañía de María protagonizan una nueva edición del derbi coruñés de OK Plata. La temporada pasada cada uno de los equipos se llevó el derbi que jugó como visitante. En la jornada 7, Compañía se impuso por 2-4, mientras que Dominicos hizo lo propio en la fecha número 18 por 3-4. Durante ese curso, Compañía consiguió la salvación de manera holgada, quedando en octava posición con 25 puntos. Por su parte, Dominicos sufrió hasta la última jornada para salvarse, acumulando 16 puntos en su casillero.

Esta temporada, el equipo de Monte Alto ha empezado algo mejor, con diez puntos en las seis primeras jornadas de liga. “Llevamos un buen inicio de temporada y tenemos ganas de que llegue el derbi. Yo el año pasado estaba en el Vendrell, en el mismo grupo que Dominicos y ya tenían buen equipo, pero creo que el año pasado no estuvieron tan mal como reflejó la clasificación. Este año estamos donde nos toca, creo”, afirma Gabriel Villares, jugador de Dominicos. “El año pasado notabas que estaban ahí en todos los partidos, pero por dinámica y mala suerte, los perdían siempre al final. Este año los veo bastante bien, pero muy parecidos a cómo jugaban al año pasado, aunque quizás sin esa mala dinámica o mal pensamiento”, analiza sobre su rival de hoy el capitán del Compañía de María, Ignacio Buruaga.

Por su parte, al CDM le ha costado un poco más el arranque de temporada, aunque una victoria esta tarde les igualaría a puntos con sus vecinos. “Sí que estamos teniendo partidos de ir ganando y que nos remonten. No llega a ser lo que se ve desde fuera, por lo menos estamos empatando. Al final son dinámicas que es complicado cambiar”, explica Buruaga. “Ahora parece que suena que Dominicos está muy bien y que a Compañía le cuesta un poco más, pero la realidad es que, si nos ganan, estamos empatados. Ellos han tenido alguna baja y quizás les puede estar costando por tener una rotación más corta, pero los veo bien. Cuando miras el calendario y ves Compañía, sobre todo en casa, los ves capaces de ganar a cualquiera. Este año, por el nivel de la liga y por el hecho de que solo baje uno, creo que los dos estaremos tranquilos”, afirma Villares.

Realismo y ambición

Ambos equipos se han marcado el mismo objetivo de base de cara a esta temporada en OK Plata: mantener la categoría. Una vez esté eso asegurado, se podrán plantear nuevas miras, aunque Gabriel Villares es ambicioso con las aspiraciones de su equipo: “Dominicos llevaba unos años queriendo estar arriba y quizás este año se frenó un poco ese discurso. Yo me peleo un poco con el vestuario porque creo que con el equipo que tenemos deberíamos estar arriba. No te digo ascender, que es muy complicado, pero que falten dos o tres jornadas y tener opciones. Voy a entrenar pensando en que quiero hacer un año para poder subir”. “El objetivo es no descender y todo lo que venga para arriba estará mejor, pero el objetivo es no descender y que sigan jugando los chavales que están subiendo ahora”, dice el capitán del CDM.

Para el partido de esta tarde, un factor clave será el de Pablo Cancela, uno de los fichajes más importantes de toda la categoría este verano. En sus primeros seis encuentros de OK Plata con Compañía de María, el coruñés suma diez goles. “Creo que para ellos tiene que ser un gusto porque Pablo es de esos jugadores que te acerca a ganar porque, aunque un día no esté jugando muy bien, te puede hacer tres o cuatro goles. Para el hockey gallego es muy chulo que esté en Compañía, para ellos también, aunque para nosotros en este tipo de partidos preferiríamos que no estuviera. Es de esos jugadores que cuando los tienes en tu equipo lo agradeces y cuando está en el otro te da rabia”, admite Gabriel Villares. Por su parte, Ignacio define a su compañero de la siguiente manera: “Lo estamos disfrutando bastante. Está muy implicado y en cualquier momento sabes que te puede meter gol él solo sin ninguna ayuda. Es un gustazo tenerlo con nosotros porque lo he seguido toda su carrera y de pequeño iba a sus campus”.

Además de por la presencia de Pablo Cancela, las claves del derbi pasan también por otros aspectos del juego. “Sabemos que van a estar todo el partido muy intensos porque es un poco lo que tiene de siempre Dominicos, que no negocian la intensidad. Tenemos que estar al 100% en el partido y luego controlar a Tomás. Lo conozco muy bien y es un tío con muchísima capacidad ofensiva que en cualquier momento puede desequilibrar y que tiene muy buen chut, muy buen regate, mucha potencia y que este año está muy bien de cara a portería”, afirma Ignacio Buruaga.

Para Gabriel Villares, las opciones de Dominicos de sumar en casa pasan por los siguientes factores: “Lo que nos está haciendo ganar partidos es el tema de la solidez, el ser intensos y que les cueste llegar a portería. Compañía ofensivamente tiene muchas maneras de llegar a portería porque, sobre todo Ignacio y Pablo, cuando están alrededor del área son muy peligrosos. Luego tiene el patín que tiene fuera Vicente, Mareque... Tenemos que estar muy sólidos, intentar que les cueste llegar a nuestra portería y hacer el partido un poco farragoso, que no sea un partido de muchos goles”.

Finalmente, ambos se atreven con una porra para el partido de esta tarde en el pabellón de Monte Alto. Gabriel Villares pronostica un 3-1 a favor de Dominicos, mientras que Ignacio Buruaga prevé una victoria de Compañía por 3-4.