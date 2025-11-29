Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Hockey

El Dominicos se anota un derbi de alta intensidad

El CDM no tiró la toalla hasta el final, a pesar de haber estado dos veces tres goles abajo en el marcador

Sergio Baltar
29/11/2025 22:13
Imagen del duelo coruñés disputado en el Polideportivo de Monte Alto
Javier Alborés
El Dominicos sigue en la parte del alta de la tabla gracias a un solvente triunfo (7-4) en un derbi de alta intensidad en Monte Alto, donde el CDM no entregó en ningún momento la cuchara, pese a acumular dos desventajas de tres goles. 

El equipo de la plaza de Portugal inauguró un marcador algo remolón a moverse: hasta los doce minutos no tuvo con que alimentarse. Lo consiguió el visitante Hugo Mareque, finalizando con un tremendo tiro muy escorado después de robar la bola en campo de ataque.

Pero dos tantos en menos de un minuto, de Adrián Candamio y Tomás Villares, dieron la vuelta a la tortilla. Y, además, los locales hicieron su tercera diana en menos de dos, en este ocasión por medio de Gonzalo Varela.

A partir de ahí, al CDM le tocó remar. Pablo Cancela lo devolvió al partido, a 58 segundos para el descanso, al culminar desde el costado derecho un contraataque en superioridad de tres contra dos.

Pero los hermanos Villares despegaron de nuevo al Dominicos. Primero marcó Tomás y luego lo hizo Gabriel. El 4-2 llegó a la carrera, tras robar la bola en campo propio.  El 5-2, con una picada a rechace de Fuentes, que había frenado en primera instancia a Candamio.

Cancela, ya con menos de cinco minutos por delante, dio el último coletazo visitante (5-3). El exliceísta superó con clase a Asnar después de recibir un precioso pase de espaldas de Ignacio Saenz de Buruaga. 

Gabriel Villares e Ignacio Buruaga posan con las camisetas de sus equipos

Un derbi de acento 'koruño' en Monte Alto

A raíz de este tanto, el entrenador del CDM, Alejandro Canosa, ordenó presionar en toda la cancha. En una jugada algo confusa, con Canosa reclamando vehemente algo a los árbitros, Tomás Villares progresó por la banda derecha, frenó con tres rivales delante y vio la llegada por el centro de Miguel López, que recibió solo y perforó la meta visitante. Las protestas le costaron la expulsión al técnico del CDM.

Miguel López, ya sin portero, puso la puntilla al derbi, menos de un minuto después de que Saenz de Buruaga mandase al fondo de la portería el rechace de un tiro propio.

El Dominicos refuerza así su tercera plaza, mientras que el CDM sigue en la parte peligrosa de la tabla clasificatoria, con siete puntos, solo uno más que penúltimo y el antepenúltimo. 

Dominicos 7-4 CDM

Dominicos: Asnar; Tomás Villares, Gabriel Villares, Miguel López, Candamio –cinco inicial– Campos, Alonso, Varela, García. 

CDM: Fuentes; Saenz de Buruaga, Mareque, Cancela, Soto –cinco inicial– Drago, Torrado, Bologna. 

Goles: 0-1, m.12: Mareque. 1-1, m.16: Candamio. 2-1, m.16: Tomás Villares. 3-1, m.18: Varela. 3-2, m.25: Cancela. 4-2, m.28: Tomás Villares. 5-2, m.34: Gabriel Villares. 5-3, m.44: Cancela. 6-3, m.45: Miguel López. 6-4, m.48: Saenz de Buruaga. 7-4, m.50: Miguel López. 

Árbitros: López, García. Mostraron tarjeta azul a Tomás Villares, Drago y Cancela, y roja al entrenador visitante, Alejandro Canosa.

​Incidencias: partido de la séptima jornada de la OK Liga Plata masculina disputado en el polideportivo de Monte Alto.

