O Noso Deporte | Hockey

Un hat-trick de Alba Garrote mantiene al Marineda en lo más alto

El Cambre sigue sin estrenarse tras caer por 2-0 en la pista del Traviesas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
23/11/2025 21:04
Una acción del Marineda-Patinalón
Una acción del Marineda-Patinalón
Carlota Blanco

Continúa en lo más alto de su tabla clasificatoria el Marineda de hockey sobre patines. El equipo entrenado por Nelson Obelleiro se mantiene intratable y este domingo cosechó una nueva victoria, en este caso por 4-1 contra el Patinalon.

Efe Muñoz, en un partido de esta temporada con el Marineda

Efe Muñoz: "Jugar en el Aldo Cantoni siempre es espectacular"

Alba Garrote fue la gran protagonista del encuentro. La asturiana marcó tres de los cuatro goles de su equipo, mientras que el último fue obra de Mar Franci por medio de una falta directa. A falta de siete minutos para el final Patricia Fernández maquilló el marcador haciendo el 4-1 de las visitantes.

Al triunfo del Marineda se sumó el pinchazo a domicilio del Raxoi, que era el principal perseguidor de las coruñesas. El equipo santiagués sufrió para sacar un punto (2-2) de la pista del Tres Cantos y cae hasta la tercera plaza con 17 puntos. El Marineda es primero con 22 y el Alcalá, segundo con 18.

Peor suerte tuvo el Cambre, que continúa sin puntuar esta temporada. En su visita al Traviesas no se quedaron lejos de estrenarse, pero el partido empezó cuesta arriba con un gol en contra a los 32 segundos de juego. Antes del descanso, Oara Bautista hizo el 2-0 que terminó siendo definitivo.

