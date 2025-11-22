Sábado negro para los equipos coruñeses

Imagen del duelo en Ruiazor entre el HC Coruña y el Cerdanyola Carlota Blanco

Los seis equipos coruñeses que saltaron a la pista este sábado tan solo fueron capaces de lograr un punto, por cortesía del CDM A. Un punto amargo por cómo fue el tramo final de su duelo en casa con el Lloret.

El HC Coruña sufrió en Riazor una abultada derrota (2-8) ante un rival, el Cerdanyola, que llegaba a la cita de la octava jornada de la OK Liga Femenina con un punto más que la plantilla que entrena Stanis García.

El equipo herculino logró igualar, por medio de Anna Bulló, el tanto inicial de Gemma Solé, y aguantó en el partido hasta el descanso (1-2), pero en la segunda mitad encajó tres tantos en poco más de tres minutos que dieron alas al conjunto catalán.

El líder de la OK Liga Plata Femenina, el Marineda, recibe este domingo (12.00 horas) al Patinalón, equipo ubicado en la penúltima posición, con un solo punto. Ninguno ha logrado el Cambre, que a las 12.30 juega en la cancha del Traviesas vigués.

En OK Liga Plata masculina, el CDM dejó escapar una ventaja de dos goles (5-3) frente al Lloret, que acabó igualando siete minutos y medio para el final y uno más tarde falló una falta directa. Ignacio Saenz de Buruaga anotó un hat-trick para el equipo colegial.

Por su parte, el Dominicos cayó derrotado con claridad (5-2) en la cancha de un equipo situado en la parte media de la clasificación, el GEiEG, derrota que separa al equipo de la Ciudad Vieja de los dos primeros clasificados, el Vic –visita hoy al filial del Reus Deportivo– y el Lloret.

En la OK Liga Bronce, el segundo equipo del CDM perdió por la mínima (2-1) en su visita al Urdaneta, que anotó el gol de triunfo con todavía 21 minutos por delante. El Oleiros presentó menos oposición en la pista del Oviedo Roller, donde cedió por un claro 7-4.

Por último, dramática derrota (5-4) del Liceo B en la cancha del Oviedo Booling, con un gol a falta de dos segundos. Y ello después de enjugar un 4-2 en contra en menos de un minuto, con dos dianas de Roi Saavedra ya muy cerca de la conclusión, la primera con 1:45 en el reloj y la segunda 45 segundos después.