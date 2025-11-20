Efe Muñoz: "Jugar en el Aldo Cantoni siempre es espectacular"

Efe Muñoz, en un partido de esta temporada con el Marineda Carlota Blanco

Fernanda Muñoz (Santiago de Chile, 2000), a la que todo el mundo conoce como Efe, una forma diferente de abreviar el nombre utilizando el de la letra por el que empieza, acaba de regresar de un viaje exprés a Argentina, donde disputó el Campeonato Panamericano con la selección chilena. Lo hace contenta por la experiencia, porque además aprovechó para visitar a la familia, pero no satisfecha con el resultado, ya que las conocidas como Marcianitas no pudieron imitar a sus compañeros del combinado masculino, que se proclamaron campeones, y perdieron la final contra Argentina disputada en el Olimpo del hockey mundial, el Aldo Cantoni que puede reunir en sus gradas a hasta 8.000 espectadores. “Siempre es espectacular jugar allí”, reconoce y ahora pone el foco en el Marineda, líder de la OK Plata femenina y que el domingo defenderá el liderato en casa contra el Patinalón.

“Cumplimos el objetivo, que era quedar entre las dos primeras para clasificar para el Mundial”, analiza sobre el torneo, “pero el otro era salir campeonas, y creo que teníamos equipo para hacerlo y no se pudo, así que me quedo con ese gustito amargo”. Las dos favoritas, Argentina y Chile, aunque sin muchas de sus jugadoras más importantes que juegan en Europa, llegaron a la final y se la quedaron las locales por 2-1. “Ellas se encontraban más cómodas en el Cantoni y tenían todo el público a favor”, añade.

Prefiere quedarse con lo positivo. “Hicimos un lindo equipo entre nosotras, nos llevamos muy bien”, dice. Sobre todo pensando a largo plazo, en un Mundial que espera el próximo verano. “Hubo condiciones que me hubiesen gustado que fuesen mejores, pero a ver si el título de los chicos nos da más visibilidad y podemos recibir más ayudas porque en realidad tenemos muy buenas jugadoras que podríamos hacer muchas cosas”, analiza. Chile ya fue campeona del mundo en 2007. “Y la idea siempre es repetirlo”, insiste.

Pasando página

Y si faltan jugadoras, siempre se puede llevar al Marineda, con cuatro chilenas en sus filas, casi media selección. Con el equipo coruñés se perdió dos partidos, pero sus compañeras hicieron los deberes con dos victorias. “Han sido dos semanas muy intensas, pero el objetivo es seguir ganando todos los partidos. El equipo anda muy bien, nos queremos, nos reímos, estoy muy contenta con el grupo humano que se formó”. Pasando página del año pasado en el HC Coruña. “Fue un momento muy complicado para todo el equipo, personalmente para mí también al estar tan lejos de casa, pero ahora estoy en otra etapa pensando en el Marineda y mis estudios de Terapia Ocupacional”.

La tradición que sí mantiene del año pasado son las fiestas de los completos, comida típica chilena. “Nos juntamos todos los que estamos por la zona, las del Marineda, las del Berenguela, Vicente Soto del Compañía, mi hermano que juega en el filial del Liceo...”. Casi como en casa .