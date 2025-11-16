El Dominicos golea y el Marineda mantiene el liderato

Adrián Candamio, en el partido del Dominicos contra el Sant Cugat Carlota Blanco

El Dominicos puso luz a un sábado negro para los equipos coruñeses en categoría nacional de hockey patines. El conjunto de la Ciudad Vieja goleó al Sant Cugat por 4-0 y confirmó su gran momento mientras que también en la OK Plata masculina el CDM cayó en la pista del Jolaseta por 6-2; en la OK Liga femenina el HC Coruña cedió en la del Bigues i Riells por 3-1; y en la OK Bronce el filial del Liceo perdió en casa contra el Rochapea (3-6). Ya en la jornada del domingo, el Marineda ganó al Ponteares (1-5) y defendió al liderato de una OK Plata femenina que cierra el Cambre, que sumó una nueva derrota frente al Tres Cantos (1-7). Por último, el derbi en el Elviña fue para el Oleiros, que se impuso por 4-6 al CDM B.

Goleada en Monte Alto

El Dominicos prolongó su racha en Monte Alto. Lleva cuatro jornadas seguidas puntuando y además de su ya característico juego ofensivo, también dio muestras de su solidez dejando la portería de Francesc Asnar a cero. Tomás Villares por partida doble, una nada más empezar el partido y otra ya en la segunda parte para cerrar el marcador, Adrián Candamio de penalti y el canterano Pablo Campos fueron los autores de los goles coruñeses. Los blanquinegros suman diez puntos y siguen en los puestos de honor, en la tercera plaza por detrás de Vic y Lloret. La próxima semana visitarán al GEiEG en la sexta jornada.

Dos extremos de la tabla

El Marineda sigue siendo el líder de la OK Plata femenina tras ganar el derbi gallego contra el Ponteareas por 1-5. El equipo de Nelson Obelleiro se repuso a las bajas ya que viajó al sur de Galicia prácticamente con los efectivos justos (sólo un recambio) por las bajas de Efe Muñoz, disputando el Panamericano con la selección de Chile; Mar Franci por motivos personales e Isa Sciaraffia, que no suele desplazarse a los partidos fuera de casa. Alejandra Martín y Fátima Pino abrieron el marcador y recortó distancia la local Guadalupe Donoso. Nada más abrirse el segundo tiempo marcó Isa Barros para dar tranquilidad a las coruñesas, que sentenciaron con tantos de Cony Urbina y Alba Garrote. La próxima jornada las líderes recibirán al Patinalón.

Los equipos coruñeses ocupan los dos extremos de la tabla. Arriba de todo, el Marineda. Y abajo, el Cambre. El conjunto naranja sumó una nueva derrota al caer en Os Campóns por 1-7 contra el Tres Cantos. Lucía Castro fue la única de las de Manolo Souto capaz de ver la portería contraria. La próxima semana el equipo viajará a Vigo para un derbi gallego contra el Traviesas.

Doble derrota

Mal fin de semana para el CDM. La alegría va por barrios y parece que ha intercambiado racha con el Dominicos. El año pasado eran los de Canosa los que marchaban arriba siendo la sorpresa de la OK Plata mientras los de la Ciudad Vieja sufrían. Y este es a los colegiales a los que les está costando más, con una dura derrota por 6-2 en la pista del Jolaseta, a priori un rival directo en la lucha por la permanencia, pese a que se adelantaron en el marcador. Son octavos con seis puntos y la próxima jornada reciben al Lloret.

En la OK Bronce, el derbi enfrentaba a su filial con el Oleiros en Elviña. La primera parte fue de alternativas, con ventaja de los locales gracias a los tres goles del chileno Javier Drago para superar a los de Eudald Cañete y Diego Fontes. Pero la segunda parte, en una locura de azules y rojas (el goleador Drago fue expulsado), se puso por delante el Oleiros con un doblete de Iñigo Varela y otro tanto de Martín Payero. Aunque recortó Compañía por medio de Anxo Chouciño, sentenció Pedro Rodríguez casi sobre la bocina.

Remontada en contra

El HC Coruña empezó por delante su enfrentamiento contra el Bigues i Riells con gol de Celia Pinacho. Pero Marta Borrás, Ester Anglás y Thais Pérez le dieron la vuelta a un resultado que las coruñesas intentaron nivelar por todos los medios, jugando incluso sin portera en los últimos minutos y con polémica. Pese a la derrota, se mantienen fuera de zona de peligro, cuartas por la cola con seis puntos. Y la próxima semana reciben al Cerdanyola.

OK Bronce

Además del derbi entre el CDM B y el Oleiros, también jugó el filial del Liceo, que cayó por 3-6 frente al Rochapea, uno de los equipos fuertes de la liga. Daniel Gordoa, con los seis goles de los suyos y que regresaba después de una sanción de tres partidos, fue el verdugo de los verdiblancos, que volvieron a pecar de juventud y nerviosismo. Los de Pichu Galvani son antepenúltimos con 7 puntos y la próxima semana visitan al Oviedo Booling.

La jornada también deparó un apasionante derbi entre el Ordes y el Escola Lubiáns que finalizó con tablas (2-2). Los dos equipos empatan en la segunda y tercera posición con 17 puntos (el Oleiros es cuarto con 16), pero el Oviedo Roller se escapa en el liderato con 24.