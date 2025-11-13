Los hermanos Varela marcan de dos en dos

Los hermanos Iñigo y Gonzalo Varela en la redacción del DXT Campeón Quintana

“Tenemos piques”, reconocen los hermanos Varela, Iñigo (A Coruña, 2000) y Gonzalo (A Coruña, 2005), “de a ver quién marca más goles”. El fin de semana quedaron empatados con sendos dobletes con sus equipos. El mayor, con el Oleiros al que ha llegado para ayudar a que se asiente en la OK Bronce. El pequeño, con el Dominicos en el que se ha hecho un sitio en la OK Plata. Uno para ganar, aunque fuese pidiendo la hora. Otro para empatar como héroe sobre la bocina. Los dos en un buen momento deportivo y personal.

Sobre todo el pequeño, que con 20 años parece haber explotado definitivamente, confirmando lo que ya se veía cuando quedó campeón de España juvenil con el Dominicos. “Aquel título fue uno de mis momentos más felices. Era una generación increíble”, afirma, aunque quizás a él le tocara ese papel de tercero en discordia, eclipsado por dos fuera de serie como Bruno Saavedra y Jacobo Copa. “Ellos tuvieron la oportunidad un poco antes, entraron antes en la dinámica del equipo de Plata. También desarrollaron antes que yo y creo que eso se notó”, analiza el canterano blanquinegro, que tardó en crecer, pero cuando lo hizo, no paró hasta llegar a los 190 centímetros.

“Y yo creo que lo mejor que tiene, y creo que aún lo puede aprovechar más, es que mide lo que mide y juega como si midiera la mitad. Es decir, sigue jugando como cuando era ese chaval enano y el más bajito del equipo aunque físicamente ya sea otro”, destaca su hermano Iñigo, “creo que tiene condiciones de sobra y que todavía puede dar mucho más”. También Gonzalo, o Goncho, como le suelen llamar y que creció viendo a su hermano mayor, conoce bien sus virtudes: “Su punto fuerte es su explosividad. Cuando coge la bola y arranca, esa rapidez, yo creo que a muy pocos jugadores se la he visto y cuando hace eso, para mí es que no lo para nadie, tiene un uno para uno increíble. Si se lo propusiese, podría estar en la OK Liga”, dice y ambos comparten ese gen competitivo, a veces incluso excesivo, que va intrínsecamente ligado al Dominicos.

También compartieron equipo en las filas blanquinegras, aunque menos de lo que les hubiese gustado. Cuando el mayor estaba en su mejor momento, como en la temporada 2021-22, que se fue hasta los 24 goles y el Dominicos acabó cuarto rozando el ascenso, el pequeño empezaba tímidamente a asomar en las convocatorias, igual que al curso siguiente. La 2023-24 fue más regular la presencia de los dos con el equipo, por eso el curso pasado parecía destinado a ser el de los hermanos Varela. Pero al final las cosas no acabaron saliendo como les hubiese gustado y los malos resultados acabaron incluso por separarles.

“Los malos resultados del equipo a mí ya me estaba afectando a nivel personal, además estaba empezando a contar menos para el grupo y tomé la decisión de dar un paso al lado, creo que lo necesitaba a nivel mental”, explica Iñigo sobre su salida del Dominicos a mitad de temporada. “Las dinámicas, tanto de equipo como personales, cuando van mal, cuesta mucho remontarlas y si mentalmente no eres fuerte, vas para abajo”, dice y aunque reconoce que el momento no fue el mejor, no se arrepiente, pero eso tampoco le impidió estar animando en Monte Alto cuando el equipo se jugaba la permanencia. “Yo siempre seré de Dominicos. Y siempre dije que solo iba a jugar en Dominicos... Pero a veces diferentes decisiones que se toman, tanto personales como de equipo, hacen que las circunstancias también cambien”.

Gonzalo se quedó y le tocó la difícil papeleta, junto al resto de compañeros, de salvar al equipo de la Ciudad Vieja del descenso después de cerrar una primera vuelta de solo 4 puntos. “Empezamos muy mal y después nos sentaban peor las derrotas”, apunta el pequeño de los hermanos. “Vivimos partidos de todo tipo, partidos que quedando 50 segundos parecía que los ganábamos y que al final perdíamos de dos goles que no sabías ni cómo y te quedabas como en shock... Pasó durante toda la temporada, partidos que se podían ganar y que al final siempre los perdías”, recuerda, “pero al final fuimos sacando algunos puntos, conseguimos los del Espanyol (por una sanción de la Federación) y nos salvamos”, indica.

Nuevos retos

La crisis parece superada. De hecho, en solo cuatro jornadas de esta temporada llevan más puntos, siete, que en las catorce primeras de la anterior. “Este año ya empezamos la pretemporada con una dinámica muy buena, ganamos todos los partidos, y aunque perdimos la primera jornada contra Mataró, nos lo tomamos de otra manera y se vio porque ganamos los dos siguientes y el pasado fin de semana sacamos un punto para nosotros muy valioso en la pista del Reus, que es un sitio histórico y nos encantó jugar allí”, dice.

Además le tocó ser protagonista con un gol en el último minuto que se unía a otro que ya había hecho en la primera parte para sumar un total de cuatro en cuatro jornadas que confirman que está en su mejor momento. “Estoy teniendo un buen comienzo, estoy bastante orgulloso, llevo ya cuatro goles en cuatro partidos, pero ya no solo eso, creo que estoy aportando mucho al equipo y quiero seguir así, aportando lo máximo posible y a ver si hago la mejor temporada posible”, desea.

“Tiene su hueco en el grupo para ser una pieza fundamental”, analiza Iñigo, ya desde fuera. En su caso, después de abandonar Dominicos, se acabó uniendo al Oleiros, que estrenaba proyecto en la OK Bronce, una categoría por abajo. “No tenía muy claro lo que hacer”, admite, “y hablé con Martín Payero y con Hugo Sobral y me pareció un proyecto atractivo y también me apetecía bajar un escalón de exigencia, entrar en una nueva dinámica y la verdad es que estoy muy contento”.

Allí ahora él es uno de los veteranos y de los encargados de ir guiando los pasos de los jóvenes del club que debutan en categoría nacional. “El objetivo es que los chavales que vienen desde abajo vayan creciendo, vayan cogiendo minutos en una categoría que ya requiere un poco más de compromiso y competitividad, sobre todo para juveniles y júniors, y después que estos se conviertan en un referente para los que vienen todavía más por debajo”, afirma.

Lleva cinco goles, uno más que su hermano para los piques familiares, aunque en seis partidos, dos más que los que ha jugado el pequeño. Este fin de semana los dos tienen una nueva oportunidad para seguir sumando y retándose en la distancia. El Dominicos recibe al Sant Cugat intentando prolongar su buena dinámica y el Oleiros jugará un derbi contra el filial del Compañía de María en el que Iñigo espera celebrar su 25 cumpleaños con más goles.