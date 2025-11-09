El Marineda, nuevo líder tras ganar el derbi al Raxoi (2-1)

Cony Urbina, Mar Franci, Alba Garrote e Isa Barros, del Marineda, celebran un gol Germán Barreiros

Dos empates de los equipos coruñeses en la jornada de la OK Plata masculina ya que tanto el Dominicos como el CDM volvieron de Cataluña con un punto con sendos empates en sus enfrentamientos contra el filial del Reus (4-4) y el GEiEG (1-1) respectivamente. En la femenina, el Marineda se puso líder tras llevarse el derbi contra el Raxoi (2-1) mientras que el Cambre sucumbió en Raspeig (6-1).

Gonzalo Varela, del Dominicos, charla con el entrenador Pablo Togores Quintana

Empate sobre la bocina

Gonzalo Varela se convirtió en el héroe para los de la Ciudad Vieja al rescatar un punto en el último minuto para el Dominicos en su visita a Reus, uno de los escenarios históricos del hockey. Se adelantaron los coruñeses, que se pusieron 0-2 con tantos de Gabriel Villares y el propio Varela. Remontaron los locales hasta el 3-2. Empató Adrián Candamio cuando los blanquinegros estaban en inferioridad numérica, pero los rojinegros se volvieron a poner por delante hasta la aparición del canterano blanquinegro.

Quedaban solo 57 segundos y Goncho, como se le conoce, marcó un gol que no solo confirma a su equipo, sino a él mismo como uno de los más destacado en el inicio de la competición. De la generación de 2005, la que fue campeona de España juvenil con Bruno Saavedra y Jacobo Copa al frente, igual ha tardado más en explotar, pero ya se ha ganado por méritos propios un puesto destacado en el grupo. Lleva 4 goles en cuatro jornadas, los mimos que Tomás Villares y uno menos que Adrián Candamio. Gabriel Villares, con 2, completa la lista de los realizadores blanquinegros en el arranque del curso.

El Dominicos se mantiene en la tercera posición con 7 puntos. Solo se escapa el Vic, con un pleno de 12. Segundo es el Lloret con 9. La próxima semana habrá duelo de máxima emoción en Monte Alto que recibe al Sant Cugat, cuarto empatado a 7 puntos con los coruñeses.

Pablo Cancela pichichi

Prácticamente al revés que al Dominicos le pasó al CDM contra el GEiEG. Porque fue el conjunto coruñés el que se puso por delante en la primera parte gracias a un gol de, quién si no, Pablo Cancela, que ya es el pichichi destacado de la categoría con ocho tantos en cuatro partidos. La bola entró llorando, pero entró. Cuando la racha es positiva parece que hasta la suerte sonríe.

Los colegiales aguantaron el resultado en parte gracias a las buenas intervenciones de Danny Fuentes y en otra, por un buen sistema defensivo. Hasta que faltaban cuatro minutos para el final, cuando el GEiEG, que había llevado la iniciativa, sobre todo en el segundo tiempo, igualó por medio de Mateos.

Tercer empate seguido de los de Alejandro Canosa, que se mantienen invictos y son quintos con 6 puntos. La próxima jornada volverán a jugar fuera de casa visitando a un Jolaseta que es penúltimo y que todavía no se ha estrenado.

Jugada del partido entre el Marineda y el Raxoi Germán Barreiros

Nuevo líder

Los pasos atrás a veces sirven para dar después otro adelante. Y es lo que le pasó al Marineda, que si la semana pasada sufría su primer traspié al empatar en la pista del Tres Cantos, este domingo dio un golpe sobre la mesa de la OK Plata femenina al ganar el derbi contra el Raxoi por 2-1.

Se enfrentaban en el Agra posiblemente dos de los mejores equipos de la categoría, los que tienen más jugadoras con experiencia en la máxima categoría. Y el respeto mutuo y el alto nivel de juego marcó el partido que se decidió con un tanto de Alejandra Martín en el primer tiempo y otro de Alba Garrote en el segundo. Milagros Carrera recortó cuando solo quedaba un minuto, pero las coruñesas aguantaron bien hasta el final.

El Marineda es el nuevo líder con 16 puntos, uno más que el Alcalá (que también tiene un partido más) y el Gatika. La próxima semana visitará el domingo al Ponteareas en otro derbi, en este caso autonómico.

Mala segunda parte

El Cambre sigue sin ganar, pero su visita al Raspeig deja motivos para la esperanza. Porque el conjunto dirigido por Manolo Souto llegó al descanso dominando el marcador por 0-1, con tanto de Lucía Castro. Sin embargo, el descanso no le sentó bien y encajó seis goles en la segunda parte para sumar la sexta derrota del curso.

El conjunto naranja ocupa la última plaza de la categoría y la próxima semana recibirá en Os Campóns (sábado a las 11.00 horas) al Tres Cantos, una nueva oportunidad para continuar creciendo.

OK Bronce

Partidos de infarto, con el sello de la categoría de bronce, para los equipos coruñeses en una jornada que dejó los triunfos del Liceo (5-6) y del Oleiros (6-5) y la derrota del CDM (6-0), además de la victoria del Escola Lubiáns frente al Urdaneta (1-3).

Los verdiblancos viajaban a Vigo para enfrentarse al Traviesas y el partido se les puso de cara con un 0-4 en la primera parte que estuvo a punto de peligrar en la segunda. La juventud del filial liceísta hace que a veces cundan los nervios. Los vigueses se acercaron a un gol (3-4 y 5-6) e incluso jugaron el último minuto con uno menos por una azul, pero aguantaron el resultado para firmar tres puntos importantes.

Algo parecido pasó en A Rabadeira con el Oleiros. Los locales fueron muy superiores al Mieres en el arranque. Con triplete de Martín Payero, doblete de Iñigo Varela y otro gol de Jaime Monelo se fueron al descanso con 6-2 a favor, pero terminaron pidiendo la hora en el segundo tiempo, con los asturianos rozando la proeza de la remontada (6-5).

Menos opciones tuvo el filial del CDM en su visita al Oviedo Roller, que sigue a lo suyo al sumar su séptima victoria del curso en siete jornadas y además, de forma clara-