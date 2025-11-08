Mi cuenta

O Noso Deporte | Hockey

El HC Coruña coge aire con un triunfo sobre un rival directo

Los goles en la primera parte de Jana Crespo e Icía Brea dieron el impulso a las locales frente al Las Rozas (2-1) - La próxima jornada, otra final en Bigues

María Varela
María Varela
08/11/2025 22:14
Icía Brea intenta superar a la portera del Las Rozas
Icía Brea intenta superar a la portera del Las Rozas
Germán Barreiros

Aire para el HC Coruña, que se hace fuerte en el Palacio de los Deportes de Riazor con su victoria por 2-1 sobre el Las Rozas, un rival directo, suma ya seis puntos y se aleja de la zona de peligro de la clasificación de la OK Liga Iberdrola. Importante paso adelante del conjunto dirigido por Stanis García, que mostró consistencia defensiva, aprovechó sus ocasiones en la primera parte y supo sufrir, sobe todo en unos últimos minutos que incluso le tocó afrontar con una jugadora menos. Importantes tres puntos antes de afrontar la próxima semana otra final en la liga por la permanencia con su visita al Bigues i Riells.

Partido entre el HC Coruña y el Mieres

El HC Coruña estrena su casillero con un triunfo claro sobre el Mieres (4-0)

Las coruñesas se encontraron con un gol nada más empezar el partido. Jana Crespo, jugadora de poco tamaño pero de enorme calidad, puso el 1-0 que ponía la misión un poco más fácil para las locales. Jugando con el marcador a favor, también llevaron el pese del partido mientras las madrileñas intentaban pillar alguna contra suelta. Uxue Otegi les cerró el camino y a cerca del descanso Icía Brea anotó el segundo para dar todavía más tranquilidad. En la segunda parte el Las Rozas tuvo que arriesgar más y se encontró con el gol de Alejandra Muniain. Pero un HC Coruña bien plantado supo aguantar incluso cuando Celia Pinacho vio azul a seis minutos para el final obligándole a jugar con una menos. La victoria no se escapó. Una reafirmación para el proyecto. 

      HC Coruña 2 - 1 Las Rozas

HC Coruña: Uxue Otegi, Lucía Velo, Icía Brea, Anna Bulló y Jana Crespo –cinco inicial–. Rebeca González, Celia Pinacho y Raquel Parga.

​Las Rozas: Paulina Santibañez, Cristina Santochirico, Alejandra Muniain, Luana Álvarez y Ariadna Avilés –cinco inicial–. Naiara Balmori, Camila Guido, Paula Revuelta y Lea Seidler.

Goles: 1-0, m.2: Jana Crespo. 2-0, m.23: Icía Brea. 2-1, m.35: Alejandra Muniain.

​Árbitros: Rubén Fernández e Ivonne Copoví. Mostraron cartulina azul a Celia Pinacho.

​Incidencias: Partido de la sexta jornada de la OK Liga Iberdrola disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor.

