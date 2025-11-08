El HC Coruña coge aire con un triunfo sobre un rival directo

Icía Brea intenta superar a la portera del Las Rozas Germán Barreiros

Aire para el HC Coruña, que se hace fuerte en el Palacio de los Deportes de Riazor con su victoria por 2-1 sobre el Las Rozas, un rival directo, suma ya seis puntos y se aleja de la zona de peligro de la clasificación de la OK Liga Iberdrola. Importante paso adelante del conjunto dirigido por Stanis García, que mostró consistencia defensiva, aprovechó sus ocasiones en la primera parte y supo sufrir, sobe todo en unos últimos minutos que incluso le tocó afrontar con una jugadora menos. Importantes tres puntos antes de afrontar la próxima semana otra final en la liga por la permanencia con su visita al Bigues i Riells.

El HC Coruña estrena su casillero con un triunfo claro sobre el Mieres (4-0) Más información

Las coruñesas se encontraron con un gol nada más empezar el partido. Jana Crespo, jugadora de poco tamaño pero de enorme calidad, puso el 1-0 que ponía la misión un poco más fácil para las locales. Jugando con el marcador a favor, también llevaron el pese del partido mientras las madrileñas intentaban pillar alguna contra suelta. Uxue Otegi les cerró el camino y a cerca del descanso Icía Brea anotó el segundo para dar todavía más tranquilidad. En la segunda parte el Las Rozas tuvo que arriesgar más y se encontró con el gol de Alejandra Muniain. Pero un HC Coruña bien plantado supo aguantar incluso cuando Celia Pinacho vio azul a seis minutos para el final obligándole a jugar con una menos. La victoria no se escapó. Una reafirmación para el proyecto.