Dominicos coge carrerilla

Jugada del partido de Dominicos Quintana

Victoria para el Dominicos contra el Tordera (4-0) y empates del CDM frente al Sant Cugat (3-3) y del Marineda en Tres Cantos (2-2). Así se resume la jornada para los equipos coruñeses en la OK Plata. En la OK Liga femenina, derrota del HC Coruña en su visita al Sant Cugat (5-1) y en la OK Plata femenina el Cambre tampoco pudo con el Oviedo Roller (3-6).

Victoria clara

El Dominicos se gustó en Monte Alto. Le había quedado la espina de la primera jornada, cuando se le escaparon los puntos en los últimos minutos. Así que los de Pablo Togores no aceptaron ningún tipo de sorpresa ni dieron concesiones a un Tordera que saldó sus dos visitas a A Coruña con sendas derrotas. Los blanquinegros fueron muy superiores y les bastaron dos goles en la primera parte, repartidos entre Tomás Villares y Adrián Candamio, y otros dos en la segunda, con los mismos protagonistas, para sumar otros tres puntos.

Los blanquinegros demuestran que el año pasado, en el que tuvieron que esperar a la última jornada para firmar la permanencia, ya está completamente olvidado. Es más, en tres jornadas ya llevan más puntos, seis, que en toda la primera vuelta de la temporada anterior, que la cerraron con cuatro. Son terceros de grupo norte de la OK Plata masculina y la próxima semana visitarán al filial del Reus.

Buruaga, del CDM, en el partido contra el Sant Cugat Patricia G. Fraga

Dos puntos que se escapan

El CDM sigue invicto, pero se le escaparon dos puntos después de una primera parte pletórica, sobre todo de Pablo Cancela, que sigue en estado de gracia. En 12 minutos marcó tres goles para darle la vuelta al que había marcado primero el Sant Cugat. Empató desde el punto de penalti, disparo directo tirando de experiencia, a donde el portero más le duele. Le dio la vuelta a la contra y completó su exhibición con un disparo cruzado cuando se quedaba casi sin ángulo. Los coruñeses se fueron al descanso siendo muy superiores pero en la segunda parte se igualaron las fuerzas. El conjunto catalán recortó y cuando quedaban solo tres minutos y medio y ambos ya habían malogrado sus ocasiones a bola parada (con un poco de ayuda de los palos para los porteros), marcó el 3-3 definitivo.

Los colegiales son séptimos con 5 puntos y la próxima semana les toca jugar fuera de casa con visita al GEiEG, justo el equipo que le sigue en la tabla de la OK Plata masculina con 4.

Derrota contra rival directo

El mismo rival (Sant Cugat), pero en la OK Liga Iberdrola, tuvo el HC Coruña, con un mal resultado para los intereses coruñeses, ya que perdió por 5-1 contra un rival directo en la zona baja de la clasificación. El partido estuvo igualado pese a que las locales fueron las que abrieron el marcador ya sobrepasado el intermedio del primer tiempo. Pero después las de Stanis García dispusieron de una superioridad por una azul a una rival. En vez de aprovecharla, encajaron el segundo y aunque Anna Bulló recortó en unos minutos locos, antes del descanso las catalanas volvieron a anotar y tras él otros dos para cerrar el marcador y sumar su primer triunfo de la temporada.

El HC Coruña se mantiene, con 3 puntos, fuera de la zona de descenso, con tres equipos por detrás: Las Rozas (2), Alpicat (0) y Mieres (0). Y las dos próximas semanas tendrá dos partidos clave en sus cuentas para la salvación ya que recibe primero al Las Rozas en el Palacio y la siguiente visita al Bigues, el equipo que tiene justo por delante.

Primer tropiezo

En la OK Plata femenina, llegó el primer tropiezo del Marineda, que solo pudo sacar un punto en su visita al Tres Cantos. Dos goles de Elena Arganda en el segundo tiempo le dieron la vuelta al que había marcado Alba Garrote en el primero. Efe Muñoz empató para salvar al menos un punto, pero no el liderato de la OK Plata femenina, en el que se queda en solitario el Gatika.

La próxima semana el equipo dirigido por Nelson Obelleiro tendrá otro duro partido contra el Raxoi en el derbi provincial al que ambos se presentan empatados a 13 puntos.

Sin levantar el vuelo

Os Campóns vivía un duelo entre los dos colistas de la OK Plata femenina que decidiría quién se quedaría en el farolillo rojo, posición que ahora ocupan en solitario el Cambre tras caer por 3-6 frente al Oviedo Roller. Las coruñesas empezaron por detrás en el marcador, pero tuvieron opciones en varias fases del partido, demostrando competitividad. Lucía Castro y Aneli del Pozo hicieron creer al igualar el marcador (2-2) y aunque las asturianas volvieron a marcar por partida doble, Julia Paneque hizo el 3-4 que metía de nuevo a las de Manolo Souto. Pero no pudieron mantener el resultado que se les escapó al encajaron otros dos.

El Cambre se queda como colista, único equipo que todavía no ha puntuado, y la próxima semana afronta el viaje más largo de la temporada al visitar al Raspeig alicantino.

OK Bronce

Mala jornada para los equipos coruñeses, con derrotas de los filiales del Liceo y del CDM y también del Oleiros en su visita al Escola Lubiáns en el derbi provincia (6-3)l. El Ordes sí se impuso en Langreo al Patinalón (0-4) para intentar mantener el ritmo del Oviedo Roller, que marcha con ritmo imperial de seis victorias en seis partidos.

El derbi en el Carballo Calero empezó con gol de Martín Payero, que daba la sorpresa ante uno de los favoritos. Álvaro Trigo igualó, resultado con el que se llegó al descanso para abrir una segunda parte frenética. Diego Vieites puso por delante a los locales y Payero volvió a empatar. Pero fue cuando los carballeses dieron un acelerón y con tantos de Álex Novoa, Álex Pérez y Manuel Ruibal se fueron en el marcador. Recortó desde el punto de penalti Eduald Cañete, pero ya en los compases finales Hugo Naveira puso la puntilla.

Frenético fue el partido del CDM B en Mieres como refleja el 7-6 final. Los coruñeses dominaron el marcador en la primera parte, en la que tuvieron un 0-2 y un 2-4 a favor. En la segunda llegó la reacción local, aunque el filial colegial también fue muy penalizado con acciones a bola parada en contra, hasta un penalti y tres directas. Los asturianos empataron, se pusieron por delante y aunque Compañía reaccionó con el 5-5, el sexto cuando quedaban cuatro minutos hizo daño a los de Álvaro Rodríguez, que fueron a por la victoria y se encontraron con el séptimo en el último minuto, aunque también con el sexto suyo. Drago, con cinco, y Samuel Pose fueron los goleadores.

Sin premio también se quedó el Liceo (3-4), en su casa en casa, en un Elviña II que vivió un duelo contra el Telecable Gijón en el que los asturianos castigaron cada error defensivo de los verdiblancos. El dominio de juego fue local, pero sin contundencia ofensiva. Los visitantes, en cambio, aprovecharon una contra y un penalti para tomar ventaja de goles. Jaime Méndez en un arranque de orgullo verde empató con un doblete, pero cuando solo quedaba un segundo para el descanso el Gijón anotó el tercero. La segunda parte fue un monólogo coruñés buscando el empate, que llegó por medio de Xandro Fraga en una jugada que inició un despeje largo del portero Eloi Martínez. Una doble amarilla a Méndez (por protestar y por echar fuera una bola) con su consiguiente sanción de dos minutos por azul propició que el Telecable anotara el cuarto en superioridad. A 47 segundos para el final el Liceo tuvo su oportunidad de empatar con un penalti de Fraga, que incluso había estrellado poco antes una bola contra el palo. Paró el portero y los tres puntos viajaron para Asturias.