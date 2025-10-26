Marineda no baja el ritmo con otra goleada y Dominicos se estrena en la OK Plata

Efe Muñoz pasa por detrás de la portería en el partido entre el Marineda y el Oviedo Roller Carlota Blanco

Intenso fin de semana para el hockey patines coruñés en categorías nacionales en el que el Marineda prolongó su buen momento, con el cuarto triunfo del curso (7-0); con la primera victoria del Dominicos (1-5) y un empate sobre la bocina del CDM (2-2) y con una nueva derrota del Resa Cambre (7-0). Eso en cuanto a la OK Plata femenina y masculina. En la OK Bronce, la jornada trajo dos derbis provinciales. En uno el Escola Lubiáns se impuso al CDM B (2-3) y en otro hubo empate entre Ordes y el filial del Liceo (2-2). Por último, el Oleiros se mostró intratable en casa, donde doblegó al Santutxu (7-1).

Los jugadores del Dominicos celebran un gol en el partido contra el Mataró Germán Barreiros

Dominicos se estrena con goleada

En la primera jornada se le escapó la opción de puntuar casi en el último suspiro, así que el Dominicos no quería dejar escapar su oportunidad en su visita al Alpicat, por más de que se tratase de un equipo que la pasada campaña militaba en la máxima categoría.

El juego alegre, rápido y directo a portería que quiere imponer Pablo Togores en su desembarco en el banquillo blanquinegro fue eficaz ya desde el principio, con un gol de Gabriel Villares en los primeros compases. El buen momento de los de la Ciudad Vieja continuó con otros dos que llegaron hacia mitad del primer tiempo, con Gonzalo Varela y Tomás Villares como sus autores.

Ya en el segundo tiempo Tomás Villares de nuevo y Adrián Candamio a continuación sentenciaron cuando aún quedaban por jugar quince minutos en los que los ilerdenses aprovecharon para maquillar el resultado con un tanto de Joshua Heirinch. Primera victoria del Dominicos mientras que el Alpicat sigue sin ganar. La próxima semana los coruñeses volverán a Monte Alto (18.00 horas) para recibir al Tordera.

Isa Barros, en el partido entre el Marineda y el Oviedo Roller Carlota Blanco

Liderato para el Marineda

Cuatro jornadas, cuatro victorias. El Marineda no baja el ritmo. Su nueva víctima fue el Oviedo Roller, que se fue del pabellón del Agra con una goleada de 7-0 en contra y eso que su portera, María Fidalgo, fue seguramente su jugadora más acertada. El conjunto coruñés, que hizo un homenaje al medallista paralímpico Damián Ramos en el inicio del encuentro, es el líder de la OK Plata femenina. Solo el Gatika vasco le puede seguir, ambos con pleno de 12 puntos, pero con mejor balance de las de Nelson Obelleiro, que han marcado 23 goles y solo recibido 3.

El juego asociativo y la presión alta volvieron a ser las principales armas del Marineda, que se adelantó a los dos minutos con un tanto de Efe Muñoz. La superioridad local era evidente, pero la portera visitante mantenía a las suyas en el partido, incluso parando un penalti a Alba Garrote. Aunque tanto se acercaban a portería las de casa que terminaron por marcar el segundo, obra de Mar Franci. Y ya cerca del descanso (con exhibición de la cantera del Riazor) la coruñesa Fátima Pino tuvo su momento de gloria con un golazo para el 3-0.

El Marineda salió de vestuarios dispuesto a dejar encarrilado el partido para solo tener que administrar la renta en los últimos minutos. Subió la marcha, robó bolas unas y otra vez en el centro de la pista y se iba a la contra. En una marcó Isa Sciaraffia en el segundo palo. Otra la culminó Efe Muñoz tras una triangulación casi perfecta y de memoria. Ya iban cinco y hasta el final aún caerían otros dos, el segundo en la cuenta personal de Franci y un último de Alba Garrote.

La próxima jornada el Marineda visitará al Tres Cantos mientras que el Oviedo, que sigue penúltimo y sin poder estrenar su casillero, regresará a A Coruña para medirse al Resa Cambre en el duelo entre los dos últimos clasificados de la OK Plata femenina.

Buruaga salva un punto

Escenario histórico para el CDM, que visitó en la conocida como la Bombonera al filial del Reus, un equipo hecho a imagen y semejanza del que juega en la OK Liga y que los rojinegros utilizan para foguear a sus cachorros antes de que den el salto de categoría. Partido complicado por escenario y rival en el que Ignacio Buruaga salvó un punto para los coruñeses a falta de 13 segundos para el final.

Si había uno de los jugadores colegiales acostumbrado a jugar en la pista reusense, una de las que más aprieta del hockey nacional, ese era Pablo Cancela. El veterano de la plantilla empezó el partido como había terminado el anterior, con gol, al transformar un penalti a los cinco minutos de juego. Roger Fargas igualó y los locales jugaron los dos últimos minutos en superioridad por una azul a Hugo Mareque.

No lo aprovecharon, pero ya en la segunda parte, con mucha igualdad entre los dos equipos, Fargas de nuevo batió la portería coruñesa de un Danny Fuentes que después fue el héroe al detener una directa a Joel Mila que permitió al CDM apretar en la recta final hacia el empate. Pudo llegar con otra directa, que falló Mareque, y ya casi sobre la bocina surgió el capitán para firmar un punto que se une a los tres de semana pasada en la primera jornada. La próxima le toca recibir al Sant Cugat, uno de los tres equipos que suman sus partidos victorias en el inicio de la OK Plata masculina.

El Cambre sufre

No está siendo un inicio de competición fácil para el Resa Cambre, con un equipo muy joven. Las pupilas de Monolo Souto encajaron su cuarta goleada del curso, en esta jornada a manos de un Alcorcón al que visitaron y que les endosó un 7-0 con Carla Fernández (2), Lucía Rico (2), Natalia Velázquez, Elisa López y Lara García como ejecutoras.

El próximo domingo (11.00 horas) Os Campóns será vital en el devenir del equipo naranja, que recibe al Oviedo Roller, el otro equipo de la categoría que todavía no ha sido capaz de puntuar en los cuatro partidos iniciales de la OK Plata femenina.

El Lubiáns celebra uno de sus goles contra el filial del CDM Germán Barreiros

Dos derbis en la OK Bronce

La OK Bronce, con hasta cinco equipos coruñeses, depara cada jornada duelos apasionantes, entre ellos derbis provinciales en los que se acumulan las cuentas pendientes y con historias cruzadas que incrementan el morbo de los partidos.

El fin de semana se abrió en el pabellón Castelao I, donde el Ordes, que se presentaba líder con cuatro triunfos en otros tantos encuentros, recibía a un Liceo al que le había costado el arranque de la competición, pero que venía de ganar su primer partido. Los verdiblancos se adelantaron por dos veces. La primera por medio de Alejandro Fraga. Marcos Vieites se encargó de igualar. La segunda con una directa de Roi Saavedra. Iván Centoira, a tres minutos para el final, puso el 2-2 definitivo.

Iñigo Varela, en un partido del Oleiros en A Rabadeira Quintana

La jornada continuó en A Rabadeira, donde el Oleiros se muestra intratable. Tres partidos y tres victorias, la última ante un Santutxu al que goleó por 7-1 con dobletes de sus veteranos Iñigo Varela y Martín Payero acompañados por los tantos de Eudald Cañete, Miguel González y Pedro Rodríguez. Diez puntos tienen ya los oleirenses, que marchan cuartos empatados con el Lubiáns, al que precisamente visitan la próxima semana.

A los carballeses les costó el arranque de la competición pero parecen haber encontrado ya la velocidad de crucero con su segundo triunfo seguido en el derbi disputado en Elviña II contra el CDM. Volvían a casa Álex Pérez y Álvaro Trigo y entre los dos fueron protagonistas. Trigo abrió el marcador. Pérez lo cerró sentenciando a su exequipo (2-3).